Sẽ có hơn 60.300 khách du lịch đi bằng đường hàng không đến Đà Nẵng dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9

Theo Sở Du lịch thành phố Đà Nẵng, trong 4 ngày nghỉ lễ dịp Quốc khánh 2/9 năm nay (từ ngày 31/8 đến 4/9/2022sẽ) có hơn 530 chuyến bay với hơn 60.300 lượt khách đến tham quan, vui chơi giải trí tại các điểm du lịch nổi tiếng của Đà Nẵng, tăng 40% so với kỳ nghỉ lễ tại thời điểm trước khi xảy ra dịch bệnh Covid-19 năm 2019. Trong đó, có 436 chuyến bay nội địa với 47.000 lượt khách và 95 chuyến bay quốc tế với khoảng 13.300 lượt khách gồm nhiều quốc tịch khác nhau đến Đà Nẵng trong dịp nghỉ lễ này.

ĐA DẠNG PHONG PHÚ CÁC LOẠI HÌNH DỊCH VỤ

Ông Nguyễn Xuân Bình, Phó Giám đốc Sở Du lịch thành phố Đà Nẵng, cho biết, kỳ nghỉ lễ 2/9 năm nay, Đà Nẵng sẽ tổ chức nhiều hoạt động, sự kiện, sản phẩm du lịch mới hấp dẫn như: Lễ hội du lịch golf, giải đua thuyền Sailing vô địch trẻ quốc gia, chương trình nghệ thuật Mây lang thang- “Đại nhạc hội vững tin bước tiếp”. Hai bên bờ sông Hàn thơ mộng sẽ diến ra các hoạt động văn hóa, thể thao, lễ hội Âm nhạc đường phố, biểu diễn nhạc cụ dân tộc, triển lãm ảnh nghệ thuật Quê hương đất nước, con người Duyên hải miền Trung - Tây Nguyên…

Theo bà Lưu Thị Thanh Huyền, Ban Truyền thông Tập đoàn Sun Group, có ba lý do Đà Nẵng là lựa chọn hàng đầu để du khách đến tham quan, nghỉ dưỡng trong kỳ nghỉ Quốc khánh 2/9, bởi đó là sự đa dạng trải nghiệm, nhiều điểm check-in mới, đặc biệt chi phí cũng "mềm" hơn với nhiều chương trình khuyến mãi.

Ngay trong thành phố, du khách có thể ghé thăm hàng chục địa điểm đặc trưng như cầu Rồng, cầu Trần Thị Lý, cầu quay sông Hàn, bảo tàng Chăm... hay bãi biển Mỹ Khê được Tạp chí Fobes bình chọn là bãi biển đẹp đứng thứ 6 trong 10 bãi biển đẹp nhất hành tinh, thăm bán đảo Sơn Trà với rừng nguyên sinh, tận mắt chiêm ngưỡng những loài động vật quý hiếm như: voọc chà vá chân nâu, chồn bạc má…

Trong hành trình khám phá thành phố bên bờ sông Hàn không thể không đến với Sun World Ba Na Hills với những trải nghiệm và điểm check-in mới như: Cổng Thời gian thiết kế ấn tượng như trong thần thoại, mở ra hành trình khám phá “thế giới cổ tích” trên đỉnh Núi Chúa tại Vương quốc Mặt Trời và Vương quốc Mặt Trăng. Dịp Quốc khánh 2/9, Sun World Ba Na Hills “chiêu đãi” du khách với những màn trình diễn đầu tiên trong minishow “Mùa vàng bội thu”...

Theo các doanh nghiệp lữ hành, một số điểm du lịch và khu vui chơi giải trí dự kiến sẽ đón lượng khách lớn trong cả kỳ nghỉ lế 04 ngày là: Sun Gorld Bà Nà Hills, Công viên châu Á, Công viên suối khoáng nóng Núi Thần tài, Khu nghỉ dưỡng phức hợp Mikazuki Woter Park. Các khách sạn hạng sang từ 4-5 sao ven biển được khách đặt phòng nhận chỗ từ khá sớm; một số khu nghỉ dưỡng kết hợp vui chơi giải trí đã được đặt phòng xuyên lễ khoảng 90% công suất.

GIÁ CẢ HỢP LÝ

“Nếu kỳ nghỉ Giỗ tổ Hùng Vương hay dịp 30/4-1/5, chi phí du lịch là lý do khiến nhiều người cân nhắc cho kỳ nghỉ, thì dịp 2/9 năm nay, với số ngày nghỉ dài tương tự và giá cả "mềm" hơn sẽ là dịp lý tưởng để khách du lịch lựa chọn. Đà Nẵng là một trong những điểm đến có giá vé máy bay hấp dẫn nhất, chỉ từ 2 triệu đồng vé khứ hồi từ Hà Nội hay TP. HCM. Chưa kể trong dịp này nhiều khách sạn ven biển cũng giảm giá tới 30% so với dịp hè”, bà Lưu Thị Thanh Huyền, cho biết.

Không chỉ giá cả phương tiện đi lại hợp lý, dịp này, các công viên giải trí nổi tiếng ở Đà Nẵng cũng giới thiệu những combo với mức giá hấp dẫn.

Theo thông tin từ Sun Group miền Trung, Sun World Ba Na Hills vẫn đang áp dụng dịch vụ cáp treo và thưởng thức buffet trưa với giá trọn gói 1.090.000 đồng với người lớn và 840.000 đồng với trẻ em, giúp tiết kiệm hơn so với mua lẻ dịch vụ. Ngoài ra, những du khách say mê vẻ đẹp huyền ảo của Bà Nà về đêm có cơ hội tận hưởng combo Ba Na by Night với giá ưu đãi trong những ngày cuối cùng. Từ nay đến ngày 4/9/2022, combo vẫn áp dụng mức giá 700.000 đồng với người lớn và 520.000 đồng với trẻ em, bao gồm dịch vụ xe bus đưa đón từ trung tâm thành phố, cáp treo và tiệc buffet tối.

Công viên Châu Á cũng mở cửa tham quan miễn phí và áp dụng combo vui chơi trọn gói trong công viên với giá 200.000 đồng với người lớn và 100.000 đồng với trẻ em. Vé lẻ được áp dụng duy nhất trong khung giờ 20-21h hàng ngày. Giá vé một lượt trải nghiệm là 50.000 đồng và 3 lượt trải nghiệm là 100.000 đồng đối với người lớn. Trẻ em mua vé lẻ là 30.000 đồng một lượt trải nghiệm và 60.000 đồng trên 3 lượt trải nghiệm.