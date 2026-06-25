Rủi ro pháp lý bản quyền nếu chia sẻ tác phẩm báo chí lên mạng xã hội

Báo cáo tại hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2026, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm trong lĩnh vực thông tin điện tử, đại diện Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử (Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch) cho biết thời gian qua đã tăng cường rà quét, đấu tranh, ngăn chặn và xử lý các thông tin xấu độc, thông tin vi phạm pháp luật trên môi trường mạng.
6 tháng đầu năm, các nền tảng xuyên biên giới lớn đã tăng cường phối hợp với cơ quan quản lý Việt Nam trong xử lý các thông tin xấu độc. TikTok đã xử lý và chặn gỡ 440 tài khoản vi phạm, hơn 115.000 video, 275 nội dung vi phạm cùng nhiều tệp âm thanh không phù hợp theo yêu cầu quản lý.
YouTube đã chặn gỡ 18 kênh vi phạm với gần 13.000 video, tổng lượng tiếp cận khoảng 165 triệu lượt xem, đồng thời, cũng xử lý 544 nội dung vi phạm theo yêu cầu của cơ quan chức năng.
Bên cạnh đó, Trung tâm Xử lý tin giả, thông tin xấu độc Việt Nam trong 6 tháng đầu năm 2026 đã tiếp nhận 1.287 phản ánh liên quan đến tin giả và thông tin sai sự thật trên không gian mạng. Toàn bộ các phản ánh này đều đã được xử lý hoặc chuyển đến các cơ quan chức năng có thẩm quyền để giải quyết theo quy định.
Trong khi đó, Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử đã thu hồi 65 giấy phép thiết lập mạng xã hội của 61 tổ chức, doanh nghiệp vi phạm các quy định trong quá trình hoạt động; đồng thời đình chỉ hoạt động cung cấp dịch vụ mạng xã hội đối với 2 doanh nghiệp.
Đối với các trường hợp ngừng hoạt động, cơ quan quản lý đã thu hồi 4 giấy phép thiết lập mạng xã hội và 3 giấy xác nhận thông báo cung cấp dịch vụ của 5 tổ chức, doanh nghiệp.
Về công tác xử lý vi phạm hành chính, Cục đã ban hành 4 quyết định xử phạt đối với 1 trang thông tin điện tử tổng hợp và 3 mạng xã hội vi phạm quy định pháp luật. Tổng số tiền xử phạt là 185 triệu đồng.
Về công tác cấp phép, Cục đã cấp 16 giấy phép đối với các trang thông tin điện tử tổng hợp và mạng xã hội.
Đối với hoạt động quảng cáo trên môi trường mạng, Cục đã cấp 1 giấy xác nhận thông tin liên hệ cho tổ chức, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ quảng cáo; cấp 1 giấy xác nhận hoạt động quảng cáo xuyên biên giới; đồng thời cấp 23 giấy xác nhận thông báo thông tin liên hệ cho các tổ chức, doanh nghiệp Việt Nam tham gia hoạt động quảng cáo trên môi trường mạng.
Trong 6 tháng đầu năm 2026, Cục đã triển khai quyết liệt chủ trương phân cấp, phân quyền gắn với cải cách thủ tục hành chính. Trong đó, đã thực hiện cắt giảm, đơn giản hóa 9 thủ tục hành chính; bãi bỏ 6 điều kiện kinh doanh và thành phần hồ sơ không còn phù hợp; đồng thời rút ngắn thời gian thẩm định hồ sơ đối với thủ tục cấp phép mạng xã hội.
Hiện nay, 15 thủ tục hành chính trong lĩnh vực thông tin điện tử đã được chuyển giao cho các địa phương thực hiện. Việc phân cấp được triển khai theo nguyên tắc chỉ giữ lại khoảng 30% thủ tục hành chính ở cấp trung ương, trong khi khoảng 70% được giao cho các cơ quan quản lý nhà nước tại địa phương trực tiếp tiếp nhận và giải quyết.
Thông tin tại hội nghị, đại diện Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử cho biết một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng cuối năm là tăng cường kiểm tra, xử lý các hành vi có dấu hiệu "báo hóa" trên mạng xã hội.
Trong đó, Nghị định 174/2026/NĐ-CP đã được ban hành và sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 1/7/2026, là cơ sở pháp lý quan trọng để xử lý các vi phạm liên quan.
Điều 95 khoản 1 điểm d của Nghị định này quy định phạt tiền từ 20 triệu đồng đến 30 triệu đồng đối với hành vi lợi dụng mạng xã hội để cung cấp, chia sẻ các tác phẩm báo chí mà không được sự đồng ý của chủ thể quyền sở hữu trí tuệ.
Làm rõ quy định, ông Lê Quang Tự Do, Cục trưởng Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử, chỉ ra hiện nay có hai băn khoăn chính.
Thứ nhất, chia sẻ đường link của bài báo có được xem là chia sẻ tác phẩm báo chí hay không?
“Tôi xin khẳng định rằng, căn cứ vào định nghĩa về tác phẩm báo chí, đường link hoàn toàn không phải là tác phẩm báo chí. Đó chỉ là đường dẫn tới tác phẩm báo chí”, ông Lê Quang Tự Do nói.
