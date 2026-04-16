Quảng Ngãi dự kiến đầu tư 2.350 tỷ đồng nâng cấp Quốc lộ 24

Thời gian triển khai việc nâng cấp quốc lộ 24 của tỉnh Quảng Ngãi dự kiến sẽ được thực hiện trong giai đoạn 2026 - 2028...

UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa ban hành Quyết định số 252/QĐ-UBND, chính thức phê duyệt chủ trương đầu tư dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 24 - một trong những tuyến giao thông huyết mạch kết nối khu vực miền núi với các trung tâm kinh tế trong tỉnh và khu vực lân cận.

Theo nội dung phê duyệt, dự án có tổng chiều dài khoảng 48,4 km, được thiết kế theo tiêu chuẩn đường cấp III và cấp IV miền núi, phù hợp với điều kiện địa hình đặc thù. Nền đường rộng 9 m; trong đó mặt đường và lề gia cố đạt 8 m, lề đất 1 m. Kết cấu mặt đường sử dụng bê tông nhựa A1 kết hợp bê tông xi măng trên nền móng cấp phối đá dăm, bảo đảm độ bền, khả năng chịu tải và thích ứng với điều kiện khai thác lâu dài.

Đối với hệ thống cầu trên tuyến, dự án áp dụng tải trọng thiết kế HL93, với bề rộng toàn cầu 9 m. Kết cấu phần trên gồm dầm I, dầm T và dầm bản; mố, trụ bằng bê tông cốt thép; móng sử dụng giải pháp móng nông, cọc đóng hoặc cọc khoan nhồi tùy theo điều kiện địa chất. Thiết kế này nhằm bảo đảm an toàn, ổn định công trình trong điều kiện địa hình phức tạp của khu vực miền núi.

Các nút giao trên toàn tuyến được tổ chức theo dạng giao bằng, đồng thời được trang bị đầy đủ hệ thống an toàn giao thông như biển báo, vạch sơn, đinh phản quang, hộ lan mềm… Qua đó, không chỉ nâng cao khả năng nhận diện, điều hướng cho người tham gia giao thông mà còn góp phần bảo đảm lưu thông thông suốt, êm thuận và an toàn, đáp ứng nhu cầu vận tải ngày càng gia tăng.

Dự án có tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 2.350 tỷ đồng, trong đó ngân sách Trung ương hỗ trợ khoảng 2.000 tỷ đồng và ngân sách địa phương khoảng 350 tỷ đồng. Thời gian triển khai dự kiến trong giai đoạn 2026 – 2028.

Việc đầu tư nâng cấp Quốc lộ 24 được kỳ vọng sẽ tạo bước đột phá về hạ tầng giao thông, rút ngắn thời gian di chuyển, giảm chi phí logistics, đồng thời mở rộng không gian phát triển kinh tế - xã hội cho khu vực miền núi của tỉnh Quảng Ngãi. Dự án cũng góp phần tăng cường kết nối liên vùng, thúc đẩy thu hút đầu tư, phát triển du lịch và nâng cao đời sống người dân