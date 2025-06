Sản xuất mô tô tại Hải Phòng tăng "sốc" 644%

Theo thông tin từ Chi cục Thống kê thành phố Hải Phòng, dù vẫn đang gặp nhiều khó khăn, sản xuất công nghiệp trên địa bàn thành phố 5 tháng đầu năm 2025 vẫn tăng trưởng gần 14,51% so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 15.51%; cung cấp nước và xử lý rác thải tăng 4,44%; ngành sản xuất xe có động cơ tăng vượt bậc với mức 283,31%; ngành sản xuất mô tô, xe máy tăng đột biến 644,34%; sản xuất máy vi tính và thiết bị ngoại vi tăng 94,22%; sản xuất mô tơ, máy phát điện tăng 80,91%; sản xuất bê tông và các sản phẩm từ xi măng, thạch cao tăng 67,36%...

Tháng 5 năm 2025, các hoạt động quảng bá, xúc tiến, kích cầu du lịch và tiêu dùng của Hải Phòng tiếp tục phát huy hiệu quả, thành phố tổ chức các chuỗi sự kiện Kỷ niệm 70 năm Ngày giải phóng Hải Phòng, Lễ hội Hoa Phượng Đỏ - Hải Phòng 2025, đồng thời cũng đang là mùa du lịch biển, các đơn vị kinh doanh thực hiện nhiều chương trình khuyến mãi hấp dẫn kích thích nhu cầu tiêu dùng của người dân và du khách, tạo tăng trưởng trong dịch vụ ăn uống, lưu trú, vận tải, luân chuyển hàng hóa…

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ của Hải Phòng trong 5 tháng ước đạt hơn 103.278 tỷ đồng, tăng gần 14,6% so với cùng kỳ năm 2024.

Trong đó, doanh thu bán lẻ hàng hóa tăng gần 15%; doanh thu dịch vụ lưu trú tăng 17 % so với cùng kỳ năm 2024; tổng lượt khách do các cơ sở lưu trú và lữ hành thành phố phục vụ trong 5 tháng ước đạt 3.741,2 nghìn lượt, tăng 16,04 % so với cùng kỳ. Trong đó khách quốc tế ước đạt 429,6 nghìn lượt, tăng 4,22% so với cùng kỳ 2024.

Phong trào du lịch foodtour tiếp tục góp phần cho doanh thu ngành dịch vụ ăn uống trong 5 tháng đạt hơn 10.752 tỷ đồng, tăng 16,53 % so với cùng kỳ; doanh thu dịch vụ du lịch lữ hành và các dịch vụ hỗ trợ đạt 93,5 tỷ đồng, tăng 6,11%; doanh thu dịch vụ khác ước đạt hơn 4.776 tỷ đồng, tăng 6,98% so với cùng kỳ năm 2024.

Giá dịch vụ nhà ở thuê tăng, giá điện sinh hoạt tăng là những nguyên nhân chủ yếu làm chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 5/2025 tại Hải Phòng tăng 0,15% so với tháng trước; tăng 2,78% so với tháng 5/2024; bình quân 5 tháng đầu năm 2025 chỉ số CPI tăng 2,85% so với cùng kỳ 2024.

Hoạt động vận tải 5 tháng đầu năm tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng ổn định cả về vận chuyển hành khách và vận tải hàng hóa so với cùng kỳ năm 2024.

Các doanh nghiệp linh hoạt thay đổi cách thức dịch vụ phục vụ khách hàng, bố trí hợp lý phương tiện vận tải, tạo thuận lợi, đáp ứng tốt nhu cầu đi lại tăng cao của người dân, du khách dịp lễ hội và mùa du lịch biển.

Tổng kết 5 tháng vận tải hành khách đạt doanh thu hơn 2.083 tỷ đồng, tăng 13,54%; số lượng hành khách vận chuyển đạt 39,6 triệu lượt, tăng 13,9% so với cùng kỳ.

Hoạt động vận tải hàng hóa 5 tháng đầu năm 2025 cũng tăng trưởng tốt do các dự án xây dựng, hạ tầng khu dân cư, đô thị được triển khai, các công trình hạ tầng, giao thông được quan tâm và ưu tiên giải ngân nên nhu cầu vận tải nguyên vật liệu xây dựng tăng, đồng thời vận chuyển hàng hóa xuất nhập khẩu vẫn duy trì nhịp tăng trưởng tốt.

Doanh thu vận tải hàng hóa ước đạt hơn 29.576 tỷ đồng, tăng 13,55%; khối lượng hàng hóa vận chuyển đạt gần 144,65 triệu tấn, tăng hơn 10,07 % so với cùng kỳ năm 2024.

Dù chính sách thuế quan của Mỹ vẫn tiếp tục gây trạng thái bất ổn khó lường, ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động xuất, nhập khẩu, 5 tháng đầu năm 2025, sản lượng hàng hóa thông qua hệ thống cảng Hải Phòng vẫn đạt hơn 69,5 triệu TTQ, tăng hơn 10% so với cùng kỳ năm 2024.

Trong đó, khối cảng thuộc kinh tế nhà nước đạt 20,753 triệu TTQ; khối cảng thuộc khu vực kinh tế ngoài nhà nước đạt 48,783 tăng 17,59% so với cùng kỳ; tổng doanh thu cảng biển 5 tháng đạt hơn 3.120 tỷ đồng, tăng 4,63% so với cùng kỳ năm 2024.

Thu ngân sách nhà nước 5 tháng ước đạt hơn 69.79 tỷ đồng tăng 31,09% so với cùng kỳ. Trong đó, thu nội địa đạt hơn 37.095 tỷ đồng, tăng 35,44% %; thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu đạt hơn 32.108 tỷ đồng, tăng 28,9% so với cùng kỳ 2024.