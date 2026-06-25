Rủi ro pháp lý bản quyền nếu chia sẻ tác phẩm báo chí lên mạng xã hội

Trường hợp chia sẻ đường link kèm theo một phần nội dung hay toàn bộ nội dung của tác phẩm báo chí lên mạng xã hội có thể bị xem là hành vi vi phạm bản quyền...

Ảnh minh hoạ.

Báo cáo tại hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2026, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm trong lĩnh vực thông tin điện tử, đại diện Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử (Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch) cho biết thời gian qua đã tăng cường rà quét, đấu tranh, ngăn chặn và xử lý các thông tin xấu độc, thông tin vi phạm pháp luật trên môi trường mạng.

TỶ LỆ ĐÁP ỨNG YÊU CẦU CHẶN, GỠ THÔNG TIN XẤU ĐỘC TRÊN MẠNG ĐẠT TRÊN 94%

6 tháng đầu năm, các nền tảng xuyên biên giới lớn đã tăng cường phối hợp với cơ quan quản lý Việt Nam trong xử lý các thông tin xấu độc. TikTok đã xử lý và chặn gỡ 440 tài khoản vi phạm, hơn 115.000 video, 275 nội dung vi phạm cùng nhiều tệp âm thanh không phù hợp theo yêu cầu quản lý.

YouTube đã chặn gỡ 18 kênh vi phạm với gần 13.000 video, tổng lượng tiếp cận khoảng 165 triệu lượt xem, đồng thời, cũng xử lý 544 nội dung vi phạm theo yêu cầu của cơ quan chức năng.

Bên cạnh đó, Trung tâm Xử lý tin giả, thông tin xấu độc Việt Nam trong 6 tháng đầu năm 2026 đã tiếp nhận 1.287 phản ánh liên quan đến tin giả và thông tin sai sự thật trên không gian mạng. Toàn bộ các phản ánh này đều đã được xử lý hoặc chuyển đến các cơ quan chức năng có thẩm quyền để giải quyết theo quy định.

Trong khi đó, Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử đã thu hồi 65 giấy phép thiết lập mạng xã hội của 61 tổ chức, doanh nghiệp vi phạm các quy định trong quá trình hoạt động; đồng thời đình chỉ hoạt động cung cấp dịch vụ mạng xã hội đối với 2 doanh nghiệp.

Đối với các trường hợp ngừng hoạt động, cơ quan quản lý đã thu hồi 4 giấy phép thiết lập mạng xã hội và 3 giấy xác nhận thông báo cung cấp dịch vụ của 5 tổ chức, doanh nghiệp.

Về công tác xử lý vi phạm hành chính, Cục đã ban hành 4 quyết định xử phạt đối với 1 trang thông tin điện tử tổng hợp và 3 mạng xã hội vi phạm quy định pháp luật. Tổng số tiền xử phạt là 185 triệu đồng.

Về công tác cấp phép, Cục đã cấp 16 giấy phép đối với các trang thông tin điện tử tổng hợp và mạng xã hội.

Đối với hoạt động quảng cáo trên môi trường mạng, Cục đã cấp 1 giấy xác nhận thông tin liên hệ cho tổ chức, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ quảng cáo; cấp 1 giấy xác nhận hoạt động quảng cáo xuyên biên giới; đồng thời cấp 23 giấy xác nhận thông báo thông tin liên hệ cho các tổ chức, doanh nghiệp Việt Nam tham gia hoạt động quảng cáo trên môi trường mạng.

Trong 6 tháng đầu năm 2026, Cục đã triển khai quyết liệt chủ trương phân cấp, phân quyền gắn với cải cách thủ tục hành chính. Trong đó, đã thực hiện cắt giảm, đơn giản hóa 9 thủ tục hành chính; bãi bỏ 6 điều kiện kinh doanh và thành phần hồ sơ không còn phù hợp; đồng thời rút ngắn thời gian thẩm định hồ sơ đối với thủ tục cấp phép mạng xã hội.