Khi người dùng chia sẻ đường link, họ cũng không thu được lợi ích trực tiếp nào từ hành động đó. Ngược lại, người đọc khi nhấp vào đường link sẽ được chuyển đến trang đích của cơ quan báo chí để xem nội dung. Vì vậy, việc chia sẻ đường link không làm thất thoát lượng truy cập của cơ quan báo chí.
Do đó, có thể khẳng định rằng việc chia sẻ đường link không vi phạm bản quyền.
Tuy nhiên, trường hợp chia sẻ đường link kèm theo một phần nội dung hay toàn bộ nội dung của tác phẩm báo chí, đều có thể bị xem là hành vi vi phạm bản quyền.
Trường hợp không sao chép nguyên văn, nhưng sử dụng ý chính của bài báo đó, nếu thông tin đó là thông tin gốc, chỉ do một cơ quan báo chí khai thác và công bố thì việc lấy lại nội dung cốt lõi để viết lại vẫn có thể bị xem là vi phạm bản quyền.
Ngược lại, nếu là thông tin phổ biến, nhiều cơ quan báo chí và nhiều người trên mạng xã hội đều có thể tiếp cận, chưa chắc đã cấu thành hành vi vi phạm bản quyền.
Ví dụ thông tin về một vụ tai nạn giao thông xảy ra trên đường hoặc thông tin "Hà Nội hôm nay nhiệt độ lên tới 40 độ C".
Tuy nhiên, vấn đề bản quyền luôn rất phức tạp.
Nếu bài báo không chỉ cung cấp thông tin phổ biến mà còn bao gồm những nội dung do chính cơ quan báo chí tạo ra bằng công sức lao động nghề nghiệp, chẳng hạn như các cuộc phỏng vấn, phân tích, nhận định chuyên gia hoặc những góc tiếp cận riêng biệt, thì việc sử dụng lại những nội dung đó vẫn có thể bị xem là vi phạm bản quyền.
Cục trưởng cho biết, đối với vi phạm bản quyền, không bao giờ có quy định cụ thể liệt kê các trường hợp vi phạm, mà chỉ có nguyên tắc chung.
Nguyên tắc cơ bản là: ai tạo ra sản phẩm thì người đó có quyền tác giả và các quyền liên quan đối với sản phẩm đó. Bất kể việc sử dụng là nhằm mục đích thương mại hay phi thương mại, nếu không được chủ sở hữu quyền cho phép thì đều có nguy cơ vi phạm.
Trí tuệ nhân tạo (AI) đang mở rộng phạm vi đầu tư khí hậu vượt ra ngoài vốn đầu tư mạo hiểm, tạo ra cơ hội mới trong các lĩnh vực vốn tăng trưởng, mua bán - sáp nhập doanh nghiệp và đầu tư hạ tầng. Theo một báo cáo mới của Boston Consulting Group (BCG) và Temasek, việc ứng dụng AI trong các ngành liên quan đến khí hậu và phát triển bền vững có thể tạo ra tới 600 tỷ USD giá trị kinh tế toàn cầu mỗi năm vào năm 2028…
Việc kết nối các dịch vụ di chuyển, ẩm thực, mua sắm và khám phá văn hóa trên nền tảng số đang góp phần tạo nên hành trình du lịch liền mạch hơn, đồng thời thúc đẩy du lịch địa phương.
Được tuyển chọn từ gần 1.500 hồ sơ của hơn 80 trường đại học, việc hai startup Việt giành cơ hội tăng tốc tại Singapore phản ánh xu hướng các trường đại học ngày càng trở thành nơi ươm tạo doanh nghiệp công nghệ có khả năng cạnh tranh quốc tế…
Trong bối cảnh các ông lớn như TSMC, Samsung Electronics và Intel vẫn đang cạnh tranh quyết liệt để thương mại hóa tiến trình 2 nm, IBM đã giới thiệu một công nghệ xử lý tiên tiến hơn một bậc...
Hãng công nghệ Apple vừa nâng giá bán một số mẫu iPad và MacBook, đồng thời cho biết không còn đủ khả năng hấp thụ chi phí gia tăng từ bộ nhớ và chip lưu trữ…
Kinh tế ngày nay không còn là một lĩnh vực tách biệt, mà được định hình mạnh mẽ bởi địa chính trị, công nghệ và tính bền vững. Giữa dòng chảy thông tin dồi dào, điều độc giả cần nhất ở báo chí chính thống là bối cảnh, góc nhìn chuyên sâu và sự tin cậy. Trong giai đoạn tới, sứ mệnh lớn nhất của báo chí kinh tế không phải là trở thành người đưa tin nhanh nhất, mà là trở thành nền tảng tinh thần của nền kinh tế.
Hạ tầng năng lượng thông minh đóng vai trò quan trọng trong việc tối ưu hóa vận hành hệ thống năng lượng, tăng cường khả năng tích hợp các nguồn năng lượng tái tạo, hiện thực hóa các mục tiêu phát triển xanh của Việt Nam. Nhận diện các cơ hội và thách thức, đề xuất giải pháp thúc đẩy phát triển hạ tầng năng lượng thông minh đang là yêu cầu cấp thiết.
Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến...
Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182. Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố...
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên...