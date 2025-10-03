Quỹ ngoại Dragon Capital trở thành cổ đông lớn của TCH

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Thứ Sáu, 03/10/2025
Hà Anh
03/10/2025, 19:49
DC Developing Markets Strategies Public Limited Company thông báo đã mua vào 1 triệu cổ phiếu TCH, nâng tỷ lệ sở hữu của cả nhóm gần 43 triệu cổ phiếu, chiếm 4,94% lên gần 43,9 triệu cổ phiếu, chiếm 5,05%, và trở thành cổ đông lớn vào ngày 1/10.
Quỹ ngoại Dragon Capital vừa báo cáo về ngày trở thành cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy (mã TCH-HOSE).
Theo đó, Dragon Capital thông qua quỹ thành viên là DC Developing Markets Strategies Public Limited Company thông báo đã mua vào 1 triệu cổ phiếu TCH, nâng tỷ lệ sở hữu của cả nhóm gần 43 triệu cổ phiếu, chiếm 4,94% lên gần 43,9 triệu cổ phiếu, chiếm 5,05%, và trở thành cổ đông lớn vào ngày 1/10.
Chốt phiên giao dịch ngày 1/10, giá cổ phiếu tăng lên 22.900 đồng/cổ phiếu, ước tính quỹ này chi gần 23 tỷ đồng để sở hữu số cổ phiếu trên.
Được biết, TCH hoàn tất đợt chào bán hơn 200 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ phân phối đạt 100%. Qua đó, nâng vốn điều lệ lên hơn 8.686,8 tỷ đồng.
Theo kế hoạch, tổng số tiền thu được là hơn 2.000 tỷ - trong đó, 1.200 tỷ được sử dụng đấu tư Khu đô thị mới Hoàng Huy Green River tại phường Hoa Động, Hải Phòng, số tiền còn lại hơn 800 tỷ được đầu tư Dự án Tòa nhà chúng cư kết hợp thương mại dịch vụ H2 thuộc Dự án đầu tư xây dựng Hoang Huy Commerce tại phường Kênh Dương và phường Vĩnh Niệm, Hải Phòng.
Trên thị trường, sau giao dịch của quỹ ngoại, giá cổ phiếu TCH đã quay đầu giảm gần 7% trong 2 phiên sau đó còn 21.400 đồng/cp vào cuối phiên ngày 03/10.
Được biết dự báo cho năm 2025-26, VCSC dự báo mảng bất động sản sẽ tiếp tục dẫn dắt doanh thu, với kỳ vọng TCH sẽ bàn giao dự án KĐT Hoàng Huy New City (GĐ2)(50 ha), Hoàng Huy Green River (32 ha) trong FY25, trước khi bắt đầu bàn giao chung cư Rose Residence (1 ha) trong FY26.
Với kỳ vọng của VCSC về thị trường BĐS Hải Phòng và khả năng hấp thụ các dự án của TCH, VCSC hiện dự báo doanh thu/lợi nhuận sau thuế sau cổ đông thiểu số đạt 6 nghìn tỷ (+31% so với cùng kỳ)/1,2 nghìn tỷ (+40% so với cùng kỳ) và 8,2 nghìn tỷ (+35% so với cùng kỳ)/1,6 nghìn tỷ (+34% so với cùng kỳ) vào FY25 và FY26.
VCSC cho biết cổ phiếu TCH hiện đang giao dịch ở mức P/E và P/B trượt 12T lần lượt là 19,5 và 2,0 lần – thấp hơn so với trung vị tổng hợp của các công ty cùng ngành. Với sức khỏe tài chính lành mạnh và tiềm năng phát triển của TCH trong tương lai, định giá của TCH được đánh giá là tương đối hấp dẫn. Theo dự báo của VCSC, P/E và P/B dự phóng FY25/FY26 của TCH lần lượt là 16,4/12,2 và 1,5/1,3 lần.
Cũng theo VCSC yếu tố hỗ trợ là tiềm năng từ quỹ đất 330 ha đang nghiên cứu và rủi ro đầu tư đối với TCH là giá vật liệu xây dựng biến động bất lợi, Thị trường bất động sản Hải Phòng phục hồi chậm hơn dự kiến và ảnh hưởng của tỉ giá USD/VND đến hoạt động phân phối xe.
Tối muộn ngày 2/10/2025, một phiên trao đổi trực tuyến (webinar) giữa các hiệp hội ngành hàng gỗ, doanh nghiệp xuất khẩu đồ gỗ, và đại diện cơ quan thương vụ, đại sứ quán Việt Nam tại Mỹ đã được tổ chức với sự điều dẫn của chuyển gia Forest Trends. Đây là cuộc trao đổi khẩn thiết, sau khi chính quyền Tổng thống Trump công bố quyết định áp thuế nặng lên nhiều mặt hàng gỗ và nội thất nhập khẩu...
Cơ quan thuế lưu ý, số tiền chậm nộp tiền thuế được tính đến ngày 19/9/2025, vì vậy REE có trách nhiệm tự tính và nộp tiền chậm nộp tiền thuế kể từ sau ngày 19/9 đến thời điểm thực nộp số tiền thuế truy thu và phạt vào ngân sách nhà nước.
Từ 460 doanh nghiệp, Hội đồng bình chọn 36 doanh nghiệp xuất sắc nhất vào vòng chung khảo IR Awards 2025, đáp ứng các tiêu chí khắt khe về chất lượng công bố thông tin, minh bạch tài chính và quản trị công ty…
Tổng giám đốc HDC cho biết lợi nhuận trước thuế quý 3 và cả năm 2025 tương ứng 666 tỷ và 755 tỷ đồng vượt 142% so với kế hoạch năm và tăng gần 850% so với cùng kỳ.
Khởi xướng từ năm 2003, chương trình THƯƠNG HIỆU MẠNH VIỆT NAM đã trở thành sự kiện thường niên lớn nhất do Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy – Vietnam Economic Times tổ chức, dành cho cộng đồng các Doanh nghiệp Việt Nam.
Bối cảnh và thực tiễn cho thấy thời gian tới, Việt Nam khó có thể tăng trưởng bằng con đường gia tăng quy mô hàng hóa xuất khẩu như trong nhiều năm qua, mà phải chuyển hướng sang tăng phần giá trị gia tăng tạo ra trong nước của hàng hóa.
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: