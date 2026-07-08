Saigon LightHouse: Kiến tạo giá trị dài hạn

Trong bối cảnh thị trường bất động sản bước vào giai đoạn phát triển theo hướng chất lượng và bền vững, các dự án không còn cạnh tranh đơn thuần bằng vị trí mà ngày càng được đánh giá dựa trên năng lực kiến tạo giá trị dài hạn.

Phát triển tại số 448 Nguyễn Tất Thành, phường Xóm Chiếu, TP.HCM, Saigon LightHouse là một trong những dự án được định hướng theo mô hình kết hợp giữa lợi thế vị trí, chất lượng thiết kế, năng lực vận hành và khả năng thực thi, hướng đến đóng góp cho diện mạo đô thị của thành phố.

TỪ LỢI THẾ VỊ TRÍ ĐẾN CHIẾN LƯỢC TẠO LẬP GIÁ TRỊ BỀN VỮNG

Nguồn cung dự án mới tại khu vực trung tâm TP.HCM ngày càng hạn chế, trong khi yêu cầu của thị trường đối với các dự án đô thị ngày càng cao. Bên cạnh yếu tố vị trí, người mua nhà và nhà đầu tư hiện quan tâm nhiều hơn đến chất lượng thiết kế, khả năng vận hành, tiến độ triển khai cũng như trách nhiệm của chủ đầu tư trong suốt vòng đời dự án.

Theo các chuyên gia, giá trị dài hạn của một dự án không được quyết định bởi một yếu tố riêng lẻ mà được hình thành từ sự kết hợp giữa quy hoạch, thiết kế, năng lực triển khai và khả năng đóng góp cho không gian đô thị.

Phối cảnh Saigon LightHouse tại 448 Nguyễn Tất Thành.

Được phát triển trên quỹ đất tại số 448 Nguyễn Tất Thành, Saigon LightHouse được định hướng theo cách tiếp cận này. Thay vì chỉ khai thác lợi thế từ vị trí nằm trên một trong những trục giao thông quan trọng của thành phố, dự án hướng đến xây dựng một công trình mang bản sắc kiến trúc riêng, đáp ứng chất lượng sử dụng và tạo dựng giá trị bền vững theo thời gian.

NỀN TẢNG PHÁP LÝ VÀ NĂNG LỰC TRIỂN KHAI

Ngày 7/7/2026, Công ty Cổ phần Đầu tư IMG và Công ty Cổ phần Đầu tư MHL đã tổ chức lễ khởi công dự án Saigon LightHouse, đánh dấu việc dự án chính thức bước vào giai đoạn xây dựng.

Dự án do Công ty Cổ phần Đầu tư IMG và Công ty Cổ phần Đầu tư MHL đồng phát triển, có tổng diện tích khu đất 5.593,9 m², quy mô gồm 38 tầng nổi, 4 tầng hầm với tổng mức đầu tư khoảng 120 triệu USD.

Đối với các dự án đô thị, lễ khởi công không chỉ mang ý nghĩa nghi thức mà còn là cột mốc cho thấy dự án đã chuyển từ giai đoạn chuẩn bị sang giai đoạn triển khai theo lộ trình được phê duyệt.

Song song với sự kiện khởi công, IMG và Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) đã ký kết hợp đồng tài trợ tín dụng hơn 10.000 tỷ đồng dành cho dự án. Theo thông tin công bố, gói tín dụng bao gồm nguồn vốn triển khai dự án, bảo lãnh nhà ở hình thành trong tương lai và cấp tín dụng cho khách hàng mua nhà.

IMG và BIDV ký kết hợp đồng tài trợ tín dụng hơn 10.000 tỷ đồng cho Dự án Saigon LightHouse.

ĐẦU TƯ CHO THIẾT KẾ VÀ CHẤT LƯỢNG VẬN HÀNH

Giá trị của một công trình không chỉ được đánh giá tại thời điểm hoàn thành mà còn được đo lường bằng khả năng vận hành và thích ứng trong suốt quá trình khai thác.

Với định hướng đó, Saigon LightHouse lựa chọn P&T Group đảm nhiệm thiết kế mặt dựng, trong khi Indochine Engineering phụ trách thiết kế kết cấu và hệ thống cơ điện (M&E). Quá trình nghiên cứu kiến trúc tập trung vào việc tạo lập bản sắc nhận diện, tối ưu công năng sử dụng và nâng cao trải nghiệm sống cho cư dân.

Định hướng này cũng phù hợp với xu thế phát triển của thị trường bất động sản hiện nay, khi kiến trúc, chất lượng thi công và năng lực vận hành ngày càng được xem là những yếu tố cốt lõi tạo nên giá trị lâu dài của dự án.

Theo đại diện chủ đầu tư, Saigon LightHouse được phát triển với mục tiêu không chỉ là một công trình kiến trúc mà còn hướng đến trở thành điểm nhấn trên trục Nguyễn Tất Thành thông qua chất lượng thiết kế, năng lực quản trị triển khai và trách nhiệm đối với không gian đô thị.

Một điểm đáng chú ý tại lễ khởi công là sự tham dự của đại diện các cơ quan quản lý, tổ chức tín dụng, đơn vị tư vấn, nhà thầu cùng hơn 40 đối tác phân phối chiến lược. Việc các đối tác đồng hành ngay từ giai đoạn đầu được kỳ vọng sẽ tạo nên hệ sinh thái phát triển đồng bộ, từ thiết kế, xây dựng, tài chính đến phân phối và vận hành.

Đây cũng được doanh nghiệp xem là một trong những nền tảng quan trọng nhằm bảo đảm chất lượng triển khai và tiến độ thực hiện của dự án trong các giai đoạn tiếp theo.

Đại diện các cơ quan, tổ chức và đối tác tham dự Lễ khởi công Dự án Saigon LightHouse tại TP.HCM.

BỐN LỚP GIÁ TRỊ CỦA SAIGON LIGHTHOUSE

Giá trị vị trí: Tọa lạc trên trục Nguyễn Tất Thành – tuyến giao thông kết nối khu vực trung tâm với phía Nam TP.HCM.

Giá trị thiết kế: Chú trọng đầu tư vào kiến trúc, công năng và trải nghiệm sử dụng với sự tham gia của các đơn vị tư vấn quốc tế.

Giá trị thực thi: Dự án bước vào giai đoạn triển khai trên nền tảng pháp lý hoàn thiện và nguồn lực tài chính được chuẩn bị.

Giá trị đô thị: Hướng đến hình thành một công trình có bản sắc kiến trúc riêng, góp phần làm phong phú diện mạo đô thị trên trục Nguyễn Tất Thành.

* Thông tin dự án:

Tên dự án: Saigon LightHouse

Địa điểm: 448 Nguyễn Tất Thành, phường Xóm Chiếu, TP.HCM

Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Đầu tư IMG và Công ty Cổ phần Đầu tư MHL

Khởi công: 7/7/2026

Diện tích đất: 5.593,9 m2

Quy mô: 38 tầng nổi, 4 tầng hầm

Tổng mức đầu tư: Khoảng 120 triệu USD

Thông tin: https://img.vn/du-an/saigon-lighthouse-da34.html