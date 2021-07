Quỹ ngoại từ Luxembourg đã thoái hết vốn tại VNDirect

Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDirect (mã VND-HNX) vừa có báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của ACCESS S.A.,SICAV-SIF-ASIA TOP PICKS.

Theo đó, Access S.A., SICAV-SIF- ASIA TOP PICKS (Luxembourg) đã bán hết 3,325 triệu cổ phiếu VND, chiếm 1,55% vốn tại VND. Thời gian thực hiện từ ngày 6-8/7/2021. Sau giao dịch, tổ chức ngoại này không còn nắm bất kỳ cổ phần nào của VNDirect. Giao dịch được thực hiện thông qua phương thức khớp lệnh.

Được biết, ông Pekka Mikael Nastamo – Thành viên HĐQT tại VNDirect hiện cũng là cố vấn đầu tư của Access S.A., SICAV-SIF- ASIA TOP PICKS.

Chiều ngược lại vào ngày 25/6, Tập đoàn Đầu tư I.P.A (IPA) thông báo đã mua thành công 56.188.354 cổ phiếu VND, chiếm 26,19% và trở thành cổ đông lớn của VND.

Kết thúc quý 1, VND báo lãi gần 500 tỷ đồng, tăng 760% so với cùng kỳ (58,150 tỷ đồng). VND cho biết lợi nhuận tăng mạnh là do VN-Index đạt 1.186,36 điểm, tăng 83,36 điểm và dẫn đến lợi nhuận từ các khoản đầu tư FVTPL tăng trên 334 tỷ đồng, tương ứng 297% so với cùng kỳ. Bên cạnh đó, tổng giá trị giao dịch của nhà đầu tư trong quý 1/2021 tăng trên 80% so với cùng kỳ và làm cho hoạt động môi giới tăng tưởng trên 236%.

Trên thị trường, sau khi đạt mốc 61.200 đồng/cổ phiếu (chốt phiên 4/6) thì giá cổ phiếu VND lao dốc mạnh xuống còn 37.700 đồng/cp (chốt phiên 10/6) và chốt phiên ngày 14/7, giá cổ phiếu VND đạt 38.900 đồng.



Với mức giá đóng cửa bình quân 3 ngày giao dịch vào khoảng 43.000 đồng/cp, ước tính Access S.A., SICAV-SIF- ASIA TOP PICKS thu về gần 143 tỷ đồng.