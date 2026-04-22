Quảng Ninh: Hoàn tất GPMB tuyến đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh trước tháng 9
Gia Huy
22/04/2026, 10:09
Để phục vụ xây dựng dự án, tỉnh Quảng Ninh sẽ thu hồi khoảng 273,13 ha đất, với tổng kinh phí hơn 2.760 tỷ đồng...
Ngày 21/4, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Bùi Văn Khắng đã chủ trì cuộc họp, chỉ đạo triển khai công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) cho dự án tuyến đường sắt tốc độ cao Hà Nội – Quảng Ninh.
Dự án có tổng chiều dài 120,2 km, được thiết kế theo tiêu chuẩn đường đôi, khổ ray 1.435 mm, điện khí hóa toàn tuyến, với tốc độ tối đa lên tới 350 km/h. Trong đó, đoạn tuyến đi qua địa bàn Quảng Ninh dài gần 40 km, chạy qua các phường Mạo Khê, Hoàng Quế, Yên Tử, Uông Bí, Đông Mai, Hà An và Tuần Châu của tỉnh.
Để phục vụ xây dựng dự án, tỉnh Quảng Ninh sẽ thu hồi khoảng 273,13 ha đất, với tổng kinh phí hơn 2.760 tỷ đồng.
UBND tỉnh đã nhanh chóng thành lập Tổ công tác triển khai giải phóng mặt bằng do Chủ tịch UBND tỉnh làm Tổ trưởng, với sự tham gia của lãnh đạo các sở, ngành. Tổ công tác đã chủ động phân công cán bộ phụ trách từng địa bàn, thiết lập các kênh trao đổi thông tin, đồng thời phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương để nắm bắt tình hình, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc.
Đối với những vấn đề vượt thẩm quyền, các đơn vị đã chủ động báo cáo, đề xuất UBND tỉnh và các bộ, ngành Trung ương xem xét, giải quyết.
Đến nay, các địa phương đã tích cực triển khai nhiều giải pháp nhằm bảo đảm tiến độ giải phóng mặt bằng, như thành lập ban chỉ đạo tại cơ sở, phát động các đợt cao điểm, huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc; đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật để tạo sự đồng thuận trong nhân dân.
Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Bùi Văn Khắng nhấn mạnh đây là công trình hạ tầng chiến lược, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc hiện thực hóa các chương trình hành động, nghị quyết và quy hoạch phát triển của Trung ương và địa phương. Vì vậy, công tác giải phóng mặt bằng cần được triển khai với tinh thần khẩn trương, quyết liệt và đồng bộ.
Đặc biệt, tỉnh đặt mục tiêu hoàn thành giải phóng mặt bằng đoạn qua Quảng Ninh trước ngày 30/9/2026. Để đạt được mục tiêu này, các địa phương, đơn vị cần tiếp tục nâng cao trách nhiệm, rà soát, hoàn thiện cơ sở pháp lý và hồ sơ địa chính; đồng thời đẩy nhanh tiến độ lập, thẩm định và phê duyệt các phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.
Bên cạnh đó, cần tăng cường công tác tuyên truyền, vận động để tạo sự đồng thuận trong nhân dân; bảo đảm đầy đủ nguồn lực và quỹ đất tái định cư theo hướng đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội, đáp ứng yêu cầu ổn định đời sống và sản xuất của người dân sau khi thu hồi đất. Tỉnh cũng yêu cầu không để xảy ra tình trạng chậm bố trí tái định cư, ảnh hưởng đến tiến độ dự án và quyền lợi của người dân.
Ngoài ra, các địa phương được giao chủ động xây dựng kế hoạch chi tiết theo tuần, tháng và báo cáo Tổ công tác của tỉnh; xác định công tác giải phóng mặt bằng là nhiệm vụ trọng tâm, tạo nền tảng bảo đảm tiến độ triển khai dự án, tránh tình trạng chậm trễ trong quá trình thực hiện.
Tuyến đường sắt Hà Nội - Quảng Ninh có chiều dài 120,2 km, với tổng vốn đầu tư hơn 147.000 tỷ đồng đã chính thức được khởi công vào ngày 12/4/2026. Tuyến đường sắt đi qua 4 địa phương gồm Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Phòng và Quảng Ninh. Tuyến được thiết kế theo tiêu chuẩn đường đôi, khổ ray 1.435 mm, điện khí hóa toàn tuyến, tốc độ tối đa 350 km/h; riêng đoạn qua Hà Nội khai thác ở tốc độ tối đa 120 km/h. Khi đưa vào vận hành, thời gian di chuyển giữa Hà Nội và Quảng Ninh dự kiến rút ngắn xuống còn khoảng 23 phút, nhanh gấp 5–7 lần hiện nay.
Điểm đầu của tuyến đặt tại ga Cổ Loa (Hà Nội), điểm cuối tại ga Hạ Long (Quảng Ninh), đi qua ba ga trung chuyển gồm Gia Bình (Bắc Ninh), Ninh Xá (Hải Phòng) và Yên Tử (Quảng Ninh), cùng một depot đặt tại ga Hạ Long.
Khởi công tuyến đường sắt tốc độ cao Hà Nội – Quảng Ninh hơn 147.000 tỷ đồng
14:28, 12/04/2026
Quảng Ninh đề xuất đầu tư cải tạo nâng cấp cầu Đá Bạc nối với Hải Phòng
08:26, 09/04/2026
Quảng Ninh: Đối tác Hoa Kỳ đề xuất đầu tư cảng Con Ong - Hòn Nét theo tiêu chuẩn toàn cầu
Đẩy nhanh tiến độ cao tốc Cần Thơ – Cà Mau, yêu cầu hoàn thành trước 30/4
Bộ Xây dựng yêu cầu đẩy nhanh tiến độ, khắc phục tồn tại kỹ thuật tại các đoạn cao tốc Cần Thơ – Hậu Giang và Hậu Giang – Cà Mau, bảo đảm hoàn thành, đưa vào khai thác trước ngày 30/4/2026...
Tăng tốc hoàn thiện sân bay Long Thành, đưa vào khai thác thương mại trong năm 2026
Văn phòng Chính phủ vừa ban hành Thông báo số 204/TB-VPCP ngày 21/4/2026 kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc tại cuộc họp kiểm điểm tiến độ triển khai Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1...
Tăng tần suất khai thác tại Tân Sơn Nhất dịp cao điểm nghỉ lễ
Cục Hàng không Việt Nam vừa công bố điều chỉnh tham số điều phối lượt cất, hạ cánh (slot) tại Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất trong giai đoạn cao điểm nghỉ lễ 30/4–1/5...
Đại biểu Quốc hội kiến nghị Chính phủ có lộ trình giảm hệ số ICOR, nâng hiệu quả đầu tư ngân sách
Giải ngân đầu tư công dù đạt tỷ lệ cao nhưng chậm trễ kéo dài ở nhiều bộ, ngành. Thực tế này không chỉ làm giảm hiệu quả sử dụng vốn mà còn trở thành “nút thắt” dai dẳng, cản trở mục tiêu thúc đẩy tăng trưởng và huy động các nguồn lực...
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự lễ kỷ niệm 120 năm ngày sinh Tổng Bí thư Hà Huy Tập tại Hà Tĩnh
Sáng 21/4, tại Hà Tĩnh, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn công tác Trung ương đã dâng hương, dự lễ kỷ niệm 120 năm ngày sinh Tổng Bí thư Hà Huy Tập, khẳng định ý nghĩa lịch sử và giá trị thời đại từ cuộc đời, sự nghiệp của nhà lãnh đạo tiền bối...
Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).
Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182. Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố được ấn định...
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: