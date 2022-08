Giá tăng, con gái Chủ tịch đăng ký bán 3 triệu cổ phiếu DBC

Nguyễn Thu Hiền thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến người nội bộ Công ty Cổ phần Tập đoàn DABACO Việt Nam (mã DBC-HOSE).

Theo đó, bà Nguyễn Thu Hiền, con gái ông Nguyễn Như So – Chủ tịch HĐQT DBC vừa đăng ký bán 3 triệu cổ phiếu DBC. Giao dịch được thực hiện theo phương thức thỏa thuận hoặc khớp lệnh từ ngày 22/8 đến 20/9.

Nếu giao dịch hoàn tất, bà Hiền sẽ giảm lượng nắm giữ từ 5,78 triệu đơn vị (tỷ lệ 2,39%) xuống 2,78 triệu đơn vị (tỷ lệ 1,15%).

Trước đó, bà Nguyễn Thị Tân Hòa, con gái khác của ông Nguyễn Như So đã bán thành công 2 triệu cổ phiếu như đã đăng ký. Giao dịch được thực hiện ngày 28/7 thưo phương thức thoả thuận và khớp lệnh. Sau giao dịch bà Hoà giảm số lượng nắm giữ xuống 5,38 triệu cổ phiếu, chiếm 2,23% vốn.

Hai con gái của Chủ tịch Dabaco đăng ký bán cổ phiếu DBC trong bối cảnh mã này đang có đà phục hồi tốt khi giá thịt heo hơi tăng từ cuối tháng 6.



Từ 22/6, giá cổ phiếu Dabaco tăng từ vùng 16.600 đồng/cổ phiếu lên 28.600 đồng/cổ phiếu và kết thúc phiên giao dịch ngày 18/8, giá cổ phiếu này giảm nhẹ còn 18.200 đồng/cp và tạm tính theo mức giá này, bà Hiền sẽ thu về khoảng 84,6 tỷ đồng.

Kết thúc quý 2/2022, DBC doanh nghiệp ghi nhận doanh thu thuần đạt 2.966,4 tỷ tăng hơn 14% so với cùng kỳ năm 2021, lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ giảm 93,4% xuống 14,3 tỷ đồng. Lũy kế 6 tháng, doanh thu thuần tăng gần 14% lên hơn 5.772 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt gần 23 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ đạt gần 580 tỷ đồng.

Theo DBC, lợi nhuận sụt giảm là do công ty phải đối mặt với các khó khăn do chi phí sản xuất, giá thức ăn chăn nuôi tăng trong khi giá bán sản phẩm chăn nuôi thời điểm đầu quý 2 không tăng đáng kể.



Mặt khác, dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm tiếp tục diễn biến phức tạp, ảnh hưởng đến việc chăn nuôi và nuôi tái đàn. Theo đó, kết quả sản xuất kinh doanh của các đơn vị chăn nuôi giảm mạnh so với cùng kỳ năm trước, ảnh hưởng đến kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh chung của tập đoàn.

Mới đây, trong báo cáo của SSI Research đã lặp lại khuyến nghị "khả quan" đối với DBC. Trong năm 2022, SSI Research ước tính doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế lần lượt đạt 12,9 tỷ đồng (+19% so với cùng kỳ) và 698 tỷ đồng (-16% so với cùng kỳ), vì năm 2020 và 2021 đều ghi nhận mức nền cao.

Năm 2023, chúng tôi ước tính doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế của DBC lần lượt đạt 13,9 tỷ đồng (+9% so với cùng kỳ) và 900 tỷ đồng (+29% so với cùng kỳ). SSI Research cũng giả định giá heo hơi bình quân sẽ đạt 60.400 đồng/kg trong năm 2022 và 61.600 đồng/kg trong năm 2023. Tại mức giá 26.300 đồng/cổ phiếu, DBC đang giao dịch ở mức P/E 2022 và 2023 lần lượt là 9,1x và 7,1x. Chúng tôi đưa ra giá mục tiêu cho cổ phiếu DBC là 29.900 đồng/cổ phiếu (tiềm năng tăng giá là 13,7%).