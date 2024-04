Quý 1/2024, TVSI báo lãi tăng gần 17% và có số dư tiền gửi tại SCB là khoảng 1.625 tỷ đồng

Chứng khoán Tân Việt (TVSI) vừa công bố kết quả kinh doanh quý 1/2024.

Theo đó, doanh thu quý 1/2024 của TVSI giảm 40,93% từ 84,17 tỷ giảm còn 49,72 tỷ đồng - trong kỳ công ty ghi nhận chi phí hoạt động kinh doanh giảm 53,69% từ 68,19 tỷ xuống 31,6 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế tăng 13,59% từ 15,97 tỷ lên 18,144 tỷ đồng và lãi sau thuế tăng 16,99% từ 12,7 tỷ lên 14,858 tỷ đồng.





Theo giải trình từ TVSI, lãi sau thuế quý 1/2024 tăng 16,99% (2,158 tỷ đồng) so với quý 1 năm 2023 là do chi phí quý 1/2024 giảm 53,69% (-36,62 tỷ đồng) so với cùng kỳ, tổng doanh thu và thu nhập khác giảm 40,93% (-34,45 tỷ đồng)

Mặt khác, trong tổng chi phí có mức biến động giảm chủ yếu là do lỗ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi lỗ (FVTPL) giảm 151,76% (-3,36 tỷ đồng), chi phí hoạt động tự doanh giảm 98,58% (-0,077 tỷ đồng), chi phí nghiệp vụ môi giới chứng khoán giảm 38,13% (-14,5 tỷ đồng), chi phí bán hàng giảm 82,94% (-14,74 tỳ đồng), chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 29,34% (-2,02 tỳ đồng).

Ngoài ra, các khoản doanh thu và thu nhập khác biến động giảm chủ yếu là do lãi từ tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi lỗ (FVTPL) tăng nhẹ 3,45% (1,07 tỷ đồng), doanh thu nghiệp vụ môi giới chứng khoán giảm 23,21% (-2,7 tỷ đồng), doanh thu nghiệp vụ luu ký chúng khoán giảm 95,21% (-24,1 tỷ đồng), lãi từ các khoản cho vay vả phải thu giám 40,9% (-4,6 tỷ dồng).

Tại thời điểm 31/3/2024, tổng tài sản của TVSI đạt 4.061 tỷ đồng, trong đó TVSI có gần 1.951 tỷ đồng tiền gửi ngân hàng cho hoạt động CTCK, tăng nhẹ so với cuối năm 2023 (1.939,86 tỷ đồng).

Đáng chú ý, trên báo cáo tài chính năm 2023 của TVSI đã kiểm toán, TVSI báo lỗ gần 380 tỷ đồng (cùng kỳ lãi hơn 148 tỷ) và bên kiểm toán đã có nêu vấn đề cần nhấn mạnh.

Cụ thể: Trong quá trình kinh doanh, công ty có thực hiện mua trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ từ các tổ chức phát hành và các nhà đầu tư sau đó mua đi bán lại nhiều lần với các nhà dầu tư.



Đồng thời, công ty đã ký hợp đồng mua lại một số Trái phiếu đã bán cho các nhà đầu tư theo một mức giá xác định vào một ngày xác định trong tương lai.



Tổng mệnh giá các Trái phiếu Công ty đã ký Hợp đồng mua lại đến ngày 31/12/2023 là khoảng trên 16.491 tỳ đồng (tại 01/01/2023 là khoảng trên 20.700 tỳ đồng), trong đó số đã đến hạn thanh toán tại ngày 31/12/2023 mà chưa thanh toán được khoảng hơn 16.062 tỷ đồng, số đã đến hạn thanh toán tại ngày 01/01/2023 là khoảng hơn 4.870 tỷ đồng).

Đến thời điểm phát hành báo cáo này, tổng mệnh giá trái phiếu công ty đã ký hợp đồng mua lại còn khoảng trên 16.491 tỷ đồng - trong đó số đã đến hạn thanh toán mà chưa thanh toán được khoảng hơn 16.477 tỷ đồng.



Tuy nhiên, hiện nay, công ty không thực hiện được việc thanh toán cho Bên chuyển nhượng và gửi thông báo đến các nhà đầu tư là sẽ không thực hiện giao dịch này, đồng thời đang thực hiện đàm phán lại với các nhà đầu tư về việc hủy hợp đồng mua lại hoặc gia hạn thời gian mua lại Trái phiếu tương ứng với thời gian đáo hạn Trái phiếu của Tổ chức phát hành nhưng việc đàm phán này chưa có kểt quả cụ thể.

Theo bên kiểm toán, công ty không ghi nhận các khoản trái phiếu nêu trên vào báo cáo tài chính kèm theo. Do đó, các nhà đầu tư vẫn đang thực hiện các quyền sở hữu và định đoạt của trái chủ đối với số trái phiếu này.

Cũng tại ngày 02/11/2022: số dư tiền gửi của Công ty tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) là khoảng 1.609 tỷ đồng - bao gồm tiền gửi nhà đầu tư phục vụ nhu cầu thanh toán giao dịch chứng khoán khoảng 879 tỷ đồng và tiền gửi của công ty phục vụ các nghĩa vụ thanh toán khác cho khách hàng khoảng 730 tỷ đồng; và số dư chứng chỉ tiền gửi của Công ty tại SCB là 29 tỷ đồng không giao dịch đựợc.

Tại ngày 31/12/2023, số dư tiền gửi của Công ty tại SCB là khoảng 1.625 tỷ đồng - bao gồm tiền gửi nhà đầu tư phục vụ nhu cầu thanh toán giao dịch chứng khoán khoảng 889 tỷ đồng và tiền gửi của Công ty phục vụ các nghĩa vụ thanh toán khác cho khách hàng khoảng 736 tỷ đồng, số dư chứng chi tiền gửi của Công ty tại SCB là khoảng 29 tỷ đồng.

Được biết công ty đã gửi các công văn số 1258/2022/CV-TVSI ngày 27/10/2022; Công văn số 1259/2022/CV-TVS1 ngày 27/10/2022; Công văn số 1316/2022/CV-TỴSI ngày 02/11/2022 gửi các Cơ quan chức năng liên quan đề nghị phê duyệt các lệnh chuyển tiền từ các tài khoản của Công ty mở tại SCB sang các tài khoản khác để giao dịch chứng khoán. Tuy nhiên, công ty chưa nhận được phản hồi từ phía các cơ quan chức năng.