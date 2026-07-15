Quảng Trị đồng loạt khởi công xây dựng, sửa chữa 361 căn nhà cho gia đình chính sách

Theo thông tin từ UBND tỉnh Quảng Trị qua rà soát, toàn tỉnh có 361 căn nhà thuộc diện được hỗ trợ trong đợt này với tổng kinh phí dự kiến hơn 27 tỷ đồng. Trước khi triển khai, chính quyền địa phương cùng lực lượng quân đội đã hỗ trợ các hộ dân dọn dẹp nhà cửa, giải phóng mặt bằng, tạo điều kiện thuận lợi để các công trình được khởi công đồng loạt.
Chương trình dự kiến triển khai trong thời gian 10 tháng và hoàn thành vào tháng 5/2027. Ngoài nguồn kinh phí từ ngân sách nhà nước, Quảng Trị tiếp tục huy động nguồn lực xã hội hóa từ các tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm nhằm nâng cao chất lượng công trình, giúp các gia đình có nơi ở kiên cố, ổn định.
Sau khi hoàn thành việc xây dựng và bàn giao nhà ở, tỉnh sẽ tiếp tục kêu gọi các nguồn lực hỗ trợ sinh kế, cải thiện đời sống cho các hộ dân, hướng tới mục tiêu 100% người có công và gia đình người có công với cách mạng được bảo đảm điều kiện nhà ở, ổn định cuộc sống.
Chương trình được triển khai đúng dịp hướng tới kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), thể hiện đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", sự tri ân đối với những người đã cống hiến cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc
Tại phường Bắc Gianh, các cơ quan ban ngành tại địa phương đã tổ chức lễ khởi công hỗ trợ xây dựng nhà ở cho người có công với cách mạng, thân nhân liệt sĩ và con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học. Năm 2026, phường có 12 hộ được hỗ trợ, gồm 9 hộ người có công với cách mạng và 3 hộ là con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học.
Một trong những hộ được hỗ trợ là gia đình bà Trần Thị Quyết, trú tại tổ dân phố Thuận Bài. Bà là con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, hiện có hoàn cảnh khó khăn, sức khỏe hạn chế và thu nhập không ổn định. Việc được hỗ trợ xây dựng nhà ở giúp gia đình có nơi ở an toàn, tạo thêm động lực vươn lên ổn định cuộc sống.
Lãnh đạo phường Bắc Gianh cho biết chương trình không chỉ góp phần thực hiện chính sách an sinh xã hội mà còn lan tỏa tinh thần "Đền ơn đáp nghĩa", phát huy trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và cộng đồng trong chăm lo các gia đình chính sách. Địa phương cũng đề nghị các cơ quan, đoàn thể tăng cường giám sát chất lượng công trình, đồng thời tiếp tục huy động nguồn lực hỗ trợ ngày công, vật liệu xây dựng để các hộ dân sớm hoàn thiện nhà ở.
Cùng ngày, tại xã Cam Hồng, địa phương khởi công xây mới căn nhà rộng khoảng 70 m2 cho bà Trần Thị Hạnh, phấn đấu hoàn thành trước mùa mưa bão năm nay.
Tại xã Cửa Tùng, UBND xã tổ chức lễ ra quân khởi công xây dựng nhà ở cho các gia đình người hoạt động kháng chiến và con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học. Đợt này, địa phương có hai hộ được hỗ trợ xây mới, gồm gia đình bà Trương Thị Phụ ở thôn Tùng Luật và gia đình ông Bùi Công Vượng ở thôn An Du Nam.
Dịp này, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Hoàng Xuân Tân đã đến thăm, trao quà động viên các gia đình, đồng thời đề nghị các địa phương, đơn vị liên quan phối hợp chặt chẽ để các công trình hoàn thành đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng, giúp các hộ dân sớm ổn định cuộc sống.
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