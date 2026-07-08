Saigon LightHouse: Kiến tạo giá trị dài hạn

Phát triển tại số 448 Nguyễn Tất Thành, phường Xóm Chiếu, TP.HCM, Saigon LightHouse là một trong những dự án được định hướng theo mô hình kết hợp giữa lợi thế vị trí, chất lượng thiết kế, năng lực vận hành và khả năng thực thi, hướng đến đóng góp cho diện mạo đô thị của thành phố.
Nguồn cung dự án mới tại khu vực trung tâm TP.HCM ngày càng hạn chế, trong khi yêu cầu của thị trường đối với các dự án đô thị ngày càng cao. Bên cạnh yếu tố vị trí, người mua nhà và nhà đầu tư hiện quan tâm nhiều hơn đến chất lượng thiết kế, khả năng vận hành, tiến độ triển khai cũng như trách nhiệm của chủ đầu tư trong suốt vòng đời dự án.
Theo các chuyên gia, giá trị dài hạn của một dự án không được quyết định bởi một yếu tố riêng lẻ mà được hình thành từ sự kết hợp giữa quy hoạch, thiết kế, năng lực triển khai và khả năng đóng góp cho không gian đô thị.
Được phát triển trên quỹ đất tại số 448 Nguyễn Tất Thành, Saigon LightHouse được định hướng theo cách tiếp cận này. Thay vì chỉ khai thác lợi thế từ vị trí nằm trên một trong những trục giao thông quan trọng của thành phố, dự án hướng đến xây dựng một công trình mang bản sắc kiến trúc riêng, đáp ứng chất lượng sử dụng và tạo dựng giá trị bền vững theo thời gian.
Ngày 7/7/2026, Công ty Cổ phần Đầu tư IMG và Công ty Cổ phần Đầu tư MHL đã tổ chức lễ khởi công dự án Saigon LightHouse, đánh dấu việc dự án chính thức bước vào giai đoạn xây dựng.
Dự án do Công ty Cổ phần Đầu tư IMG và Công ty Cổ phần Đầu tư MHL đồng phát triển, có tổng diện tích khu đất 5.593,9 m², quy mô gồm 38 tầng nổi, 4 tầng hầm với tổng mức đầu tư khoảng 120 triệu USD.
Đối với các dự án đô thị, lễ khởi công không chỉ mang ý nghĩa nghi thức mà còn là cột mốc cho thấy dự án đã chuyển từ giai đoạn chuẩn bị sang giai đoạn triển khai theo lộ trình được phê duyệt.
Song song với sự kiện khởi công, IMG và Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) đã ký kết hợp đồng tài trợ tín dụng hơn 10.000 tỷ đồng dành cho dự án. Theo thông tin công bố, gói tín dụng bao gồm nguồn vốn triển khai dự án, bảo lãnh nhà ở hình thành trong tương lai và cấp tín dụng cho khách hàng mua nhà.
Giá trị của một công trình không chỉ được đánh giá tại thời điểm hoàn thành mà còn được đo lường bằng khả năng vận hành và thích ứng trong suốt quá trình khai thác.
Với định hướng đó, Saigon LightHouse lựa chọn P&T Group đảm nhiệm thiết kế mặt dựng, trong khi Indochine Engineering phụ trách thiết kế kết cấu và hệ thống cơ điện (M&E). Quá trình nghiên cứu kiến trúc tập trung vào việc tạo lập bản sắc nhận diện, tối ưu công năng sử dụng và nâng cao trải nghiệm sống cho cư dân.
Định hướng này cũng phù hợp với xu thế phát triển của thị trường bất động sản hiện nay, khi kiến trúc, chất lượng thi công và năng lực vận hành ngày càng được xem là những yếu tố cốt lõi tạo nên giá trị lâu dài của dự án.
Theo đại diện chủ đầu tư, Saigon LightHouse được phát triển với mục tiêu không chỉ là một công trình kiến trúc mà còn hướng đến trở thành điểm nhấn trên trục Nguyễn Tất Thành thông qua chất lượng thiết kế, năng lực quản trị triển khai và trách nhiệm đối với không gian đô thị.
Một điểm đáng chú ý tại lễ khởi công là sự tham dự của đại diện các cơ quan quản lý, tổ chức tín dụng, đơn vị tư vấn, nhà thầu cùng hơn 40 đối tác phân phối chiến lược. Việc các đối tác đồng hành ngay từ giai đoạn đầu được kỳ vọng sẽ tạo nên hệ sinh thái phát triển đồng bộ, từ thiết kế, xây dựng, tài chính đến phân phối và vận hành.
Đây cũng được doanh nghiệp xem là một trong những nền tảng quan trọng nhằm bảo đảm chất lượng triển khai và tiến độ thực hiện của dự án trong các giai đoạn tiếp theo.
