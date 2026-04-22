Quảng Ninh: Hoàn tất GPMB tuyến đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh trước tháng 9

Ngày 21/4, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Bùi Văn Khắng đã chủ trì cuộc họp, chỉ đạo triển khai công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) cho dự án tuyến đường sắt tốc độ cao Hà Nội – Quảng Ninh.

Dự án có tổng chiều dài 120,2 km, được thiết kế theo tiêu chuẩn đường đôi, khổ ray 1.435 mm, điện khí hóa toàn tuyến, với tốc độ tối đa lên tới 350 km/h. Trong đó, đoạn tuyến đi qua địa bàn Quảng Ninh dài gần 40 km, chạy qua các phường Mạo Khê, Hoàng Quế, Yên Tử, Uông Bí, Đông Mai, Hà An và Tuần Châu của tỉnh.

Để phục vụ xây dựng dự án, tỉnh Quảng Ninh sẽ thu hồi khoảng 273,13 ha đất, với tổng kinh phí hơn 2.760 tỷ đồng.

UBND tỉnh đã nhanh chóng thành lập Tổ công tác triển khai giải phóng mặt bằng do Chủ tịch UBND tỉnh làm Tổ trưởng, với sự tham gia của lãnh đạo các sở, ngành. Tổ công tác đã chủ động phân công cán bộ phụ trách từng địa bàn, thiết lập các kênh trao đổi thông tin, đồng thời phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương để nắm bắt tình hình, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Bùi Văn Khắng chủ trì cuộc họp về công tác GPMB cho dự án tuyến đường sắt tốc độ cao Hà Nội – Quảng Ninh. (Ảnh: CTT tỉnh Quảng Ninh)

Đối với những vấn đề vượt thẩm quyền, các đơn vị đã chủ động báo cáo, đề xuất UBND tỉnh và các bộ, ngành Trung ương xem xét, giải quyết.

Đến nay, các địa phương đã tích cực triển khai nhiều giải pháp nhằm bảo đảm tiến độ giải phóng mặt bằng, như thành lập ban chỉ đạo tại cơ sở, phát động các đợt cao điểm, huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc; đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật để tạo sự đồng thuận trong nhân dân.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Bùi Văn Khắng nhấn mạnh đây là công trình hạ tầng chiến lược, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc hiện thực hóa các chương trình hành động, nghị quyết và quy hoạch phát triển của Trung ương và địa phương. Vì vậy, công tác giải phóng mặt bằng cần được triển khai với tinh thần khẩn trương, quyết liệt và đồng bộ.

Đặc biệt, tỉnh đặt mục tiêu hoàn thành giải phóng mặt bằng đoạn qua Quảng Ninh trước ngày 30/9/2026. Để đạt được mục tiêu này, các địa phương, đơn vị cần tiếp tục nâng cao trách nhiệm, rà soát, hoàn thiện cơ sở pháp lý và hồ sơ địa chính; đồng thời đẩy nhanh tiến độ lập, thẩm định và phê duyệt các phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

Bên cạnh đó, cần tăng cường công tác tuyên truyền, vận động để tạo sự đồng thuận trong nhân dân; bảo đảm đầy đủ nguồn lực và quỹ đất tái định cư theo hướng đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội, đáp ứng yêu cầu ổn định đời sống và sản xuất của người dân sau khi thu hồi đất. Tỉnh cũng yêu cầu không để xảy ra tình trạng chậm bố trí tái định cư, ảnh hưởng đến tiến độ dự án và quyền lợi của người dân.

Ngoài ra, các địa phương được giao chủ động xây dựng kế hoạch chi tiết theo tuần, tháng và báo cáo Tổ công tác của tỉnh; xác định công tác giải phóng mặt bằng là nhiệm vụ trọng tâm, tạo nền tảng bảo đảm tiến độ triển khai dự án, tránh tình trạng chậm trễ trong quá trình thực hiện.