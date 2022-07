Sau cưỡng chế thuế, DIG thay đổi nhân sự

Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng (mã DIG-HOSE) thông báo Nghị quyết HĐQT về việc thay đổi Thành viên Ban Thư ký HĐQT.

Theo đó, công ty miễn nhiệm vị trí thành viên Ban thư ký HĐQT kiêm trợ lý người phụ trách quản trị đối với ông Lê Hoàng Vũ và đồng thời bổ nhiệm bà Đào Thanh Xuân vào thay thế, thời gian hiệu lực từ 30/6/2022.

Trước đó, ngày 27/6, DIC Corp đã nhận Quyết định số 5533/QĐ-CCTKV ngày 22/6/2022 của Chi cục thuế khu vực Vũng Tàu – Côn Đảo về việc cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế bằng biện pháp trích tiền từ tài khoản và yêu cầu phong tỏa tài khoản của đối tượng bị cưỡng chế tại Kho bạc Nhà nước, tổ chức tín dụng với số tiền 30,61 tỷ đồng. DIC Corp cho biết đã có văn bản gửi các Cơ quan Nhà nước liên quan để đề nghị xem xét lại vấn đề thuế liên quan.

Liên quan đến khoản tiền thuế này, DIG cho biết về vướng mắc của vụ việc này nằm ở khu đất 26.345,6 m2 bãi tắm Thùy Vân.

Cụ thể: khu đất 26.345,6 m2 bãi tắm Thùy Vân trước đây do Công ty Cổ phần Du lịch và Thương mại DIC (DIC T&T) quản lý sử dụng. Sau khi DIC T&T sáp nhập vào DIC Group (Theo Quyết định của Đại hội đồng cổ đông, ngày 01/8/2020), DIC Group đã kế thừa toàn bộ các quyền và nghĩa vụ bao gồm các khoản nộp ngân sách nhà nước tại DIC T&T.

Đồng thời, ngày 01/08/2020, khu đất nêu trên được DIC Group bàn giao cho Công ty TNHH Du lịch DIC (DIC Tourism) quản lý sử dụng. Hiện nay, DIC Tourism đã hoàn tất hồ sơ để chuyển toàn bộ nghĩa vụ kê khai và nộp tiền thuê đất khu đất 26.345,6m2 từ DIC Group sang DIC Tourism từ ngày 01/08/2020. Do đó, DIC Tourism có trách nhiệm kê khai, nộp tiền thuê đất cho cơ quan Thuế.

Tuy nhiên, trong quá trình sử dụng khu đất nêu trên có vướng mắc từ cơ quan có thẩm quyền trong việc xác định đơn giá cho thuê đất. Vì vậy, DIC Group và các công ty thành viên được giao quản lý sử dụng đã nhiều lần kiến nghị xác định lại đơn giá thuê đất (Giai đoạn từ năm 2006 - năm 2019). Tuy nhiên, đến nay, doanh nghiệp vẫn chưa nhận được phản hồi chính thức của cơ quan có thẩm quyền.

Trong khi chờ kết quả kiến nghị, thực hiện theo yêu cầu của Ban lãnh đạo Thanh tra tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày 04/12/2020, DIC Group đã nộp khoản tiền 5.179.276.253 đồng vào ngân sách tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu để Thanh tra tỉnh có cơ sở báo cáo UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về kiến nghị xác định lại đơn giá thuê đất tại bãi tắm Thùy Vân.

Mặt khác, DIC cho biết không chỉ riêng DIC Group mà tất cả doanh nghiệp sử dụng đất tại khu vực Bãi Sau (TP.Vũng Tàu) và Hiệp hội Du lịch của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đều có kiến nghị liên quan đến việc xác định tiền thuê đất tại khu vực Bãi Sau (Trong đó có phần diện tích 26.345,6 m2 bãi tắm Thùy Vân do DIC Group khai thác).

Sở dĩ có kiến nghị nêu trên là do thực tế sử dụng đất tại khu vực Bãi Sau (TP.Vũng Tàu) có đặc thù riêng là do đây là khu vực bãi tắm công cộng, các công trình kinh doanh rất ít và chịu sự quản lý đơn giá dịch vụ của Nhà nước. Đồng thời, khu đất này đã được Nhà nước cho Công ty Xây lắp tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu thuê đất và các doanh nghiệp đã ký hợp đồng thuê mặt bằng với Công ty Xây lắp tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Bên cạnh đó, trong những năm qua, do ảnh hưởng của dịch Covid – 19, Nhà nước có nhiều chính sách hỗ trợ, giảm tiền thuê đất cho các doanh nghiệp. Tuy nhiên, do chưa được ký hợp đồng thuê đất với Nhà nước nên DIC Group và các đơn vị sử dụng đất khu vực Bãi Sau đều không được hưởng các chính sách hỗ trợ nêu trên.

Hiện nay, DIC Group và DIC Tourism là đơn vị được giao quản lý sử dụng khu đất đang tập trung làm việc với UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, Thanh tra tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về kiến nghị xác định lại đơn giá thuê đất cho khu đất 26.345,6 m2 để có kết luận cuối cùng trên cơ sở tôn trọng thỏa thuận đã ký kết, thực tế sử dụng đất, phù hợp với quy định pháp luật liên quan, đảm bảo hài hòa quyền lợi của nhà nước và doanh nghiệp.

Vì vậy, DIG nhấn mạnh "do đang trong giai đoạn kiến nghị chưa được giải quyết dứt điểm nên các doanh nghiệp không thể nộp tiền thuê đất theo đơn giá do Chi cục Thuế Vũng Tàu – Côn Đảo xác định", DIC Group đã đề nghị Chi cục Thuế khu vực Vũng Tàu - Côn Đảo thu hồi/hủy bỏ Quyết định số 5533 (Văn bản số 218/DIC Group-BKT về việc “Phản hồi Quyết định số 5533/QĐ-CCTKV ngày 22/06/2022 của Chi cục Thuế khu vực Vũng Tàu – Côn Đảo”). Theo đó, DIC Group cam kết sau khi xác định lại tiền thuê đất, đối chiếu tiền thuê đất còn phải nộp, tiền phạt chậm nộp sẽ nộp tiền vào ngân sách nhà nước theo quy định.



Đồng thời, DIC Group cũng đang hoàn tất thủ tục chuyển kê khai và nộp tiền thuê đất khu đất 26.345,6m2 từ DIC Group sang DIC Tourism. Do đó, thời gian tới, DIC Tourism có trách nhiệm kê khai, nộp tiền thuê đất cho cơ quan Thuế.



Kết thúc phiên giao dịch ngày 30/6, giá cổ phiếu DIG giảm 6,84% xuống còn 35.400 đồng/cp và giảm 62,40% trong 3 tháng qua.