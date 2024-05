Quảng Ninh quản chặt an toàn thực phẩm, giá cả thị trường mùa du lịch

Ông Lưu Đức Dũng, Phó Chi cục trưởng Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Quảng Ninh, cho biết từ cuối tháng 3/2024 các ban, ngành chức năng trên địa bàn tỉnh đã tổ chức nhiều đoàn liên ngành tiến hành kiểm tra công tác đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm tại 13/13 địa phương trên địa bàn toàn tỉnh.

Trong đó, đặc biệt chú trọng kiểm tra tại các khu du lịch, các nhà hàng, khách sạn, tàu du lịch, những cơ sở cung cấp thức ăn đường phố, chợ kinh doanh thực phẩm.

Điển hình như Đội Quản lý thị trường số 2 đã phối hợp với Đội Cảnh sát giao thông số 3 kiểm tra phát hiện, xử phạt hành chính, buộc tiêu hủy toàn bộ 110kg lê nhập lậu đang vận chuyển đi tiêu thụ trên địa bàn huyện Hải Hà.

Đội Quản lý thị trường số 7 buộc tiêu hủy 950kg cua không rõ nguồn gốc xuất xứ đi qua địa bàn TP Uông Bí. Công an huyện Vân Đồn cũng đã phối hợp phát hiện, tịch thu, tiêu hủy 2 tấn chân vịt không rõ nguồn gốc…

Trong tháng 4/2024, các sở, ngành và UBND các địa phương đã xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm đối với 94 tổ chức, cá nhân, thu tổng số tiền trên 690 triệu đồng.

Các hành vi vi phạm chủ yếu do kinh doanh hàng hoá nhập lậu là thực phẩm, kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ là thực phẩm và vi phạm quy định về an toàn thực phẩm. Có 22 tổ chức, cá nhân bị xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm do có hành vi vi phạm mức độ và nguy cơ cao ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của người tiêu dùng.

Các cơ sở vi phạm đều được thông tin công khai trên các kênh thông tin đại chúng để đảm bảo tính răn đe, phòng ngừa. Đồng thời, giúp người dân và khách du lịch nắm biết và có sự lựa chọn dịch vụ chính xác.

Về quản lý giá cả trong mùa du lịch, ông Nguyễn Đình Hưng, Cục trưởng Cục Quản lý thị trường tỉnh Quảng Ninh cho biết, các phòng chuyên môn, đội quản lý thị trường các địa phương đã lên kế hoạch tăng cường tuyên truyền, giám sát hoạt động kinh doanh du lịch.

Đội quản lý thi trường tại thành phố Hạ Long đã chủ động nắm tình hình, tham mưu cho cấp trên triển khai nhiều giải pháp kiểm soát tình hình thị trường, giá cả hàng hoá. Đội cũng phân công cán bộ, kiểm soát viên trực 24/24h để tiếp nhận và xử lý những thông tin phản ánh của khách du lịch.

Tổng kết mới nhất trong quý 1/2023 đội đã kịp thời xác minh, xử lý 95 vụ vi phạm, trong đó có 30% số vụ vi phạm về an toàn thực phẩm, tiền xử phạt vi phạm hành chính lên tới 1,3 tỷ đồng.

Tại thành phố Móng Cái, trong quý 1/2024, các ngành chức năng đã kiểm tra, xử phạt vi phạm hành chính 44 cơ sở vi phạm trong hoạt động kinh doanh du lịch, thu nộp ngân sách nhà nước trên 1,3 tỷ đồng.

Từ đầu năm đến nay, Cục Quản lý thị trường tỉnh Quảng Ninh đã kiểm tra 350 vụ, phát hiện xử lý 333 vụ/354 đối tượng vi phạm các quy định về kinh doanh, thương mại, với tổng số tiền trên 10,6 tỷ đồng. Cục đã chủ trì phối hợp với lực lượng công an, hải quan, biên phòng, kiểm tra, xử lý 65 vụ vi phạm, xử phạt vi phạm hành chính 1,88 tỷ đồng...