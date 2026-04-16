Thứ Năm, 16/04/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Hạ tầng

Quảng Ngãi dự kiến đầu tư 2.350 tỷ đồng nâng cấp Quốc lộ 24

Gia Huy

16/04/2026, 16:06

Thời gian triển khai việc nâng cấp quốc lộ 24 của tỉnh Quảng Ngãi dự kiến sẽ được thực hiện trong giai đoạn 2026 - 2028...

Tỉnh Quảng Ngãi chính thức phê duyệt chủ trương đầu tư dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 24.
Tỉnh Quảng Ngãi chính thức phê duyệt chủ trương đầu tư dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 24.

UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa ban hành Quyết định số 252/QĐ-UBND, chính thức phê duyệt chủ trương đầu tư dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 24 - một trong những tuyến giao thông huyết mạch kết nối khu vực miền núi với các trung tâm kinh tế trong tỉnh và khu vực lân cận.

Theo nội dung phê duyệt, dự án có tổng chiều dài khoảng 48,4 km, được thiết kế theo tiêu chuẩn đường cấp III và cấp IV miền núi, phù hợp với điều kiện địa hình đặc thù. Nền đường rộng 9 m; trong đó mặt đường và lề gia cố đạt 8 m, lề đất 1 m. Kết cấu mặt đường sử dụng bê tông nhựa A1 kết hợp bê tông xi măng trên nền móng cấp phối đá dăm, bảo đảm độ bền, khả năng chịu tải và thích ứng với điều kiện khai thác lâu dài.

Đối với hệ thống cầu trên tuyến, dự án áp dụng tải trọng thiết kế HL93, với bề rộng toàn cầu 9 m. Kết cấu phần trên gồm dầm I, dầm T và dầm bản; mố, trụ bằng bê tông cốt thép; móng sử dụng giải pháp móng nông, cọc đóng hoặc cọc khoan nhồi tùy theo điều kiện địa chất. Thiết kế này nhằm bảo đảm an toàn, ổn định công trình trong điều kiện địa hình phức tạp của khu vực miền núi.

Các nút giao trên toàn tuyến được tổ chức theo dạng giao bằng, đồng thời được trang bị đầy đủ hệ thống an toàn giao thông như biển báo, vạch sơn, đinh phản quang, hộ lan mềm… Qua đó, không chỉ nâng cao khả năng nhận diện, điều hướng cho người tham gia giao thông mà còn góp phần bảo đảm lưu thông thông suốt, êm thuận và an toàn, đáp ứng nhu cầu vận tải ngày càng gia tăng.

Dự án có tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 2.350 tỷ đồng, trong đó ngân sách Trung ương hỗ trợ khoảng 2.000 tỷ đồng và ngân sách địa phương khoảng 350 tỷ đồng. Thời gian triển khai dự kiến trong giai đoạn 2026 – 2028.

Việc đầu tư nâng cấp Quốc lộ 24 được kỳ vọng sẽ tạo bước đột phá về hạ tầng giao thông, rút ngắn thời gian di chuyển, giảm chi phí logistics, đồng thời mở rộng không gian phát triển kinh tế - xã hội cho khu vực miền núi của tỉnh Quảng Ngãi. Dự án cũng góp phần tăng cường kết nối liên vùng, thúc đẩy thu hút đầu tư, phát triển du lịch và nâng cao đời sống người dân

Quảng Ngãi tập trung tháo gỡ khó khăn, hoàn thành nâng cấp tỉnh lộ 676 trong năm 2026

20:23, 30/01/2026

Quảng Ngãi tập trung tháo gỡ khó khăn, hoàn thành nâng cấp tỉnh lộ 676 trong năm 2026

Quảng Ngãi: Bước chuyển mình chiến lược sau sáp nhập để phát triển bứt phá

18:46, 16/01/2026

Quảng Ngãi: Bước chuyển mình chiến lược sau sáp nhập để phát triển bứt phá

Yêu cầu khẩn trương khắc phục tồn tại trên cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi

14:08, 19/12/2025

Yêu cầu khẩn trương khắc phục tồn tại trên cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi

Từ khóa:

địa phương hạ tầng nâng cấp quốc lộ Quảng Ngãi Quốc lộ 24

Đọc thêm

Cao tốc Vinh - Thanh Thủy sẽ khởi công trong tháng 5

Cao tốc Vinh - Thanh Thủy sẽ khởi công trong tháng 5

Dự án cao tốc Vinh – Thanh Thủy, công trình hạ tầng chiến lược với tổng vốn gần 24.000 tỷ đồng, đang được tỉnh Nghệ An dồn lực triển khai, đặt mục tiêu khởi công trong tháng 5/2026 và rút ngắn tiến độ hoàn thành sớm hơn kế hoạch Trung ương giao.

Huế: Thiếu nguồn vật liệu xây dựng cho các dự án trường học tại vùng cao A Lưới

Hai dự án Trường phổ thông nội trú liên cấp tại khu vực A Lưới đang được thành phố Huế tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thi công, song vẫn đối mặt với nhiều khó khăn về nguồn vật liệu xây dựng và áp lực hoàn thành trong thời gian ngắn.

Cục Đường bộ yêu cầu đẩy nhanh tiến độ các trạm dừng nghỉ phục vụ người dân dịp 30/4

Cục Đường bộ yêu cầu đẩy nhanh tiến độ các trạm dừng nghỉ phục vụ người dân dịp 30/4

Với tình trạng nhiều trạm dừng nghỉ chậm tiến độ, chưa đáp ứng các hạng mục thiết yếu, Cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu đẩy nhanh thi công, hoàn thành trước 30/4 nhằm phục vụ nhu cầu đi lại tăng cao của người dân...

TP.HCM: Chuẩn hóa định mức vận hành xe buýt, nâng cao chất lượng vận tải công cộng

TP.HCM: Chuẩn hóa định mức vận hành xe buýt, nâng cao chất lượng vận tải công cộng

Ủy ban nhân dân TP.Hồ Chí Minh vừa ban hành Quyết định số 20/2026/QĐ-UBND về định mức kinh tế kỹ thuật dịch vụ vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt sử dụng nhiên liệu diesel và khí CNG, đánh dấu một bước cập nhật quan trọng sau gần 8 năm áp dụng khung định mức cũ...

Hà Nội: Phấn đấu hoàn thành dự án cầu Tứ Liên và cầu Trần Hưng Đạo trong quý 2/2027

Hà Nội: Phấn đấu hoàn thành dự án cầu Tứ Liên và cầu Trần Hưng Đạo trong quý 2/2027

Đến nay, công tác giải phóng mặt bằng phục vụ hai dự án là cầu Tứ Liên và cầu Trần Hưng Đạo đã đạt trên 95%...

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Quản trị dữ liệu để vượt qua rào cản phòng vệ thương mại

eMagazine

Quản trị dữ liệu để vượt qua rào cản phòng vệ thương mại

Quý 1/2026: Nền kinh tế vượt qua “cơn gió ngược”

eMagazine

Quý 1/2026: Nền kinh tế vượt qua “cơn gió ngược”

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam quý 1/2026

Đầu tư

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam quý 1/2026

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Ba cổ phiếu trong rổ VNDiamond được các quỹ ETF hơn 12 nghìn tỷ sắp mua nhiều nhất

Chứng khoán

2

Sắp diễn ra tọa đàm: “Cú sốc” Hormuz và bài toán an ninh năng lượng cho Việt Nam

Thị trường

3

Nguồn cung thiếu hụt năm thứ 6 liên tiếp, giá bạc có thể tăng mạnh

Thế giới

4

Nhật Bản dự định chi 10 tỷ USD giúp các nước châu Á vượt cú sốc năng lượng

Thế giới

5

VCCI: Hoạt động sản xuất tại Việt Nam luôn tuân thủ nghiêm ngặt chuẩn mực quốc tế

Thị trường

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy