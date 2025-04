“Săn” tour kích cầu du lịch tại VITM Hà Nội 2025

Hội chợ Du lịch Quốc tế Việt Nam tại Hà Nội - VITM Hà Nội 2025 đã chính thức khai mạc tại Trung tâm Triển lãm Quốc tế (ICE - Cung Văn hóa Hữu nghị Hà Nội). Sự kiện kéo dài từ ngày 10 đến 13/4/2025 với chủ đề “Phát triển điểm đến xanh - nâng tầm Du lịch Việt Nam”.

Ngay ngày đầu khai mạc, các doanh nghiệp lữ hành đã đem đến vô số các chương trình khuyến mại, combo nội địa, tour quốc tế cùng chương trình săn tour 0 đồng, vòng quay may mắn nhận vé máy bay khứ hồi… cùng nhiều phần quà ưu đãi hấp dẫn.

Khách sạn Hà Nội, khách sạn Sofitel Legend Metropole Hà Nội, khách sạn Pullman Hanoi, khách sạn Hòa Bình, khách sạn Thăng Long Opera và khách sạn Thăng Long Espana trưng bày giới thiệu với du khách tham dự về những voucher giảm giá phòng nghỉ cùng với các combo thực đơn trải nghiệm ẩm thực hấp dẫn.

Tập đoàn Mường Thanh mang đến VITM 2025 chương trình ưu đãi lên tới 60% với những đặc quyền vô cùng hấp dẫn và thiết thực, bao gồm: kỳ nghỉ 2 ngày 1 đêm, hạng phòng tiêu chuẩn, miễn phí bữa ăn chính cho 2 khách và các dịch vụ đi kèm (giặt là, đưa đón sân bay, set hoa quả…) thông qua các gói ưu đãi được tung ra lần này. Đặc biệt, điểm nhấn chỉ có tại VITM 2025 là gói “Ưu đãi VITM” áp dụng trên 60 Khách sạn từ Bắc - Trung – Nam.

Là một trong những doanh nghiệp du lịch nổi bật của Hà Nội, Công ty lữ hành Tràng An travel giới thiệu các gói ưu đãi tour nội địa lên tới 25%, tiết kiệm tối đa 1,5 triệu đồng. Giám đốc Công ty lữ hành Tràng An Travel Nguyễn Hữu Cường cho biết khách hàng có thể lựa chọn các hành trình trong nước như Quy Nhơn – Phú Yên, Huế - Đà Nẵng – Bà Nà – Hội An – Huế, Đà Nẵng – Hội An – Rừng Dừa, Phú Quốc, Tây Nguyên, Đà Lạt, Tây Nam Bộ được hưởng mức giảm đến 25%, chỉ từ 4.990.000 đồng/người.

Giám đốc Saigontourist chi nhánh Hà Nội Nguyễn Hoài Thu cho biết: đến với hội chợ, Saigontourist giới thiệu 45 tour nước ngoài giảm đến 15 triệu đồng và tour trong nước chỉ 99.000 đồng. Khách khi mua bất kỳ combo nghỉ dưỡng trong nước hoặc tour trọn gói đường bay sẽ tặng thêm tour siêu hot "Bắc Bling". Giảm 500.000 đồng dành cho khách sinh năm 1975 và nhóm 5 khách khi mua các hành trình cùng Vietnam Airlines.

Giới thiệu chương trình khuyến mại kích cầu giảm tới 40%; giảm 10 triệu đồng khi đăng ký theo nhóm; giảm đến 4 triệu đồng cho học sinh giỏi cấp thành phố, Flamingo Redtours tung ra hàng trăm sản phẩm với mức giá thấp nhất 599.000 đồng, cao nhất lên tới 500 triệu đồng.

"Các sản phẩm được Flamingo Redtours cá biệt hóa theo nhu cầu, sở thích của khách hàng; lấy khách hàng là trung tâm. Đây cũng là định hướng xây dựng sản phẩm trong năm 2025 của công ty", Tổng giám đốc Flamingo Redtours Nguyễn Công Hoan cho biết.

Thông tin về những chương trình khuyến mại tại VITM 2025, ông Phạm Văn Bảy, Phó Giám đốc Vietravel Hà Nội, cho biết công ty mở bán bộ sản phẩm khuyến mại độc quyền, chỉ áp dụng tại sự kiện với mức ưu đãi tour lên đến 35%. Trong khi đó, Công ty lữ hành hành Vietluxtour giới thiệu các tour trong nước mùa hè nổi bật, với mức giảm ưu đãi lên đến 2 triệu đồng/khách dành cho du khách đăng ký tour sớm, theo nhóm ngay tại Hội chợ.

Cùng với các doanh nghiệp, Hội chợ du lịch VITM 2025 cũng là cơ hội cho các địa phương triển khai các hoạt động quảng bá, xúc tiến. Gian hàng của du lịch Hà Nội mang biểu tượng Khuê Văn Các, giới thiệu các sản phẩm du lịch văn hóa của Hoàng thành Thăng Long, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Nhà tù Hoả Lò và sản phẩm làng nghề như: lụa Vạn Phúc, gốm Bát Tràng... Gian trưng bày của du lịch thành phố Hồ Chí Minh được trang trí với biểu tượng là chợ Bến Thành và màn hình Led giới thiệu tiềm năng du lịch của thành phố năng động.

Trong khi đó, các tỉnh Hà Giang, Quảng Nam, Nghệ An, Thanh Hóa, Ninh Bình, Bình Thuận… tổ chức chương trình quảng bá hình ảnh, điểm đến du lịch, qua đó phát triển hành trình du lịch xanh. Cụ thể, du lịch tỉnh Quang Nam tổ chức hội nghị “Xúc tiến, quảng bá du lịch Quảng Nam”; tỉnh Bắc Giang với hội nghị xúc tiến du lịch mang chủ đề “Bắc Giang - Điểm đến Xanh của Du lịch Việt Nam"…

Với thị trường quốc tế, gian hàng của các tổng cục du lịch Nhật Bản, Malaysia… mang đậm nét văn hóa các nước. Dịp này, Cục Xúc tiến Du lịch Malaysia giới thiệu chiến dịch Năm Du lịch Malaysia 2026 (VM2026) mang chủ đề “Trải nghiệm như mơ” (Surreal experience). Gian hàng du lịch Ấn Độ tại VITM Hà Nội 2025 giới thiệu hình ảnh "Ấn Độ diệu kỳ" (Incredible India). Nhiều công ty du lịch Ấn Độ cũng có mặt tại VITM 2025 và đang tích cực kết nối với các đối tác Việt Nam nhằm thúc đẩy du lịch song phương.

Tại gian hàng VITM năm nay, Tổng cục Du lịch Hàn Quốc tại Việt Nam (KTO) giới thiệu không chỉ những thông tin du lịch hữu ích mà còn rất nhiều hoạt động trải nghiệm văn hóa đặc sắc như: Đi chợ truyền thống như người Hàn bản địa, mặc Hanbok truyền thống miễn phí; tặng hơn 300 phần quà khi khách mua tour...

Đặc biệt, tại VITM Hà Nội 2025, các gian hàng không chỉ giới thiệu các sản phẩm du lịch mà còn trưng bày các ứng dụng AI, robot và công nghệ mới như thực tế tăng cường (AR), thực tế ảo (VR), giúp khách tham quan trải nghiệm những công nghệ tiên tiến ngay tại hội chợ.

Các doanh nghiệp lữ hành còn sử dụng AI để tối ưu hóa các dịch vụ từ quảng bá, xây dựng sản phẩm cho đến quản lý, điều hành. Các công nghệ như Visual, Hologram, 3D Mapping, AR và LED sẽ giúp các gian hàng trở nên sống động hơn, giúp khách hàng trải nghiệm một cách chân thực và thú vị.

Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Trịnh Thị Thủy đánh giá cao vai trò, sáng kiến, sự chủ động của Hiệp hội Du lịch Việt Nam và các doanh nghiệp du lịch trong triển khai định hướng chiến lược của Đảng và Nhà nước là chuyển đổi xanh và chuyển đổi số, một xu thế quan trọng của du lịch toàn cầu. "Hiệp hội Du lịch Việt Nam và các doanh nghiệp du lịch đang thực hiện một hoạt động cụ thể để du lịch sớm đứng trong top đầu của các ngành kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn của Việt Nam", Thứ trưởng Trịnh Thị Thủy nhấn mạnh.

Thông tin từ các doanh nghiệp cho biết nhiều phần quà hấp dẫn, các mini game trúng thưởng vé máy bay 0 đồng, tour 0 đồng… sẽ được các đơn vị giới thiệu trong suốt 4 ngày diễn ra Hội chợ. Cùng với đó là chuỗi hội nghị xúc tiến, kết nối giữa doanh nghiệp với doanh nghiệp (Business to Business - B2B); doanh nghiệp với người tiêu dùng (Business to Consumer - B2C).