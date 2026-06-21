DGC báo lãi giảm 35 tỷ sau kiểm toán năm 2025

Theo báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán, DGC ghi nhận doanh thu thuần của DGC giữ nguyên so với báo cáo tự lập, đạt 11.262 tỷ đồng, tăng 14% so với cùng kỳ năm ngoái (9.865 tỷ đồng); Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế chưa kiểm toán đạt 3.189 tỷ đồng, còn lợi nhuận sau thuế đã được kiểm toán đạt gần 3.154 tỷ đồng, giảm khoảng 35 tỷ đồng nhưng cao hơn 2% so với kết quả thực hiện năm 2024 (3.107 tỷ đồng).

Sơ đồ giá cổ phiếu DGC trên TradingView.

CTCP Tập đoàn Hoá chất Đức Giang (mã DGC-HOSE) vừa công bố Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán 2025 đã kiểm toán.

Theo báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán, DGC ghi nhận doanh thu thuần của DGC giữ nguyên so với báo cáo tự lập, đạt 11.262 tỷ đồng, tăng 14% so với cùng kỳ năm ngoái (9.865 tỷ đồng); Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế chưa kiểm toán đạt 3.189 tỷ đồng, còn lợi nhuận sau thuế đã được kiểm toán đạt gần 3.154 tỷ đồng, giảm khoảng 35 tỷ đồng nhưng cao hơn 2% so với kết quả thực hiện năm 2024 (3.107 tỷ đồng).

Tính đến ngày 31/12/2025, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của DGC tăng hơn 1.200 tỷ từ hơn 7.205 tỷ đồng lên hơn 8.490 đồng.

Bên cạnh đó, công ty cũng có giải trình về các ý kiến ngoại trừ của bên kiểm toán là Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY như sau:

Giải trình ý kiến ngoại trừ thứ nhất liên quan đến hàng tồn kho: Bên kiểm toán cho biết "do đơn vị kiểm toán được bổ nhiệm sau thời điểm kết thúc năm tài chính 31/12/2025 nên không thể trực tiếp tham gia chứng kiến kiểm kê hàng tồn kho. Tại thời điểm cuối năm, giá trị hàng tồn kho được ghi nhận trên báo cáo tài chính hợp nhất của DGC lên tới hơn 950,9 tỷ đồng".

Theo kiểm toán viên, các thủ tục kiểm toán thay thế được thực hiện chưa cung cấp đầy đủ bằng chứng đáng tin cậy để xác nhận tính hiện hữu, đầy đủ, chính xác và giá trị của khoản mục hàng tồn kho. Do đó, kiểm toán viên chưa thể xác định liệu số dư hàng tồn kho tại ngày 31/12/2025 có cần điều chỉnh hay không, cũng như ảnh hưởng có thể có tới các chỉ tiêu liên quan trên báo cáo tài chính hợp nhất.

Giải trình về vấn đề này, DGC cho biết việc kiểm kê hàng tồn kho tại thời điểm 31/12/2025 vẫn được công ty thực hiện theo quy định của pháp luật về kế toán và có sự chứng kiến của kiểm toán viên thuộc Công ty TNHH PwC Việt Nam - Chi nhánh Hà Nội.

Tuy nhiên, tại thời điểm diễn ra kiểm kê, PwC vẫn là đơn vị được bổ nhiệm kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 của DGC. Sau đó Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY được lựa chọn thay thế PwC để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025.

Do được bổ nhiệm sau thời điểm kết thúc năm tài chính, UHY không thể trực tiếp tham gia chứng kiến quá trình kiểm kê hàng tồn kho tại ngày 31/12/2025. Đây là nguyên nhân khiến đơn vị kiểm toán đưa ra ý kiến ngoại trừ đối với khoản hàng tồn kho trị giá hơn 950,9 tỷ đồng được ghi nhận trên bảng cân đối kế toán của DGC.

Vấn đề ngoại trừ thứ hai liên quan đến việc một số nguyên thành viên ban lãnh đạo chủ chốt của DGC bị khởi tố ngày 17/3/2026 và đang trong quá trình phục vụ điều tra đối với các vi phạm về kế toán, khai thác tài nguyên và gây ô nhiễm môi trường.

