Quảng Nam rà soát các dự án bất động sản nghỉ dưỡng

UBND tỉnh Quảng Nam vừa ban hành Văn bản số 9167 về việc rà soát hồ sơ, thủ tục về đầu tư, xây dựng và cấp Giấy chứng nhận tại các dự án có kinh doanh bất động sản không phải là dự án phát triển nhà ở.

Theo đó, UBND tỉnh Quảng Nam giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì rà soát, thống kê đầy đủ số lượng các trường hợp công trình xây dựng thuộc dự án kinh doanh bất động sản không phải là dự án phát triển nhà ở như căn hộ du lịch, biệt thự du lịch, căn hộ văn phòng kết hợp lưu trú, thương mại dịch vụ….

UBND tỉnh Quảng Nam lưu ý những dự án nào đến nay chưa đảm bảo thủ tục về đất đai, chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu công trình gắn liền với đất (Giấy chứng nhận) các cơ quan liên quan cần hướng dẫn các đơn vị chủ đầu tư dự án thực hiện các hồ sơ, thủ tục theo quy định, để được cấp Giấy chứng nhận.

Trường hợp vướng mắc, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Nam chủ động xin hướng dẫn của Bộ Tài nguyên và Môi trường và báo cáo kết quả.

Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây dựng tỉnh Quảng Nam phân loại các dự án có kinh doanh bất động sản không phải là dự án phát triển nhà ở nhưng chưa thực hiện đầy đủ, chưa thực hiện đúng các quy định của pháp luật về đầu tư, về xây dựng, về kinh doanh bất động sản để hướng dẫn chủ đầu tư dự án hoàn chỉnh hồ sơ, thủ tục theo quy định, trình cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

Trường hợp có vướng mắc hoặc quy định của pháp luật còn chưa rõ thì chủ động báo cáo các Bộ, ngành có liên quan để xem xét, hướng dẫn giải quyết.

Theo Savills Việt Nam, từ năm 2019 trở về trước, căn hộ khách sạn (condotel) là loại hình được ưa chuộng nhất trong các sản phẩm “ngôi nhà thứ hai”.Tính đến thời điểm năm 2019, condotel chiếm 80% nguồn cung “ngôi nhà thứ hai” tại các thị trường ven biển chính. Một trong những nguyên nhân khiến mô hình condotel tại Việt Nam phổ biến trong thời gian qua, đó là nhờ sự kết hợp giữa tăng trưởng niềm tin vào bất động sản nghỉ dưỡng và mong muốn rút ngắn thời gian hoàn vốn của chủ đầu tư. “Ngôi nhà thứ hai, trong đó có condotel được coi là phong cách sống, khi người mua muốn sở hữu một tài sản mà họ có thể sử dụng nghỉ dưỡng, đồng thời có thể cho thuê (sinh lợi) khiến sản phẩm này trở nên hấp dẫn hơn.

Về tình hình thị trường của phân khúc bất động sản nghỉ dưỡng tại Đà Nẵng và vùng phụ cận (gồm Quảng Nam), theo ghi nhận của DKRA Group, trong quý 3/2023, loại hình condotel không có nguồn cung mới. Sức cầu thấp, lượng tiêu thụ sơ cấp chỉ bằng 4% so với cùng kỳ, giao dịch chủ yếu tập trung tại một số dự án đã bàn giao nhà và đi vào vận hành với tổng giá trị khoảng 2 – 3,5 tỷ đồng/căn. Mặt bằng giá sơ cấp không biến động nhiều so quý trước và cùng kỳ năm trước. Song thị trường xuất hiện một số tin rao thứ cấp với mức giá giảm 10% - 15% so giá bán trên hợp đồng.

DKRA Group kỳ vọng, Luật Đất đai (sửa đổi) dự kiến sắp được thông qua cùng với Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) sẽ có thêm những quy định pháp lý rõ ràng cho bất động sản nghỉ dưỡng. Mục đích là để phân khúc này thực sự là kênh hấp dẫn phát triển lành mạnh, đúng với tiềm năng. Ngoài ra, có một vài đề xuất cho bất động sản nghỉ dưỡng là cần quy định chủ quyền pháp lý cho người mua; quyền lợi, trách nhiệm rõ ràng của chủ đầu tư, khách mua, đơn vị quản lý…