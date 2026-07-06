Lợi nhuận của Samsung dự báo tăng 18 lần nhờ nhu cầu bộ nhớ AI

Samsung Electronics được dự báo sẽ ghi nhận mức lợi nhuận hoạt động quý 2/2026 tăng khoảng 18 lần so với cùng kỳ năm ngoái, thiết lập thêm một kỷ lục mới...

Ảnh minh hoạ.

Động lực chính đến từ làn sóng phát triển AI, khiến nhu cầu chip nhớ tiếp tục vượt xa nguồn cung và đẩy giá bán lên mức cao.

Theo dự báo của LSEG SmartEstimate được Reuters trích dẫn lại, Samsung nhiều khả năng đạt lợi nhuận khoảng 86.000 tỷ won (tương đương 56,35 tỷ USD) trong quý 2. Con số này cao hơn rất nhiều so với lợi nhuận 4.700 tỷ won hồi cùng kỳ năm trước. Nếu dự báo trở thành hiện thực, đây sẽ là quý thứ ba liên tiếp Samsung lập kỷ lục về lợi nhuận hoạt động.

Kết quả này phản ánh tình trạng khan hiếm chip nhớ kéo dài trên toàn cầu, khi nhu cầu đầu tư cho hạ tầng AI, đặc biệt là hạ tầng phục vụ suy luận (AI inference), vẫn tăng nhanh hơn đáng kể so với khả năng mở rộng sản xuất của các hãng bán dẫn.

Các chuyên gia phân tích cho rằng tình trạng thiếu hụt nguồn cung bộ nhớ nhiều khả năng sẽ còn kéo dài ít nhất đến năm sau.

Động lực tăng trưởng không chỉ đến từ HBM (High Bandwidth Memory - bộ nhớ băng thông cao), dòng chip đang được sử dụng rộng rãi trong các bộ xử lý AI, mà còn từ nhu cầu ngày càng lớn đối với các dòng DRAM và NAND truyền thống. Khi các ứng dụng AI mở rộng, đặc biệt là sự phát triển của AI agent (tác nhân AI), khối lượng công việc tính toán ngày càng lớn, kéo theo nhu cầu sử dụng bộ nhớ và lưu trữ tăng mạnh.

Samsung hiện là một trong những nhà cung cấp chip nhớ chủ chốt cho nhiều tập đoàn công nghệ hàng đầu thế giới như Nvidia, Google và Apple.

Theo báo cáo của Citi Research công bố hôm thứ Năm, giá bán bình quân của chip DRAM trong quý 2 tăng 44% so với quý trước, trong khi giá NAND tăng tới 53%.

Tình trạng khan hiếm chip nhớ cũng tạo ra làn sóng tăng giá mạnh trên thị trường chứng khoán. Từ đầu năm đến nay, cổ phiếu Samsung Electronics đã tăng khoảng 158%, trong khi SK Hynix tăng 273% và Micron Technology tăng 242%. Đà tăng này đã đưa giá trị vốn hóa của cả ba nhà sản xuất chip nhớ vượt mốc 1.000 tỷ USD, cho thấy kỳ vọng rất lớn của giới đầu tư đối với triển vọng của thị trường bộ nhớ trong kỷ nguyên AI.

Dù thị trường chip nhớ đang hưởng lợi mạnh từ làn sóng AI, các chuyên gia cho rằng rủi ro lớn nhất trong thời gian tới là khả năng các tập đoàn công nghệ cắt giảm hoặc trì hoãn đầu tư vào hạ tầng AI.

Trong một báo cáo gần đây, JPMorgan nhận định phần lớn nhà đầu tư đều đồng thuận rằng cung và cầu trên thị trường chip nhớ vẫn đang trong trạng thái mất cân đối, giúp giá bán duy trì ở mức cao. Tuy nhiên, ngày càng nhiều ý kiến đặt câu hỏi liệu tốc độ gia tăng chi tiêu cho bộ nhớ AI của các nhà cung cấp dịch vụ đám mây có thể duy trì trong dài hạn hay không.

Theo JPMorgan, chi phí dành cho bộ nhớ AI hiện chiếm khoảng 52% tổng vốn đầu tư hạ tầng AI của các nhà cung cấp dịch vụ đám mây trong năm nay và có thể vượt 70% vào năm tới. Tuy nhiên, nếu các dịch vụ AI không tạo ra doanh thu đủ lớn để bù đắp chi phí đầu tư, tốc độ mở rộng này có thể chững lại.

Bất kỳ sự suy giảm nào trong chi tiêu cho AI cũng sẽ tác động trực tiếp đến Samsung và SK Hynix. Chỉ mới tuần trước, hai doanh nghiệp này đã công bố kế hoạch đầu tư 590 tỷ USD để xây dựng cơ sở sản xuất chip.

Theo JPMorgan, điều mà các nhà đầu tư đang chờ đợi lúc này là những bằng chứng rõ ràng hơn cho thấy các đột phá về dịch vụ AI thực sự tạo ra tăng trưởng doanh thu từ điện toán đám mây và các dịch vụ AI. Chỉ khi đó, việc các doanh nghiệp tiếp tục tăng tỷ trọng đầu tư vào bộ nhớ trong hạ tầng AI mới được xem là bền vững.

Hồi tháng 4, Samsung cũng cho biết đã ký các hợp đồng cung ứng chip nhớ dài hạn với nhiều khách hàng lớn nhằm bảo đảm nguồn tiêu thụ trong nhiều năm tới. Tuy nhiên, tập đoàn không tiết lộ danh tính khách hàng cũng như các điều khoản của hợp đồng.

Tuy nhiên, đà tăng giá chip nhớ cũng tạo ra áp lực đối với chính mảng thiết bị di động của Samsung. Chi phí linh kiện tăng khiến biên lợi nhuận của bộ phận điện thoại thông minh bị thu hẹp, dù hãng đã điều chỉnh tăng giá bán một số mẫu smartphone.

Các chuyên gia cho rằng Samsung nhiều khả năng sẽ phải tiếp tục tăng giá điện thoại trong nửa cuối năm nay để bù đắp chi phí linh kiện ngày càng cao. Trước đó, Apple cũng đã điều chỉnh tăng giá một số dòng iPad và MacBook.