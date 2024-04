Sau kiểm toán, HNG báo lỗ hơn 1.000 tỷ đồng và đối mặt với việc huỷ niêm yết bắt buộc

Công ty Cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (mã HNG-HOSE) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 đã kiểm toán.

Theo đó, lỗ sau thuế trên Báo cáo tài chính hợp nhất là -1.098,4 tỷ đồng, giảm 2.478 tỷ đồng so với cùng kỳ (năm 2022 là -3.576,4). Tuy nhiên lợi nhuận sau thuế trên Báo cáo tài chính tổng hợp ghi nhận lãi 95,7 tỷ đồng, giảm 127,2% so với cùng kỳ (năm 2022 lãi 222,9 tỷ đồng).

Theo giải trình từ phía HNG, lợi nhuận sau thuế trên Báo cáo tài chính tổng hợp năm 2023 đã được kiểm toán: 95,7 tỷ đồng, giảm 127,2 tỷ đồng so với năm 2022 là do chênh lệch chủ yếu do cùng kỳ năm 2022, công ty ghi nhận hoàn nhập khoản chi phí hích trước từ năm 2017.

Còn lỗ sau thuế trên Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 đã được kiểm toán 1.098,4 tỷ đồng - trong đó lỗ thuần từ hoạt động sản xuất kinh doanh 1.060,4 tỷ đồng, lỗ khác 38,0 tỷ đồng.

HNG cho biết có nhiều nguyên nhân gây lỗ. Cụ thể:

Cây ăn trái: Doanh thu năm 2023 chỉ đạt 383 tỷ đồng, sản lượng chỉ đạt 28.658 tấn, so với kế hoạch đề ra 65.392 tấn do trong năm 2023, công ty tiếp tục quy hoạch lại một số diện tích chuối đang cho thu hoạch nhưng năng suất thấp không hiệu quả (do trước đây HAGL Agrico chưa đầu tư hạ tầng và không cải tạo mặt bằng trước khi trồng; chất lượng vườn cây đã xuống cấp sau nhiều năm khai thác và ảnh hưởng từ cơn bão Noru cuối tháng 9/2022) để thực hiện đầu tư đồng bộ hạ tầng (giao thông - thủy lợi - điện).

Cây Cao su: Doanh thu năm 2023 chỉ đạt 218 tỷ đồng, sản lượng mủ là 7.270 tấn so với kế hoạch đề ra 10.311 tấn. Nguyên nhân chính do thiếu 40% công nhân cạo mủ trong mùa thu hoạch, năng suất cho mủ trên các vườn cây cao su có chất lượng trung bình đạt thấp, không đạt năng suất như kể hoạch đề ra. Ngoài ra, chi phí giá vốn vườn cây lớn chủ yếu là chi phí khấu hao do diện tích trích khấu hao vườn cây theo sổ sách kế toán 14.913 ha, trong khi diện tích khai thác thực tế chỉ có 5.545 ha dẫn đến doanh thu không bù đắp đủ chi phí.

Mặt khác biến động lỗ sau thuế chủ yếu do trong Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022, Công ty ghi nhận chi phí chuyển đổi vườn cây.

Trong Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 đã được kiểm toán nhấn mạnh về khả năng hoạt động liên tục do công ty đã phát sinh lỗ thuần năm 2023 là 1.098,4 tỷ đồng và lỗ lũy kế là 8.102,1 tỷ đồng; nợ ngắn hạn của Công ty đã vượt quá tài sản ngắn hạn với số tiền là 6.950,6 tỷ đồng.

Đồng thời, công ty kiểm toán cho biết các điều kiện này cùng với những vấn đề khác được nêu trên cho thấy có sự tồn tại của yếu tố không chắc chắn trọng yếu có thể dẫn đến nghi ngờ đáng kề về khả năng hoạt động liên tục của Nhóm công ty.

HNG cho biết, công ty đang trong quá trình tái cơ cấu một số khoản nợ và làm việc với các bên liên quan giải quyết công nợ và nhận lại các chứng nhận quyền sử dụng đất các dự án tại Lào và Campuchia, để triển khai pháp lý đầu tư dự án và huy động nguồn vốn để có dòng tiền đầu tư.

Trước đó, cổ phiếu HNG của Công ty cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai hiện đang thuộc diện chứng khoán bị kiểm soát theo Quyết định số 158/QĐ-SGDHCM ngày 05/04/2023 của HOSE do lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ năm 2021 là -1.119,43 tỷ đồng, Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ năm 2022 là -3.576,45 tỷ đồng căn cứ Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2021 và năm 2022.

Ngày 30/01/2024, HOSE đã nhận được Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4/2023 của công ty và đã công bố thông tin ra thị trường. Theo đó, lợi nhuận sau thuế năm 2023 của cổ đông công ty mẹ là -1.050,01 tỷ đồng và Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 31/12/2023 là -8.053,65 tỷ đồng.

Căn cứ điểm e khoản 1 Điều 120 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định cổ phiếu của công ty đại chúng bị hủy bỏ niêm yết khi xảy ra trường hợp: “Kết quả sản xuất, kinh doanh bị thua lỗ trong 03 năm liên tục hoặc tổng số lỗ luỹ kế vượt quá số vốn điều lệ thực góp hoặc vốn chủ sở hữu âm trong báo cáo tài chính kiểm toán năm gần nhất trước thời điểm xem xét.

Do đó, HOSE đã có lưu ý về việc cổ phiếu HNG của Công ty cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai có khả năng bị hủy niêm yết bắt buộc nếu Báo cáo tài chính họp nhất kiểm toán năm 2023 của Công ty có kết quả sản xuất kinh doanh bị thua lỗ.