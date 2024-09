Sẽ thẩm định Đề án thành lập Khu thương mại tự do Đà Nẵng trong quý 4 năm 2024

Văn phòng Chính phủ đã ban hành Thông báo số 417/TB-VPCP ngày 13/9/2024 về Kết luận của Thủ tướng Phạm Minh Chính tại Hội nghị quán triệt, triển khai Nghị quyết số 136/2024/QH15 của Quốc hội và tại buổi làm việc với lãnh đạo thành phố Đà Nẵng.

Thông báo nêu rõ: Từ nay tới thời điểm Nghị quyết số 136/2024/QH15 ngày 26 tháng 6 năm 2024 của Quốc hội có hiệu lực chỉ còn 4 tháng. Để bảo đảm triển khai kịp thời, hiệu quả các cơ chế, chính sách, nhiệm vụ được Quốc hội giao, Thủ tướng giao các bộ, ngành liên quan và Thành phố Đà Nẵng khẩn trương thực hiện các nhiệm vụ cụ thể để thành lập Khu thương mại tự do Đà Nẵng.

Thủ tướng yêu cầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư thẩm định hồ sơ, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định việc thành lập Khu thương mại tự do Đà Nẵng (trong quý 4 năm 2024); xây dựng, trình cấp có thẩm quyền ban hành Quy chế hoạt động của Khu thương mại tự do Đà Nẵng (hoàn thành trong quý 4 năm 2024); xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định điều chỉnh, bổ sung chức năng quản lý Khu thương mại tự do Đà Nẵng cho Ban quản lý Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng (trong quý 4 năm 2024).

Giao Bộ Xây dựng chủ trì xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định thí điểm phân cấp và trình tự, thủ tục phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung xây dựng khu chức năng, điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung đô thị thành phố Đà Nẵng; hoàn thành trước ngày 15 tháng 10 năm 2024.

Giao Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì nghiên cứu xây dựng kế hoạch phát triển sản xuất các sản phẩm công nghệ, thông tin, chíp bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, điện toán đám mây; hoàn thành trong tháng 12 năm 2024.

Giao Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì nghiên cứu xây dựng kế hoạch đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và vận dụng linh hoạt, hiệu quả những thành quả của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4; hoàn thành trong tháng 12 năm 2024.

Giao Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì nghiên cứu xây dựng kế hoạch đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho thành phố Đà Nẵng; hoàn thành trong quý 4 năm 2024.

Giao Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì nghiên cứu xây dựng kế hoạch đào tạo nghề, nâng cao tay nghề, kỹ năng nghề liên quan đến những ngành mới nổi (chíp bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, điện toán đám mây; các động lực tăng trưởng mới như chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, kinh tế tuần hoàn); hoàn thành trong tháng 12 năm 2024.

Đối với Thành phố Đà Nẵng, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu tập trung, khẩn trương nghiên cứu mô hình và quy hoạch xây dựng Khu thương mại tự do Đà Nẵng phù hợp với tiềm năng, lợi thế, điều kiện cụ thể của Thành phố; chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan xây dựng Đề án, hồ sơ thành lập Khu thương mại tự do Đà Nẵng, gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư để tổ chức thẩm định trong quý 4 năm 2024.

Theo Nghị quyết 136/2024/QH15 của Quốc hội về tổ chức chính quyền đô thị và thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Đà Nẵng, Khu thương mại tự do Đà Nẵng gắn với cảng biển Liên Chiểu là khu chức năng, có ranh giới địa lý xác định, được thành lập để thực hiện thí điểm các cơ chế, chính sách nhằm mục tiêu thu hút đầu tư, tài chính, thương mại, du lịch và dịch vụ chất lượng cao.

Khu thương mại tự do Đà Nẵng có các khu chức năng được quy định tại quyết định thành lập Khu thương mại tự do Đà Nẵng của Thủ tướng Chính phủ, bao gồm khu sản xuất, trung tâm logistics, khu thương mại - dịch vụ và các loại hình khu chức năng khác theo quy định của pháp luật.

Các khu chức năng thuộc Khu thương mại tự do Đà Nẵng được ngăn cách với khu vực bên ngoài bằng hàng rào cứng, bảo đảm hoạt động kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan của cơ quan hải quan và hoạt động quản lý nhà nước theo lĩnh vực tương ứng của các cơ quan có liên quan theo quy định của pháp luật. Quan hệ mua bán, trao đổi hàng hóa giữa khu chức năng thuộc Khu thương mại tự do Đà Nẵng với khu vực bên ngoài là quan hệ xuất khẩu, nhập khẩu theo quy định của pháp luật về hải quan, thuế và xuất khẩu, nhập khẩu…