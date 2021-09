“Shang-Chi” vượt mặt Fast & Furious 9, vì sao chưa có lịch chiếu tại Trung Quốc?

Nhờ con số trên, "Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings" (hay thường được gọi tắt là “Shang-Chi”) đã xuất sắc vượt qua Fast & Furious 9 (70 triệu USD), và chính thức trở thành bộ phim có doanh thu mở màn cao thứ hai ở Bắc Mỹ trong năm 2021 (đứng sau Black Widow). Chưa dừng lại ở đó, bom tấn nhà Marvel còn trở thành bộ phim có doanh thu trong tuần lễ lao động cao nhất lịch sử Bắc Mỹ, vượt qua kỷ lục trước đó mà Halloween đạt được vào năm 2007 (30,6 triệu USD).

Không giống như Black Widow, “Shang-Chi” được chiếu độc quyền tại các rạp 45 ngày trước khi phát hành trên nền tảng Disney+. Sự đón nhận mạnh mẽ dành cho "Shang-Chi" có thể ảnh hưởng đến cách Disney triển khai các bom tấn mới trong tương lai. Hãng phim vẫn chưa đưa ra quyết định về việc liệu "The Eternals" sẽ có màn ra mắt độc quyền tại rạp hay không.

Trên toàn cầu, “Shang-Chi” đã thu về 127,6 triệu USD sau khi mở màn tại các thị trường chính như Pháp, Ý, Tây Ban Nha, Vương quốc Anh, Nhật Bản, Hàn Quốc, Brazil và Mexico. Khán giả của “Shang-Chi” chủ yếu là nam giới trẻ tuổi, trong đó nam giới chiếm 61% người mua vé. Tỷ lệ người mua vé cao nhất trong độ tuổi từ 18 - 24 với nhóm cao thứ hai bao gồm những người tiêu dùng từ 25 - 34.

Bộ phim được khen là hoành tráng nhờ những cảnh hành động liều cao pha lẫn sự vui nhộn trong cốt truyện.

Không chỉ đạt doanh thu cao, “Shang-Chi” còn được giới phê bình và khán giả Mỹ và quốc tế đón nhận. Trên Rotten Tomatoes, giới phê bình chấm phim 92%, còn khán giả chấm 98%. Số điểm cao chót vót có thể hạ xuống trong những ngày tới, nhưng nhìn chung phim nhận phản hồi tích cực.

Các trang như The Atlantic, Independent, Empire Magazine, Washington Post, Variety, Hollywood Reporter... đều dành những lời khen cho bộ phim. Trong đó, trang Hollywood Reporter cho biết về yếu tố cốt truyện lẫn bối cảnh văn hóa mà phim đề cập đến: "Shang-Chi là con trai của một ác nhân bất tử, luôn chạy trốn khỏi di sản của cha mình để sống một cuộc đời giản đơn... " từ đó khen phim hoành tráng nhờ những cảnh hành động liều cao pha lẫn sự vui nhộn trong cốt truyện.

Tuy nhiên, đến nay, phim vẫn chưa có lịch phát hành ở Trung Quốc, đi kèm là lời đồn "cấm chiếu" mà một số báo lớn của Mỹ loan tin cách đây mấy tháng. Trong khi đó, thị trường Trung Quốc thông thường chiếm từ 10% đến 20% doanh thu các phim Marvel từ năm 2013.

Lý do chính khiến chính quyền hoặc khán giả Trung Quốc phản đối “Shang-Chi”nằm ở gốc gác nhân vật. Trong truyện tranh gốc, Shang-Chi vốn là con trai của nhân vật phản diện nguy hiểm Fu Manchu, được coi là "hiểm họa da vàng". Fu Manchu bị coi là điển hình của phân biệt chủng tộc trong truyện tranh Mỹ, khi người châu Á thường bị biến thành kẻ phản diện, tội phạm. Đến nay, nhân vật này gần như đã bị loại bỏ nhưng vẫn để lại hệ lụy.

Khi lên phim, Marvel đã biến nhân vật cha của Shang-Chi thành Wenwu (Lương Triều Vỹ đóng), nhưng chuyện chưa dừng tại đó. Theo Screenrant, Lương Triều Vỹ là người Hong Kong, Lưu Tư Mộ (diễn viên đóng Shang-Chi) là người Canada gốc Trung. Các yếu tố này kết hợp lại khiến Chính phủ Trung Quốc cho rằng bộ phim sẽ không phản ánh tích cực về Trung Quốc.

Diễn viên Lưu Tư Mộ trong vai Shang-Chi

Ngoài ra, ngay sau khi Marvel công bố Lưu Tư Mộ đóng Shang-Chi - cao thủ võ thuật trong phim "Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings" thì ngoại hình của Lưu Tư Mộ trở thành chủ đề bàn luận của khán giả Trung Quốc những ngày qua. Trên Weibo, nhiều người nhận xét Tư Mộ chưa mấy nổi tiếng, dung mạo không nổi trội. "Cơ bắp ổn nhưng gương mặt bình thường. Vì sao Marvel chọn các tài tử tuấn tú đóng siêu anh hùng phương Tây nhưng lại chọn người ngoại hình bình thường đóng siêu anh hùng gốc Trung Quốc?"- một khán giả bình luận trên QQ, cho rằng Marvel có ý đánh giá thấp người gốc Hoa.

Nội dung bộ phim "Shang-Chi" xoay quanh hành trình một võ sĩ điêu luyện - tên Lưu Tư Mộ quyết tâm đấu tranh với người cha độc ác của mình (Lương Triều Vỹ) và tổ chức tội phạm Ten Rings mà ông điều hành để giành lại bình yên. Đây là bộ phim Marvel đầu tiên tập trung vào một siêu anh hùng châu Á, quy tụ nhiều gương mặt đình đám như Awkwafina, Dương Tử Quỳnh, Benedict Wong, Trần Pháp Lai,...