Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11: Dự kiến hoán đổi để nghỉ liền mạch 4 ngày

Bộ Nội vụ đưa ra hai phương án về lịch nghỉ ngày Văn hóa Việt Nam 24/11. Hiện Bộ đang nghiêng về phương án hoán đổi ngày làm việc để tạo kỳ nghỉ liền mạch 4 ngày trong dịp này...

Tổ chức các hoạt động văn hóa, du lịch cho người dân. Ảnh: Thu Hằng.

Cùng với phương án nghỉ Tết Nguyên đán 2027, Bộ Nội vụ cũng vừa gửi lấy ý kiến 13 bộ, ngành về đề xuất nghỉ Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026.

Đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, Bộ Nội vụ đề xuất 2 phương án nghỉ Ngày Văn hóa Việt Nam.

Trong đó, với phương án 1, nghỉ Ngày Văn hóa Việt Nam vào thứ Ba, ngày 24/11/2026. Thực hiện hoán đổi ngày làm việc thứ Hai, ngày 23/11 sang ngày nghỉ thứ Bảy cuối tuần đó, tức ngày 28/11.

Với phép hoán đổi này, dịp nghỉ Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026, công chức, viên chức được nghỉ 4 ngày liên tục, từ thứ Bảy ngày 21/11 đến hết thứ Ba ngày 24/11, làm bù vào thứ Bảy ngày 28/11.

Với phương án 2, Bộ Nội vụ nêu rõ, nghỉ Ngày Văn hóa Việt Nam vào thứ Ba (ngày 24/11), không hoán đổi ngày làm việc.

Trong hai phương án, Bộ Nội vụ đề xuất chọn phương án 1. Lý do là việc bố trí kỳ nghỉ 4 ngày liên tục tạo điều kiện để cán bộ, công chức, viên chức tham gia các hoạt động văn hóa, góp phần phát huy ý nghĩa của Ngày Văn hóa Việt Nam. Đồng thời, tạo thuận lợi cho việc tổ chức các hoạt động văn hóa, du lịch, dịch vụ và thúc đẩy nhu cầu tiêu dùng.

Bên cạnh đó, phương án này chỉ thực hiện hoán đổi 1 ngày làm việc và vẫn bảo đảm đầy đủ thời gian làm việc theo quy định.

Đối với người lao động làm việc trong doanh nghiệp, Bộ Nội vụ nhấn mạnh dịp này, lao động được nghỉ làm việc, hưởng nguyên lương vào thứ Ba, ngày 24/11 theo quy định.

Bộ Nội vụ khuyến khích người sử dụng lao động áp dụng thời gian nghỉ Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 cho người lao động như phương án đối với công chức, viên chức, nhưng phải bảo đảm thực hiện đầy đủ các chế độ cho người lao động theo quy định của pháp luật. Cơ quan này cũng kiến nghị doanh nghiệp có những thỏa thuận có lợi hơn cho người lao động.

Hai phương án đề xuất trên căn cứ vào Nghị quyết số 28/2026/QH16 có hiệu lực từ ngày 1/7. Vì vậy, Bộ Nội vụ cho biết cần kịp thời xây dựng phương án tổ chức thực hiện ngày nghỉ đầu tiên vào 24/11.

Đối với năm 2027, ngày 24/11 rơi vào thứ Tư, Bộ Nội vụ đề xuất thực hiện nghỉ đúng ngày theo Nghị quyết số 28/2026/QH16, không thực hiện hoán đổi.

Nghị quyết của Quốc hội về phát triển văn hóa Việt Nam đã lấy ngày 24/11 hằng năm là “Ngày Văn hóa Việt Nam” và người lao động được nghỉ làm, hưởng nguyên lương vào ngày này.

Thể chế hóa nội dung trên, hiện Bộ Nội vụ đề xuất bổ sung ngày này vào danh sách các ngày nghỉ lễ, Tết trong năm và được quy định trong Bộ luật Lao động - luật gốc về nghỉ lễ, Tết.

Liên quan đến phương án nghỉ Ngày Văn hóa Việt Nam, trước đó Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cũng đã đề xuất hoán đổi ngày làm việc để kéo dài kỳ nghỉ liền mạch cho người lao động vào dịp này.

Do ngày 24/11/2026 rơi vào thứ Ba, nên nhiều đoàn viên, người lao động có ý kiến đề xuất Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam kiến nghị với cơ quan có thẩm quyền hoán đổi ngày làm việc thứ Hai (23/11) sang làm bù vào thứ Bảy tuần kế tiếp. Việc này để tạo kỳ nghỉ liên tục 4 ngày, thời gian nghỉ từ thứ Bảy ngày 21/11, đến thứ Ba ngày 24/11.

Ông Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, cho biết với Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11, Tổng Liên đoàn dự kiến tổ chức tuyên truyền, tạo không gian để đoàn viên, người lao động được biết đến các giá trị, di sản văn hóa. Đây cũng là dịp để người lao động được nâng cao giá trị văn hóa, truyền thống gia đình Việt Nam.

Những hoạt động này nhằm bồi dưỡng tâm hồn cho người lao động, nâng cao trách nhiệm của họ đối với xã hội và giữ gìn truyền thống văn hóa dân tộc.