SHB chốt quyền trả cổ tức, “phát lộc” đầu năm tới cổ đông

Sau khi hoàn tất, vốn điều lệ của SHB sẽ tăng lên 40.658 tỷ đồng, tiếp tục khẳng định vị thế Top 5 ngân hàng tư nhân lớn nhất hệ thống. Việc liên tục tăng vốn điều lệ có ý nghĩa quan trọng nhằm nâng cao năng lực tài chính của ngân hàng, tăng khả năng cạnh tranh của SHB trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế và đặc biệt đáp ứng các lợi ích kỳ vọng của cổ đông.

Theo Nghị quyết của Hội đồng Quản trị SHB, ngày 24/2/2025 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu năm 2023 với tỷ lệ 11%.

Trước đó, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã có văn bản chấp thuận SHB phát hành cổ phiếu trả cổ tức 2023. Cụ thể, SHB sẽ phát hành gần 403 triệu cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023 với tỷ lệ 11%, tương ứng cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 11 cổ phiếu mới.

Theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, SHB chi trả cổ tức năm 2023 với tổng tỷ lệ 16%, bao gồm 5% bằng tiền mặt và 11% bằng cổ phiếu. Tháng 8/2024, Ngân hàng đã hoàn thành chia cổ tức 2023 đợt 1 bằng tiền mặt với tỷ lệ 5% tới cổ đông.

Nhiều năm qua, SHB đều đặn chi trả cổ tức với tỷ lệ 10 - 18%, điều đó thể hiện trách nhiệm với cổ đông, đồng thời không ngừng nâng cao nền tảng vốn, phát triển an toàn, bền vững và hiệu quả, liên tục nâng cao năng lực quản trị theo chuẩn quốc tế, mô hình hiện đại.

Nền tảng tài chính vững mạnh là thước đo khẳng định uy tín của Ngân hàng trên thị trường, qua đó là cơ sở để mở rộng thu hút dòng vốn từ dân cư, doanh nghiệp hoặc huy động từ thị trường trái phiếu với mức lãi suất và kỳ hạn phù hợp, để luân chuyển vốn tới các lĩnh vực trọng điểm, ưu tiên phát triển của Chính phủ, tín dụng xanh…

Năm 2024, SHB hoàn thành và vượt nhiều chỉ tiêu được Đại hội đồng cổ đông giao từ đầu năm. Trong đó, SHB ghi nhận lợi nhuận trước thuế đạt 11.543 tỷ đồng, tăng 25% so với năm 2023 và vượt kế hoạch Đại hội đồng cổ đông thông qua. Tỷ lệ chi phí hoạt động/tổng thu nhập hoạt động (CIR) ở mức 24,5% - nhóm thấp nhất toàn ngành. Tổng tài sản đến cuối năm 2024 ở mức hơn 747 nghìn tỷ đồng, tăng 18,5% so với cuối năm 2023. Dư nợ cấp tín dụng ở mức gần 534 nghìn tỷ đồng, tỷ lệ tăng trưởng cấp tín dụng 18,2%.

SHB tiếp tục đảm bảo các chỉ số an toàn, thanh khoản, quản trị rủi ro tuân thủ và tốt hơn so với quy định của Ngân hàng Nhà nước. Tỷ lệ an toàn vốn CAR ở mức trên 12% theo tiêu chuẩn Basel II, tỷ lệ rủi ro thanh khoản đạt chuẩn Basel III, hoàn thành mục tiêu kiểm soát nợ xấu theo kế hoạch Đại hội đồng cổ đông.

Những dấu ấn này không chỉ khẳng định niềm tin, quyết tâm của Ngân hàng mà còn tiếp tục khẳng định vị thế, tầm vóc của SHB trên thị trường tài chính trong nước. Theo chuyên gia tài chính ngân hàng, kết quả kinh doanh tăng trưởng của SHB khẳng định chiến lược kinh doanh đúng đắn, khả năng quản trị rủi ro vững vàng và năng lực khai thác hiệu quả nguồn vốn.

Bên cạnh phát triển kinh doanh bền vững, SHB luôn chú trọng công tác an sinh xã hội, đồng hành, chia sẻ cùng doanh nghiệp, người dân. SHB là một trong 5 ngân hàng đóng góp ngân sách lớn nhất trong nhiều năm qua.

SHB tích cực triển khai, thực hiện tốt chủ trương của Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước trong việc hỗ trợ, đồng hành cùng doanh nghiệp ở những giai đoạn khó khăn. