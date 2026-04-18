Sắp diễn ra Lễ hội văn hóa Việt Nam – Hàn Quốc

Lấy cảm hứng từ "Tháng Gia đình" tại Hàn Quốc, Lễ hội văn hóa - âm nhạc thường niên “Chúng ta là một – We Are Together” lần thứ 8 đề cao giá trị gia đình và sự sẻ chia trong cộng đồng Việt - Hàn...

Lễ hội “Chúng ta là một – We Are Together” dự kiến diễn ra trong hai ngày 9 - 10/5/2026 tại Nhà hát ngoài trời Suwon 1, tỉnh Gyeonggi, Hàn Quốc, từ 13h00 đến 21h00 mỗi ngày, với nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật đặc sắc, hướng tới cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc tại Hàn Quốc.‏

‏Hiện nay, có khoảng 300.000 người Việt Nam đang học tập và tham gia các hoạt động kinh tế tại Hàn Quốc. Trong bối cảnh đó, từ năm 2017, nhân dịp kỷ niệm 25 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Hàn Quốc, "Lễ hội Chúng ta là một" đã được tổ chức thường niên và trở thành hoạt động giao lưu văn hóa tiêu biểu dành cho cộng đồng người Việt tại nước sở tại.‏

‏Trải qua 8 lần tổ chức, lễ hội ngày càng khẳng định vị thế là sự kiện mang tính biểu tượng trong thúc đẩy giao lưu văn hóa giữa hai quốc gia. Trước đó, lễ hội lần thứ 7 năm 2025 đã diễn ra thành công tại Suwon, nhân kỷ niệm 33 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Hàn Quốc.‏

‏Lấy cảm hứng từ "Tháng Gia đình" tại Hàn Quốc, lễ hội năm nay chú trọng xây dựng không gian gắn kết, đề cao giá trị gia đình và sự sẻ chia trong cộng đồng Việt – Hàn.

Trong khuôn khổ sự kiện, từ 15h00 – 16h00 sẽ diễn ra cuộc thi tài năng dành cho kiều bào, tạo cơ hội để cộng đồng trực tiếp thể hiện nét đẹp văn hóa, nghệ thuật trên sân khấu chuyên nghiệp. Tiếp đó, từ 16h00 – 17h00 là các chương trình biểu diễn ảo thuật bong bóng xà phòng, bóng bay dành cho trẻ em và các gia đình.‏

‏Điểm nhấn của lễ hội là đêm đại nhạc hội (18h30 – 21h00) với sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng hai nước. ‏

‏Bên cạnh đó, chương trình bốc thăm trúng thưởng (Lucky Draw) sẽ được tổ chức vào cuối mỗi ngày, với nhiều phần quà giá trị dành cho người tham dự.‏

‏Lễ hội "Chúng ta là một – We Are Together" lần thứ 8 không chỉ là hoạt động văn hóa – giải trí mà còn là thông điệp về sự gắn kết, sẻ chia và phát triển bền vững của cộng đồng người Việt Nam tại Hàn Quốc, qua đó góp phần tăng cường quan hệ hữu nghị giữa hai quốc gia.