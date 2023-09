PVFCCo khởi động dự án Chuyển đổi số toàn diện cùng Tập đoàn FPT

Chuyển đổi số là một trong các định hướng chiến lược phát triển quan trọng nhất của PVFCCo. Phát biểu trong lễ khởi động dự án, ông Hoàng Trọng Dũng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị PVFCCo nhấn mạnh, là thành viên của Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam, PVFCCo sẽ tập trung thực hiện công tác chuyển đổi số theo định hướng chung mà Tập đoàn đã đề ra, phù hợp với chiến lược phát triển của Tổng công ty trong giai đoạn mới.

Ông Hoàng Trọng Dũng, Chủ tịch HĐQT PVFCCo đặt ra các yêu cầu cho Ban triển khai dự án.

Dự án " Xây dựng lộ trình và kế hoạch triển khai chuyển đổi số cho PVFCCo giai đoạn 2023-2025, định hướng 2030" sẽ do FPT Digital, công ty thành viên thuộc tập đoàn FPT, chuyên cung cấp dịch vụ tư vấn lộ trình chuyển đổi số cho doanh nghiệp, đồng hành cùng PVFCCo triển khai qua hai giai đoạn. Bước đầu, FPT Digital sẽ khảo sát hiện trạng; xây dựng mô hình vận hành số (DOM - Digital Operation Management); xây dựng lộ trình và kế hoạch triển khai chuyển đổi số. Ở giai đoạn tiếp theo, FPT Digital sẽ giám sát và đánh giá mức độ thực hiện chuyển đổi số tại PVFCCo, đảm bảo quá trình chuyển đổi số luôn bám sát lộ trình và đạt mục tiêu đã xác lập.

Ông Hoàng Trọng Dũng đề nghị Ban triển khai dự án của cả hai bên cần đánh giá hiện trạng sát thực tế, tính toán để xây dựng lộ trình tối ưu trong điều kiện các nguồn lực có hạn. Kết quả đầu ra phải khả thi và mang lại hiệu quả thực tế cho hoạt động của Tổng công ty cũng như từng CBNV, đồng thời gia tăng trải nghiệm của khách hàng trên khắp các vùng miền của đất nước.

Thay mặt FPT Digital, ông Lê Hùng Cường, Giám đốc Dự án cam kết sẽ huy động mọi nguồn lực tốt nhất, áp dụng mọi kinh nghiệm đã có để thực hiện dự án thành công.

Ông Lê Hùng Cường, Phó Tổng giám đốc FPT Digital đồng thời là Giám đốc Dự án, đã trình bày về mục tiêu cùng các cột mốc quan trọng trong thời gian triển khai dự án; các thông tin liên quan đến tiến độ tổng thể và sơ đồ tổ chức phối hợp thực hiện Dự án. Ông Cường nhấn mạnh các yếu tố có ảnh hưởng tới sự thành công của dự án như chất lượng thông tin dữ liệu, mức độ phối hợp hoạt động, mức độ linh hoạt và điều chỉnh kế hoạch kịp thời.

Ông Lê Hùng Cường tin tưởng rằng, với kinh nghiệm của PVFCCo trong suốt thời gian vừa qua trong việc ứng dụng công nghệ mới, cộng hưởng cùng kinh nghiệm thực tiễn FPT Digital đã tích lũy qua các dự án tư vấn chuyển đổi số cho nhiều lĩnh vực trọng yếu như nông nghiệp, sản xuất, dầu khí, năng lượng..., đây sẽ là chìa khóa thành công cho chương trình chuyển đổi số tại PVFCCo.

Lễ khởi động dự án "Xây dựng lộ trình và kế hoạch triển khai chuyển đổi số cho PVFCCo giai đoạn 2023- 2025, định hướng đến năm 2030" diễn ra thành công tốt đẹp, thể hiện quyết tâm của Ban Lãnh đạo PVFCCo với kỳ vọng quá trình chuyển đổi số sẽ mang đến những bước chuyển mình và đột phá cho PVFCCo trên con đường trở thành doanh nghiệp nông nghiệp và hóa chất đạt chuẩn mực quốc tế và phát triển bền vững.

Được biết, FPT Digital là công ty thành viên thuộc tập đoàn FPT, chuyên tư vấn chuyển đổi số cho các tỉnh thành, tổ chức, doanh nghiệp tại Việt Nam. FPT Digital hiện là đại diện duy nhất của Việt Nam được Gartner đưa vào danh sách toàn cầu trong hạng mục "Tư vấn Kiến trúc Doanh nghiệp hướng đến kết quả kinh doanh", và đã nhận được đánh giá 5 sao từ khách hàng trên hệ thống Gartner Peer Insight.

FPT Digital cũng là đơn vị tư vấn đầu tiên tại Việt Nam đạt giải Vàng Globee Awards năm 2023 cho hạng mục “Top Consulting Provider of The Year”, cùng hàng loạt các giải thưởng như hai giải Sao khuê cho Dịch vụ Đánh giá mức độ trưởng thành số và Đào tạo Chuyển đổi số và giải Asia - Pacific Stevie Awards cho “Innovation in Digital Transformation".

Mới đây, FPT Digital đã ký thỏa thuận hợp tác cùng Bain & Company nhân dịp tập đoàn này khai trương văn phòng đầu tiên tại Việt nam, nhằm mở rộng hơn danh sách các đối tác của mình và cùng hô hỗ trợ nhau chuyển đổi kỹ thuật số trên nhiều lĩnh vực và ngành nghề tại Việt Nam.