Hiện nay, 15 thủ tục hành chính trong lĩnh vực thông tin điện tử đã được chuyển giao cho các địa phương thực hiện. Việc phân cấp được triển khai theo nguyên tắc chỉ giữ lại khoảng 30% thủ tục hành chính ở cấp trung ương, trong khi khoảng 70% được giao cho các cơ quan quản lý nhà nước tại địa phương trực tiếp tiếp nhận và giải quyết.

TĂNG CƯỜNG XỬ LÝ HÀNH VI "BÁO HOÁ" TRÊN MẠNG XÃ HỘI

Thông tin tại hội nghị, đại diện Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử cho biết một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng cuối năm là tăng cường kiểm tra, xử lý các hành vi có dấu hiệu "báo hóa" trên mạng xã hội.

Trong đó, Nghị định 174/2026/NĐ-CP đã được ban hành và sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 1/7/2026, là cơ sở pháp lý quan trọng để xử lý các vi phạm liên quan.

Điều 95 khoản 1 điểm d của Nghị định này quy định phạt tiền từ 20 triệu đồng đến 30 triệu đồng đối với hành vi lợi dụng mạng xã hội để cung cấp, chia sẻ các tác phẩm báo chí mà không được sự đồng ý của chủ thể quyền sở hữu trí tuệ.

Làm rõ quy định, ông Lê Quang Tự Do, Cục trưởng Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử, chỉ ra hiện nay có hai băn khoăn chính.

Thứ nhất, chia sẻ đường link của bài báo có được xem là chia sẻ tác phẩm báo chí hay không?

Lãnh đạo Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử.

“Tôi xin khẳng định rằng, căn cứ vào định nghĩa về tác phẩm báo chí, đường link hoàn toàn không phải là tác phẩm báo chí. Đó chỉ là đường dẫn tới tác phẩm báo chí”, ông Lê Quang Tự Do nói.

Khi người dùng chia sẻ đường link, họ cũng không thu được lợi ích trực tiếp nào từ hành động đó. Ngược lại, người đọc khi nhấp vào đường link sẽ được chuyển đến trang đích của cơ quan báo chí để xem nội dung. Vì vậy, việc chia sẻ đường link không làm thất thoát lượng truy cập của cơ quan báo chí.

Do đó, có thể khẳng định rằng việc chia sẻ đường link không vi phạm bản quyền.

Tuy nhiên, trường hợp chia sẻ đường link kèm theo một phần nội dung hay toàn bộ nội dung của tác phẩm báo chí, đều có thể bị xem là hành vi vi phạm bản quyền.

Trường hợp không sao chép nguyên văn, nhưng sử dụng ý chính của bài báo đó, nếu thông tin đó là thông tin gốc, chỉ do một cơ quan báo chí khai thác và công bố thì việc lấy lại nội dung cốt lõi để viết lại vẫn có thể bị xem là vi phạm bản quyền.

Ngược lại, nếu là thông tin phổ biến, nhiều cơ quan báo chí và nhiều người trên mạng xã hội đều có thể tiếp cận, chưa chắc đã cấu thành hành vi vi phạm bản quyền.

Ví dụ thông tin về một vụ tai nạn giao thông xảy ra trên đường hoặc thông tin "Hà Nội hôm nay nhiệt độ lên tới 40 độ C".

Tuy nhiên, vấn đề bản quyền luôn rất phức tạp.

Nếu bài báo không chỉ cung cấp thông tin phổ biến mà còn bao gồm những nội dung do chính cơ quan báo chí tạo ra bằng công sức lao động nghề nghiệp, chẳng hạn như các cuộc phỏng vấn, phân tích, nhận định chuyên gia hoặc những góc tiếp cận riêng biệt, thì việc sử dụng lại những nội dung đó vẫn có thể bị xem là vi phạm bản quyền.

Cục trưởng cho biết, đối với vi phạm bản quyền, không bao giờ có quy định cụ thể liệt kê các trường hợp vi phạm, mà chỉ có nguyên tắc chung.

Nguyên tắc cơ bản là: ai tạo ra sản phẩm thì người đó có quyền tác giả và các quyền liên quan đối với sản phẩm đó. Bất kể việc sử dụng là nhằm mục đích thương mại hay phi thương mại, nếu không được chủ sở hữu quyền cho phép thì đều có nguy cơ vi phạm.