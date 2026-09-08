Đà Nẵng: Thu ngân sách từ nhà và đất chiếm hơn 39% tổng thu

Theo Thống kê TP. Đà Nẵng, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn TP. Đà Nẵng sau 8 tháng 2026 tăng cao so với cùng kỳ. Số liệu sơ bộ đến ngày 25/8 cho thấy tổng thu đạt 63.816 tỷ đồng, tăng 77,6% so với cùng kỳ năm 2025. Trong đó, thu ngân sách Trung ương đạt 13.996 tỷ đồng, thu ngân sách địa phương đạt 49.820 tỷ đồng.
Thu nội địa tiếp tục là nguồn thu chủ yếu, đạt 59.744 tỷ đồng, chiếm 93,6% tổng thu và tăng 90,1% so với cùng kỳ năm trước. Điều này cho thấy, sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn tăng trưởng mạnh trong 8 tháng qua.
Xét theo các khoản thu chủ yếu, Thống kê TP.Đà Nẵng cho biết khoản thu liên quan đến nhà, đất tiếp tục chiếm tỷ trọng lớn trong tổng thu ngân sách, chiếm gần 39,7% tổng thu và vượt khu vực công thương nghiệp ngoài quốc doanh, trở thành nguồn thu có tỷ trọng cao nhất.
Thu từ nhà, đất tăng mạnh, bằng 5,2 lần so với cùng kỳ năm trước, chủ yếu do tăng thu tiền sử dụng đất và tiền cho thuê đất, thuê mặt nước. Đây là yếu tố đóng góp đáng kể vào mức tăng thu ngân sách trên địa bàn Đà Nẵng trong 8 tháng năm 2026.
Bên cạnh đó, các khoản thu từ khu vực sản xuất, kinh doanh tiếp tục tăng so với cùng kỳ năm trước. Thu cân đối từ hoạt động xuất, nhập khẩu đạt 3.012 tỷ đồng, chiếm 4,7% tổng thu và tăng 15,5%.
Khu vực công thương nghiệp ngoài quốc doanh thu đạt 17.834 tỷ đồng, chiếm 28,0% tổng thu, tăng 64,8% so với cùng kỳ; thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đạt 6.872 tỷ đồng, chiếm 10,8%, tăng 33,1%; thu từ doanh nghiệp nhà nước đạt 2.138,1 tỷ đồng, chiếm 3,4%, tăng 27,3%.
Theo nhìn nhận của Thống kê Đà Nẵng, kết quả thu ngân sách có sự cải thiện trong lĩnh vực hoạt động sản xuất, kinh doanh, thương mại và dịch vụ trên địa bàn thành phố.
Tuy nhiên, mức tăng cao của thu ngân sách trong 8 tháng năm 2026 có sự đóng góp đáng kể từ các khoản thu liên quan đến nhà đất, cụ thể là những khoản thu có tính thời điểm, phụ thuộc vào tiến độ thực hiện dự án, giao đất, cho thuê đất và diễn biến của thị trường bất động sản. Do vậy, nguồn thu này có thể biến động qua các thời kỳ và khó duy trì ổn định trong dài hạn.
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