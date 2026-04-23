Quỹ ngoại Dragon Capital giảm sở hữu tại DPG trước thềm đại hội cổ đông 2026

Hà Anh

23/04/2026, 18:59

Nhóm quỹ ngoại Dragon Capital cho biết đã thông qua quỹ thành viên là Samsung Vietnam Securities Master lnvestment Trust bán ra 100.000 cổ phiếu DPG vào ngày 17/4.

Sơ đồ giá cổ phiếu DPG trên TradingView.
Sơ đồ giá cổ phiếu DPG trên TradingView.

Quỹ ngoại Dragon Capital báo cáo thay đổi sở hữu của nhóm nhà đầu tư nước ngoài có liên quan là cổ đông lớn Công ty Cổ phần Tập đoàn Đạt Phương (mã DPG-HOSE).

Theo đó, nhóm quỹ ngoại Dragon Capital cho biết đã thông qua quỹ thành viên là Samsung Vietnam Securities Master lnvestment Trust đã bán ra 100.000 cổ phiếu DPG vào ngày 17/4. Qua đó, tổng sở hữu của nhóm quỹ Dragon Capital giảm từ gần 13,1 triệu cổ phiếu, chiếm 11,0933% về gần 13 triệu cổ phiếu, chiếm 10,9386% tại DPG.

Trước đó, vào ngày 7/4, nhóm quỹ ngoại Dragon Capital cho biết đã thông qua hai quỹ đã mua thêm 162.000 cổ phiếu DPG - trong đó, Norges Bank mua 150.000 cổ phiếu và Samsung Vietnam Securities Master lnvestment Trust đã mua thêm 12.000 cổ phiếu và nâng số lượng cổ phiếu nắm giữ từ 10,9567% lên 13,115 triệu cổ phiếu, chiếm 11,0933% vốn tại DPG.

Được biết, DPG sẽ tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 tại Trung tâm Hội nghị Quốc Gia, đường Phạm Hùng, Hà Nội.

Theo tài liệu, DPG đã công bố kế hoạch năm 2026 với mục tiêu doanh thu đạt 8,5 nghìn tỷ đồng, tăng 79% so với kế hoạch năm 2025, tăng 74% so với kết quả năm 2025 và lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số đạt 455 tỷ đồng, tăng 60% so với kế hoạch năm 2025, +33% so với kết quả năm 2025.

Theo VCSC các mức này lần lượt tương đương 135% dự báo doanh thu và 58% dự báo lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số của VCSC.

Việc kế hoạch doanh thu cao hơn so với dự báo của VCSC phản ánh kỳ vọng của DPG về mức tăng trưởng mạnh của mảng xây dựng- cao hơn 60% so với dự báo của VCSC, và nhà máy kính năng lượng mặt trời PV dự kiến bắt đầu vận hành trong năm 2026, qua đó bù đắp cho tiến độ bán hàng chậm hơn 23% tại dự án Casamia Balance.

VCSC cho rằng nguyên nhân kế hoạch lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số thấp hơn dự báo của VCSC chủ yếu là do DPG đưa ra giả định thận trọng hơn đối với lợi nhuận ghi nhận tại dự án Casamia Balanca, với biên lợi nhuận ròng chỉ ở mức 8%, trong khi doanh thu và lợi nhuận sau thuế lần lượt chỉ tương đương 77%/21% dự báo của VCSC, qua đó lấn át tác động tích cực của mức lợi nhuận cao hơn từ mảng xây dựng.

Về chính sách chia cổ tức nhìn chung thấp hơn so với dự báo của VCSC. DPG đề xuất kế hoạch chi trả cổ tức tiền mặt ở mức 600 đồng/cổ phiếu cho năm 2025, thấp hơn 40% so với dự báo của VCSC. DPG cũng đưa ra kế hoạch chi trả cổ tức cho năm 2026 bằng tiền mặt ở mức 500–1.000 đồng/cổ phiếu (so với dự báo của VCSC là 1.000 đồng/cổ phiếu).

Về tiến độ xây dựng dự án kính năng lượng mặt trời PV đang diễn ra tương đối nhanh chóng. Công ty đặt mục tiêu sẽ hoàn thành phần xây dựng vào tháng 05/2026, tiếp theo là đốt lò vào tháng 08/2026 và hoàn tất lắp đặt thiết bị vào tháng 09/2026. Nhà máy dự kiến sẽ chạy thử và bắt đầu vận hành vào tháng 10/2026, nhìn chung sớm hơn so với dự báo hiện tại của VCSC là trong năm 2027. Trong năm 2026, dự án được dự kiến sẽ đạt mức tổng sản lượng khoảng 5,17 triệu m² kính, bao gồm 3,01 triệu m² kính xây dựng và 2,16 triệu m² kính năng lượng mặt trời PV.

VCSC cho rằng mục đích của việc bổ sung thêm mảng sản xuất kính xây dựng là để tối ưu hóa hiệu suất hoạt động trong thời gian chờ hoàn tất các chứng nhận chất lượng cần thiết cho kính năng lượng mặt trời PV. Đối với dự án này, DPG đặt mục tiêu đạt mức doanh thu 266 tỷ đồng và ghi nhận lỗ ròng ở mức 39 tỷ đồng trong năm 2026.

Các dự án khác như khách sạn Đồng Nà, cụm công nghiệp Điền Lộc và khu đô thị Phú Hải South đang tiếp tục được triển khai các thủ tục pháp lý, thiết kế và giải phóng mặt bằng.

Nhìn chung, VCSC nhận thấy rủi ro điều chỉnh giảm đối với dự báo lợi nhuận năm 2026 của VCSC, do mức lợi nhuận thấp hơn tại dự án Casamia Balanca có khả năng sẽ lấn át tác động từ mức lợi nhuận cao hơn của mảng xây dựng, dù cần chờ thêm đánh giá chi tiết. Hiện VCSC đang có khuyến nghị "mua" đối với DPG với giá mục tiêu là 48.700 đồng/cổ phiếu.

Chốt phiên ngày 23/4, giá cổ phiếu DPG giảm 0,71% xuống còn 42.100 đồng/cổ phiếu.

Dragon Capital: Lãi suất không còn rẻ nhưng VN-Index có dư địa tăng 17%

Tổng giám đốc Dragon Capital:

Tổng giám đốc Dragon Capital: Năm 2025 chỉ 17% cổ phiếu chiến thắng VN-Index, mức thấp nhất lịch sử

30 nền kinh tế xuất khẩu nhiều nhất thế giới năm 2025, Việt Nam và Thái Lan cùng góp mặt

Những quốc gia có tỷ lệ dân số tốt nghiệp cao đẳng trở lên cao nhất thế giới

[Trực tiếp] Tọa đàm: “Cú sốc” Hormuz: Bài toán an ninh năng lượng cho Việt Nam

