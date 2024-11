Quỹ ngoại Singapore đăng ký thoái hết 9,49% vốn tại Vinasun

Tael Two Partners Ltd thông báo giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan của Người nội bộ Công ty Cổ phần Ánh Dương Việt Nam - Vinasun (mã VNS-HOSE).

Theo đó, TAEL Two Partners Ltd đăng ký bán hết 6.441.110 cổ phiếu, chiếm 9,49% vốn điều lệ của Vinasun. Giao dịch sẽ được thực hiện theo phương thức khớp lệnh hoặc thỏa thuận trong khoảng thời gian từ ngày 15/11 đến ngày 13/12.

Được biết, Quỹ ngoại này vừa bán 1 triệu cổ phiếu VNS, từ ngày 30/10 đến ngày 8/11 và tính từ đầu năm 2024 đến nay, tổ chức này đã có 9 lần giao dịch bán tại Vinasun với khối lượng 7.975.600 cổ phiếu và giảm sở hữu từ 18,3% về 9,49% như hiện tại.

Trong khi đó ở chiều ngược lại, ông Lê Hải Đoàn - Chủ tịch HĐQT, cổ đông lớn tại CTCP Tập đoàn Hipt vừa mua 330.000 cổ phiếu VNS. Qua đó, nâng số lượng cổ phiếu nắm giữ lên 1,43 triệu cổ phiếu, chiếm 2,11% và tỷ lệ người có liên quan nắm giữ là 3,7 triệu cổ phiếu, chiếm 5,47%.

Về kết quả kinh doanh, VNS công bố kết quả kinh doanh quý 3/2024 với doanh thu đạt 246 tỷ đồng, giảm 21% so với cùng kỳ năm và lợi nhuận sau thuế đạt hơn 21 tỷ đồng, giảm 36% so với mức thực hiện trong cùng kỳ năm trước.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, doanh thu Vinasun đạt 778 tỷ đồng, giảm 17% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế còn xấp xỉ 60 tỷ đồng, sụt giảm hơn 52% so với mức thực hiện năm trước.

Lý giải về lợi nhuận lao dốc, ban lãnh đạo Vinasun cho biết trong quý 3 do doanh thu của công ty giảm 21% so với cùng kỳ và công ty vẫn tiếp tục duy trì chính sách hỗ trợ thêm cho anh em lái xe và đối tác và điều này dẫn đến kết quả kinh doanh của công ty trong quý 3/2024 đã giảm so với quý3/2023. Cụ thể: Lợi nhuận sau thuế Công ty Mẹ quý 3 năm 2024 lãi 19,55 tỷ đồng, giảm 10,72 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước (giảm 35,4%).

Lợi nhuận sau thuế Báo cáo tài chính Hợp nhất quý 3 năm 2024 lãi 20,98 tỷ đồng, giảm 11,86 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước (giảm 36,1%).

Ngay từ đầu năm, ban lãnh đạo công ty đã nhận diện lĩnh vực kinh doanh taxi năm nay chịu áp lực cạnh tranh khốc liệt, cộng thêm công ty điều chỉnh chính sách hỗ trợ lái xe và tỷ lệ chia doanh thu.

Như vậy, với kết quả đạt được, lũy kế 9 tháng đầu năm, công ty đã hoàn thành được 70,3% kế hoạch doanh thu và 74,4% kế hoạch lợi nhuận của năm 2024 mà Đại hội cổ đông đã đề ra.

Được biết trong cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024, lãnh đạo công ty trả lời cổ đông về đồng tư dòng xe Hybrid. Theo đó, Ban lãnh đạo công ty cho biết đã tìm hiểu và đánh giá là việc đầu tư xe Hybrid phù hợp với đặc điểm kinh doanh của chính Doanh nghiệp, qua tính toán xe Hybrid có thể giảm tới 50% chi phí nhiên liệu so với xe xăng, lái xe không mất thời gian để sạc điện và đồng thời cũng thực hiện được việc giảm khí thải theo quy định của Chính phủ.

Việc đầu tư 700 xe Hybrid theo kế hoạch, chi phí khoảng 630 tỷ đến 650 tỷ, hiện có 2 ngân hàng sẵn sàng tài trợ, VNS đã nhận được quyết định đầu tư, nếu điều kiện thuận lợi sẽ tăng đầu tư lên 1.000 xe. Với việc tài trợ khoảng 50%, số vốn cần là hơn 300 tỷ. Theo tính toán, kể cả sau khi trả cổ tức 15% năm 2024, Vinasun vẫn còn 200 tỷ đến 250 tỷ cho việc tái đầu tư.

Trả lời về việc Xanh SM đã đưa nhiều xe ra thị trường và thị phần của công ty bị ảnh hưởng như thế nào? Ban lãnh đạo cho biết thị phần của Vinasun bị ảnh hưởng là có nhưng có 2 yếu tố cơ bản ảnh hưởng đến thị phần của công ty gồm: Một là, sự suy giảm sức cầu của người dùng, hai là sự cạnh tranh của các hãng taxi trong ngành. Tuy vậy theo báo cáo của 2023, doanh thu kinh doanh của Vinasun vẫn tăng và việc công ty đưa ra kế hoạch thấp hơn 2023 cũng là lường trước về 2 yếu tố gồm suy giảm sức mua và cạnh tranh lớn của các hãng taxi.

Về thanh lý xe: VNS cho biết tăng cường sẽ cho Vinasun Green trong những thời điểm cần xe cho mùa cao điểm, việc này đáp ứng dược nhu cầu xe cho Vinasun Green trong giai đoạn thị trường nóng bất thường (trọng điểm phục vụ mùa du lịch).

Về nhiêu liệu tăng, VNS có tăng giá cước hay không thì lãnh đạo công ty cho biết công ty đầu tư dòng xe hybrid nhưng giá cước không thay đổi, chi phí khấu hao như cũ hoặc tăng một ít và ban lãnh đạo rất cẩn trọng trong việc đầu tư xe.