Tại thời điểm phát hành báo cáo tài chính hợp nhất, vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng điều tra và chưa có kết luận chính thức. Vì vậy, kiểm toán viên cho biết chưa thể thu thập đầy đủ bằng chứng để đánh giá liệu các vấn đề này có dẫn đến sai sót trọng yếu trên báo cáo tài chính hay không.

Các ảnh hưởng tiềm tàng có thể liên quan đến việc ghi nhận kế toán, các nghĩa vụ phải trả, khoản dự phòng hoặc chi phí xử lý môi trường nếu có. Do chưa đủ cơ sở, kiểm toán viên cũng chưa thể xác định liệu DGC có cần điều chỉnh các chỉ tiêu liên quan trên báo cáo tài chính hợp nhất hay không.﻿

DGC cho biết, công ty và các cá nhân liên quan vẫn đang tích cực phối hợp, cung cấp hồ sơ, tài liệu và thông tin cho cơ quan chức năng để phục vụ quá trình điều tra.

Tuy nhiên, tại thời điểm lập và phát hành báo cáo tài chính năm 2025, cơ quan có thẩm quyền chưa đưa ra kết luận chính thức về vụ án. Do đó, UHY chưa có đủ cơ sở để xác định liệu các chỉ tiêu liên quan trên báo cáo tài chính có cần điều chỉnh hay không.

Theo giải trình của DGC, việc điều chỉnh các chỉ tiêu trên báo cáo tài chính năm 2025, nếu phát sinh, chỉ có thể được thực hiện sau khi có kết luận chính thức từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Đây cũng là lý do UHY đưa ra ý kiến ngoại trừ liên quan đến vụ án tại Tập đoàn Hóa chất Đức Giang.

Mới đây, DGC đã công bố Nghị quyết HĐQT số 16/2026 thông qua chủ trương chuyển nhượng Nhà máy Ethanol Đức Giang, tài sản thuộc sở hữu của công ty con Đức Giang Đắk Nông. HĐQT đã ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT và ban điều hành công ty con tìm kiếm đối tác mua lại, đàm phán các điều khoản, xác định giá trị chuyển nhượng và thực hiện giao dịch và quá trình thoái vốn dự kiến sẽ được triển khai trong năm 2026.

Trước đây, DGC đã mua lại Nhà máy Ethanol Đại Việt vào đầu năm 2024 với giá khoảng 253 tỷ đồng. Nhà máy có công suất ethanol 50.000 tấn/năm và bắt đầu hoạt động trở lại từ cuối năm 2024. Ban lãnh đạo trước đó từng nhấn mạnh khả năng mở rộng công suất lên mức 150.000 tấn/năm nhờ nguồn nguyên liệu đầu vào thuận lợi và triển vọng nhu cầu tích cực trong nước.

Hiện, VCSC dự báo nhà máy ethanol sẽ lần lượt ghi nhận doanh thu/lợi nhuận gộp đạt 1,0 nghìn tỷ đồng/200 tỷ đồng trong năm 2026 (tương ứng 7,6%/5,7% dự báo năm 2026 của VCSC ), dựa trên giả định hiệu suất nhà máy ở mức 75% và giá bán trung bình đạt 18 triệu đồng/tấn.

Theo quan điểm của VCSC thì VCSC cho rằng diễn biến này cho thấy ban lãnh đạo DGC có thể đang tái cơ cấu danh mục tài sản ngoài mảng cốt lõi. Mảng ethanol chưa từng là động lực đóng góp lợi nhuận chính cho tập đoàn. Tại thời điểm hiện tại, các thông tin quan trọng như giá trị giao dịch tiềm năng, danh tính bên mua, lãi/lỗ từ giao dịch chuyển nhượng và thời gian thực hiện vẫn chưa được công bố. Do đó, VCSC cho rằng tác động đến lợi nhuận vẫn sẽ ở mức tương đối hạn chế cho đến khi có thêm thông tin chi tiết.