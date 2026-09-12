Quảng Trị thu hút hơn 35.000 tỷ đồng vốn đầu tư sau 8 tháng

Tại phiên họp thường kỳ đánh giá tình hình kinh tế - xã hội tháng 8 và 8 tháng năm 2026, UBND tỉnh Quảng Trị cho biết nhiều lĩnh vực kinh tế tiếp tục có chuyển biến tích cực.
Đáng chú ý, chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp trong 8 tháng tăng 12,2% so với cùng kỳ. Hoạt động thương mại, dịch vụ duy trì đà tăng trưởng, trong đó tổng mức bán lẻ hàng hóa tăng 11,9%, doanh thu dịch vụ tăng 10,1%.
Du lịch tiếp tục là điểm sáng của kinh tế địa phương. Trong 8 tháng, Quảng Trị đón hơn 8,7 triệu lượt khách, tăng hơn 12% so với cùng kỳ. Tổng thu từ khách du lịch đạt hơn 10.055 tỷ đồng.
Ở lĩnh vực tài chính - ngân sách, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt hơn 8.627 tỷ đồng, bằng 68,4% dự toán Trung ương giao và 63,4% dự toán địa phương giao.
Cùng với đà phục hồi của sản xuất, hoạt động thu hút đầu tư và phát triển doanh nghiệp tại Quảng Trị có nhiều tín hiệu tích cực.
Trong 8 tháng năm 2026, toàn tỉnh có 54 dự án được phê duyệt chủ trương đầu tư, chấp thuận nhà đầu tư với tổng vốn hơn 35.271 tỷ đồng. Cùng thời gian, 1.045 doanh nghiệp được thành lập mới, cho thấy sức hấp dẫn của môi trường đầu tư, kinh doanh đang từng bước được cải thiện.
Tuy nhiên, để tạo thêm dư địa tăng trưởng trong những tháng cuối năm, lãnh đạo UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành và địa phương tập trung cao nhất cho việc thực hiện kịch bản tăng trưởng, phấn đấu tốc độ tăng trưởng quý III đạt 11,28%.
Trong đó, tỉnh sẽ tăng cường các giải pháp thu ngân sách, chống thất thu, xử lý nợ đọng thuế; đẩy nhanh thủ tục giao đất, đấu giá quyền sử dụng đất và tính tiền thuê đất. Công tác định giá đất cũng được yêu cầu thực hiện nhanh hơn, vừa khai thác hiệu quả nguồn thu, vừa tránh tạo điểm nghẽn cho các dự án đầu tư.
Quảng Trị đồng thời rà soát, đôn đốc các dự án công nghiệp trọng điểm, trong đó có Nhiệt điện Quảng Trạch I và Thủy điện La Trọng, nhằm sớm đưa các dự án vào vận hành, tạo thêm động lực cho tăng trưởng.
Đối với đầu tư công, tỉnh đặt mục tiêu đưa tỷ lệ giải ngân đến cuối tháng 9 đạt tối thiểu 70% kế hoạch được giao. Các địa phương, chủ đầu tư được yêu cầu tập trung tháo gỡ những vướng mắc, nhất là về giải phóng mặt bằng tại các dự án trọng điểm.
Cùng với đó, Quảng Trị sẽ tập trung xử lý các điểm nghẽn về hạ tầng kết nối tại khu đô thị, khu dân cư; tăng cường quản lý, khai thác hiệu quả tài sản công và rà soát tài sản dôi dư sau sắp xếp để có phương án sử dụng phù hợp.
Tỉnh cũng định hướng tạo môi trường thuận lợi hơn cho doanh nghiệp hoạt động, đồng thời nghiên cứu thu hút các doanh nghiệp, tập đoàn lớn đăng ký kinh doanh, mở chi nhánh tại địa phương.
Trong những tháng cuối năm, các nhiệm vụ về chuyển đổi số, hoàn thiện Cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai trước ngày 31/12/2026 tiếp tục được đẩy mạnh. Quảng Trị cũng chủ động rà soát các khu vực có nguy cơ cao về sạt lở, lũ quét để xây dựng phương án di dời, định canh, định cư; tăng cường phòng, chống thiên tai theo phương châm “4 tại chỗ”.
Với nền tảng tăng trưởng tích cực trong 8 tháng, việc đẩy nhanh giải ngân đầu tư công, tháo gỡ điểm nghẽn đất đai và giải phóng mặt bằng, cùng với thúc đẩy các dự án công nghiệp lớn được kỳ vọng sẽ tạo thêm động lực để Quảng Trị hoàn thành các mục tiêu kinh tế - xã hội năm 2026.
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