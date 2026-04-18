Trang chủ Dân sinh

Sắp diễn ra Lễ hội văn hóa Việt Nam – Hàn Quốc

Song Hoàng

18/04/2026, 18:05

Lấy cảm hứng từ "Tháng Gia đình" tại Hàn Quốc, Lễ hội văn hóa - âm nhạc thường niên “Chúng ta là một – We Are Together” lần thứ 8 đề cao giá trị gia đình và sự sẻ chia trong cộng đồng Việt - Hàn...

‏Đại diện BTC chia sẻ về chương trình Lễ hội.
‏Đại diện BTC chia sẻ về chương trình Lễ hội.

Lễ hội “Chúng ta là một – We Are Together” dự kiến diễn ra trong hai ngày 9 - 10/5/2026 tại Nhà hát ngoài trời Suwon 1, tỉnh Gyeonggi, Hàn Quốc, từ 13h00 đến 21h00 mỗi ngày, với nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật đặc sắc, hướng tới cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc tại Hàn Quốc.‏

‏Hiện nay, có khoảng 300.000 người Việt Nam đang học tập và tham gia các hoạt động kinh tế tại Hàn Quốc. Trong bối cảnh đó, từ năm 2017, nhân dịp kỷ niệm 25 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Hàn Quốc, "Lễ hội Chúng ta là một" đã được tổ chức thường niên và trở thành hoạt động giao lưu văn hóa tiêu biểu dành cho cộng đồng người Việt tại nước sở tại.‏

‏Trải qua 8 lần tổ chức, lễ hội ngày càng khẳng định vị thế là sự kiện mang tính biểu tượng trong thúc đẩy giao lưu văn hóa giữa hai quốc gia. Trước đó, lễ hội lần thứ 7 năm 2025 đã diễn ra thành công tại Suwon, nhân kỷ niệm 33 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Hàn Quốc.‏

‏Lấy cảm hứng từ "Tháng Gia đình" tại Hàn Quốc, lễ hội năm nay chú trọng xây dựng không gian gắn kết, đề cao giá trị gia đình và sự sẻ chia trong cộng đồng Việt – Hàn.

Trong khuôn khổ sự kiện, từ 15h00 – 16h00 sẽ diễn ra cuộc thi tài năng dành cho kiều bào, tạo cơ hội để cộng đồng trực tiếp thể hiện nét đẹp văn hóa, nghệ thuật trên sân khấu chuyên nghiệp. Tiếp đó, từ 16h00 – 17h00 là các chương trình biểu diễn ảo thuật bong bóng xà phòng, bóng bay dành cho trẻ em và các gia đình.‏

‏Điểm nhấn của lễ hội là đêm đại nhạc hội (18h30 – 21h00) với sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng hai nước. ‏

‏Bên cạnh đó, chương trình bốc thăm trúng thưởng (Lucky Draw) sẽ được tổ chức vào cuối mỗi ngày, với nhiều phần quà giá trị dành cho người tham dự.‏

‏Lễ hội "Chúng ta là một – We Are Together" lần thứ 8 không chỉ là hoạt động văn hóa – giải trí mà còn là thông điệp về sự gắn kết, sẻ chia và phát triển bền vững của cộng đồng người Việt Nam tại Hàn Quốc, qua đó góp phần tăng cường quan hệ hữu nghị giữa hai quốc gia.

Tuyển chọn, đào tạo và phái cử lao động đi Hàn Quốc làm việc trong ngành công nghiệp gốc

17:28, 07/04/2026

Tuyển chọn, đào tạo và phái cử lao động đi Hàn Quốc làm việc trong ngành công nghiệp gốc

Đi lao động thời vụ tại Hàn Quốc bắt buộc phải tham gia bảo hiểm tai nạn

10:00, 01/04/2026

Đi lao động thời vụ tại Hàn Quốc bắt buộc phải tham gia bảo hiểm tai nạn

Tuyển chọn 4.200 lao động sang làm việc tại Hàn Quốc trong năm 2026

11:09, 12/03/2026

Tuyển chọn 4.200 lao động sang làm việc tại Hàn Quốc trong năm 2026

Đọc thêm

Việt Nam sẽ tham gia nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng vaccine điều trị ung thư

Việt Nam sẽ tham gia nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng vaccine điều trị ung thư

Trong năm 2026, Việt Nam sẽ tham gia nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng quốc tế vaccine công nghệ mRNA điều trị ung thư và các vaccine thế hệ mới...

Khai hội Đền Hùng: Tôn vinh cội nguồn, lan tỏa giá trị di sản và khát vọng phát triển

Khai hội Đền Hùng: Tôn vinh cội nguồn, lan tỏa giá trị di sản và khát vọng phát triển

Tối 17/4/2026 (tức 1/3 âm lịch), tại Quảng trường Hùng Vương, Thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ, chương trình nghệ thuật khai mạc Lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hóa - Du lịch Đất Tổ năm Bính Ngọ 2026 đã diễn ra trong không khí trang nghiêm, linh thiêng và giàu cảm xúc...

11,5 triệu người lao động Việt Nam đang đối mặt với

11,5 triệu người lao động Việt Nam đang đối mặt với "áp lực" từ GenAI

Khoảng 11,5 triệu lao động nam và nữ tại Việt Nam – tương đương cứ 5 người thì có 1 người đang làm những công việc có khả năng chịu tác động từ trí tuệ nhân tạo tạo sinh (GenAI), theo một báo cáo mới được công bố của Văn phòng Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) tại Việt Nam...

Tàu quân y HQ 561: Điểm tựa của ngư dân giữa biển khơi

Tàu quân y HQ 561: Điểm tựa của ngư dân giữa biển khơi

Mùa mưa bão đang đến gần, những chuyến ra khơi của ngư dân trên ngư trường xa càng tiềm ẩn nhiều rủi ro. Giữa biển động, khi tai nạn lao động hay bệnh cấp tính xảy ra, việc tiếp cận y tế gần như là cuộc chạy đua sinh tử. Trong bối cảnh đó, Tàu quân y HQ-561 – “bệnh viện di động” giữa Biển Đông – tiếp tục là điểm tựa cấp cứu, điều trị kịp thời cho quân và dân trên biển...

TP.HCM lùi lịch chi trả lương hưu tháng 5 do nghỉ lễ

TP.HCM lùi lịch chi trả lương hưu tháng 5 do nghỉ lễ

Do trùng với kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5, Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh thông báo lùi lịch chi trả với người nhận lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội qua tài khoản sang ngày 4/5; nhận bằng tiền mặt từ ngày 11/5...

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

