Thứ Sáu, 03/10/2025

Trang chủ Doanh nghiệp niêm yết

Quỹ ngoại Dragon Capital trở thành cổ đông lớn của TCH

Hà Anh

03/10/2025, 19:49

DC Developing Markets Strategies Public Limited Company thông báo đã mua vào 1 triệu cổ phiếu TCH, nâng tỷ lệ sở hữu của cả nhóm gần 43 triệu cổ phiếu, chiếm 4,94% lên gần 43,9 triệu cổ phiếu, chiếm 5,05%, và trở thành cổ đông lớn vào ngày 1/10.

VnEconomy

Quỹ ngoại Dragon Capital vừa báo cáo về ngày trở thành cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy (mã TCH-HOSE).

Theo đó, Dragon Capital thông qua quỹ thành viên là DC Developing Markets Strategies Public Limited Company thông báo đã mua vào 1 triệu cổ phiếu TCH, nâng tỷ lệ sở hữu của cả nhóm gần 43 triệu cổ phiếu, chiếm 4,94% lên gần 43,9 triệu cổ phiếu, chiếm 5,05%, và trở thành cổ đông lớn vào ngày 1/10.

Chốt phiên giao dịch ngày 1/10, giá cổ phiếu tăng lên 22.900 đồng/cổ phiếu, ước tính quỹ này chi gần 23 tỷ đồng để sở hữu số cổ phiếu trên.

Được biết, TCH hoàn tất đợt chào bán hơn 200 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ phân phối đạt 100%. Qua đó, nâng vốn điều lệ lên hơn 8.686,8 tỷ đồng.

Theo kế hoạch, tổng số tiền thu được là hơn 2.000 tỷ - trong đó, 1.200 tỷ được sử dụng đấu tư Khu đô thị mới Hoàng Huy Green River tại phường Hoa Động, Hải Phòng, số tiền còn lại hơn 800 tỷ được đầu tư Dự án Tòa nhà chúng cư kết hợp thương mại dịch vụ H2 thuộc Dự án đầu tư xây dựng Hoang Huy Commerce tại phường Kênh Dương và phường Vĩnh Niệm, Hải Phòng.

Trên thị trường, sau giao dịch của quỹ ngoại, giá cổ phiếu TCH đã quay đầu giảm gần 7% trong 2 phiên sau đó còn 21.400 đồng/cp vào cuối phiên ngày 03/10.

Được biết dự báo cho năm 2025-26, VCSC dự báo mảng bất động sản sẽ tiếp tục dẫn dắt doanh thu, với kỳ vọng TCH sẽ bàn giao dự án KĐT Hoàng Huy New City (GĐ2)(50 ha), Hoàng Huy Green River (32 ha) trong FY25, trước khi bắt đầu bàn giao chung cư Rose Residence (1 ha) trong FY26.

Với kỳ vọng của VCSC về thị trường BĐS Hải Phòng và khả năng hấp thụ các dự án của TCH, VCSC hiện dự báo doanh thu/lợi nhuận sau thuế sau cổ đông thiểu số đạt 6 nghìn tỷ (+31% so với cùng kỳ)/1,2 nghìn tỷ (+40% so với cùng kỳ) và 8,2 nghìn tỷ (+35% so với cùng kỳ)/1,6 nghìn tỷ (+34% so với cùng kỳ) vào FY25 và FY26.

VCSC cho biết cổ phiếu TCH hiện đang giao dịch ở mức P/E và P/B trượt 12T lần lượt là 19,5 và 2,0 lần – thấp hơn so với trung vị tổng hợp của các công ty cùng ngành. Với sức khỏe tài chính lành mạnh và tiềm năng phát triển của TCH trong tương lai, định giá của TCH được đánh giá là tương đối hấp dẫn. Theo dự báo của VCSC, P/E và P/B dự phóng FY25/FY26 của TCH lần lượt là 16,4/12,2 và 1,5/1,3 lần.

Cũng theo VCSC yếu tố hỗ trợ là tiềm năng từ quỹ đất 330 ha đang nghiên cứu và rủi ro đầu tư đối với TCH là giá vật liệu xây dựng biến động bất lợi, Thị trường bất động sản Hải Phòng phục hồi chậm hơn dự kiến và ảnh hưởng của tỉ giá USD/VND đến hoạt động phân phối xe.

Từ khóa:

chứng khoán cổ đông lớn hải phòng Hoàng Huy Quỹ ngoại Dragon Capital TCH