Giá trị vị trí: Tọa lạc trên trục Nguyễn Tất Thành – tuyến giao thông kết nối khu vực trung tâm với phía Nam TP.HCM.
Giá trị thiết kế: Chú trọng đầu tư vào kiến trúc, công năng và trải nghiệm sử dụng với sự tham gia của các đơn vị tư vấn quốc tế.
Giá trị thực thi: Dự án bước vào giai đoạn triển khai trên nền tảng pháp lý hoàn thiện và nguồn lực tài chính được chuẩn bị.
Giá trị đô thị: Hướng đến hình thành một công trình có bản sắc kiến trúc riêng, góp phần làm phong phú diện mạo đô thị trên trục Nguyễn Tất Thành.
* Thông tin dự án:
Tên dự án: Saigon LightHouse
Địa điểm: 448 Nguyễn Tất Thành, phường Xóm Chiếu, TP.HCM
Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Đầu tư IMG và Công ty Cổ phần Đầu tư MHL
Khởi công: 7/7/2026
Diện tích đất: 5.593,9 m2
Quy mô: 38 tầng nổi, 4 tầng hầm
Tổng mức đầu tư: Khoảng 120 triệu USD
Thông tin: https://img.vn/du-an/saigon-lighthouse-da34.html
Đến ngày 7/7, Hà Nội đã làm sạch 863.383 thửa đất, tăng 73.591 thửa so với thời điểm ngày 24/6. Hiện nay, Thành phố đang tiếp tục đẩy nhanh tiến độ làm giàu, chuẩn hóa dữ liệu và đo đạc những thửa đất còn lại, phấn đấu hoàn thành các mốc xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai theo kế hoạch…
Vấn đề lớn nhất hiện nay không phải là thiếu phương pháp định giá mà là thiếu hệ thống dữ liệu đủ tin cậy để các phương pháp định giá đất phát huy hiệu quả…
Thành phố Hà Nội giao Sở Xây dựng tham mưu quy trình, điều kiện giao chủ đầu tư, chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời giao chủ đầu tư không thông qua đấu giá, đấu thầu đối với dự án xây dựng nhà ở cho thuê không sử dụng vốn đầu tư công; quy định khung giá cho thuê nhà ở; thực hiện việc mua, thuê mua nhà ở thương mại để bố trí quỹ nhà ở cho nhân lực chất lượng cao…
Nexus Tower - tòa căn hộ cao tầng thuộc khu đô thị Đông Nam Oasis City - sẽ chính thức ra mắt và mở bán vào 08h00, thứ Bảy ngày 11/07/2026 tại Khách sạn Mường Thanh Phú Thọ (đường Hùng Vương, phường Việt Trì, tỉnh Phú Thọ). Sự kiện được kỳ vọng sẽ thu hút đông đảo khách hàng, nhà đầu tư và các đối tác phân phối trên toàn khu vực.
Theo Thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu về dự án Luật Đấu giá tài sản (sửa đổi), Bộ Tư pháp được giao rà soát, hoàn thiện nhiều quy định nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động đấu giá. Đáng chú ý, đa số ý kiến tại cuộc họp đề xuất nâng mức tiền đặt trước trong đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất ở cho cá nhân từ 10% - 50% lên 20% - 50%...
Dưới tác động của biến đối khi hậu, tình trạng thời tiết, thiên tai diễn biến bất thường, cực đoan hơn, đòi hỏi công tác dự báo, cảnh báo sớm, giúp các ngành, địa phương và người dân chủ động ứng phó, giảm thiểu thiệt hại. Đặc biệt với các hiện tượng khí hậu như El Nino, ông Hoàng Đức Cường cho rằng khi nhận diện sớm nguy cơ, dự báo cảnh báo sớm sẽ giúp có thời gian chủ động lên kế hoạch sớm, có các giải pháp ứng phó, góp phần giảm thiểu ảnh hưởng, tác động đến hoạt động sản xuất và đời sống sinh hoạt của người dân.
Các đối tượng đều thành lập doanh nghiệp hoạt động dưới hình thức góp vốn, đầu tư kinh doanh. Đây là một loại núp bóng trá hình, đặc biệt là tập trung vào lĩnh vực du lịch, nghỉ dưỡng và chăm sóc sức khỏe, y tế. Đó là cảnh báo của Bộ Công an liên quan đến tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Phát triển đô thị theo định hướng giao thông công cộng (TOD) kết hợp với mạng lưới đường sắt đô thị (metro) là chiến lược cốt lõi để giải quyết ùn tắc và tái cấu trúc không gian. Mô hình này tập...
Kỷ niệm 35 năm thành lập Tạp chí Kinh tế Việt Nam (1991 - 2026)
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên...