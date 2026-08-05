Bộ Nội vụ đề xuất hai phương án nghỉ Tết Nguyên đán 2027, có thể kéo dài đến 10 ngày

Bộ Nội vụ cho biết vừa gửi công văn lấy ý kiến phương án nghỉ Tết Nguyên đán năm 2027 đối với công chức, viên chức, người lao động.
Trong đó, về lịch nghỉ Tết Nguyên đán 2027 đối với công chức, viên chức, Bộ Nội vụ đang đề xuất 2 phương án.
Phương án 1 là nghỉ 5 ngày theo quy định, gồm 2 ngày trước Tết và 3 ngày sau Tết. Do có 2 ngày nghỉ hằng tuần trùng với ngày nghỉ Tết nên công chức, viên chức được nghỉ bù 2 ngày theo quy định.
Như vậy, dịp nghỉ Tết Nguyên đán năm 2027, công chức, viên chức được nghỉ từ thứ Năm, ngày 4/2/2027 dương lịch (tức ngày 28 tháng Chạp năm Bính Ngọ), đến hết thứ Tư ngày 10/2/2027 dương lịch (tức ngày mùng 5 tháng Giêng năm Đinh Mùi).
Tổng thời gian nghỉ Tết là 7 ngày liên tục, bao gồm 5 ngày nghỉ Tết Nguyên đán và 2 ngày nghỉ bù ngày nghỉ hằng tuần.
Phương án 2 là nghỉ 5 ngày theo quy định, gồm 1 ngày trước Tết và 4 ngày sau Tết. Với phương án này, hoán đổi ngày làm việc thứ Sáu, ngày 12/2/2027 sang ngày nghỉ hằng tuần thứ Bảy, ngày 27/2/2027.
Theo phương án này, công chức, viên chức nghỉ Tết Nguyên đán năm 2027 từ thứ Sáu ngày 5/2/2027 dương lịch (tức ngày 29 tháng Chạp năm Bính Ngọ), đến hết Chủ Nhật ngày 14/2/2027 dương lịch (tức ngày mùng 9 tháng Giêng năm Đinh Mùi).
Như vậy, tổng thời gian nghỉ Tết Nguyên đán năm 2027 là 10 ngày liên tục, bao gồm 5 ngày nghỉ Tết Nguyên đán, 2 ngày nghỉ bù ngày hằng tuần, 1 ngày nghỉ hoán đổi và 2 ngày nghỉ hằng tuần.
Với 2 phương án nêu trên, Bộ Nội vụ đề xuất chọn phương án thứ nhất. Bởi, phương án này cho phép công chức, viên chức được nghỉ từ ngày 28 tháng Chạp, tạo điều kiện cho những người làm việc xa quê có thêm thời gian di chuyển, mua sắm, chuẩn bị và dọn dẹp nhà cửa trước Tết.
Trường hợp lựa chọn phương án 2, nhu cầu đi lại tập trung trong thời gian rất ngắn có thể làm gia tăng áp lực đối với giao thông, vận tải, nhất là tại các đô thị lớn và các đầu mối giao thông.
Đối với người lao động, căn cứ điều kiện thực tế, người sử dụng lao động lựa chọn nghỉ 1 ngày cuối năm Bính Ngọ và 4 ngày đầu năm Đinh Mùi, hoặc 2 ngày cuối năm Bính Ngọ và 3 ngày đầu năm Đinh Mùi, hoặc 3 ngày cuối năm Bính Ngọ và 2 ngày đầu năm Đinh Mùi.
Bộ Nội vụ cũng đề nghị người sử dụng lao động thông báo phương án nghỉ Tết Nguyên đán 2027 cho người lao động trước khi thực hiện ít nhất 30 ngày.
Nếu ngày nghỉ hằng tuần trùng với ngày nghỉ lễ, Tết quy định tại khoản Bộ luật Lao động, thì người sử dụng lao động bố trí nghỉ bù ngày nghỉ hằng tuần cho người lao động vào ngày làm việc kế tiếp theo quy định tại Bộ luật này.
Để có cơ sở hoàn thiện hồ sơ trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định phương án nghỉ lễ của năm 2027, Bộ Nội vụ đề nghị 13 cơ quan nghiên cứu, tham gia ý kiến bằng văn bản đối với dự thảo phương án nêu trên và gửi về Bộ Nội vụ trước ngày 10/8 để tổng hợp.
Bộ luật Lao động hiện hành quy định, hằng năm, căn cứ vào điều kiện thực tế, Thủ tướng Chính phủ quyết định cụ thể ngày nghỉ Tết Âm lịch và ngày nghỉ Quốc khánh. Sau khi Thủ tướng quyết định, giao Bộ Nội vụ công bố.
Các ngày nghỉ còn lại gồm Tết Dương lịch, Giỗ Tổ Hùng Vương, ngày 30/4-1/5 thực hiện theo quy định của luật.
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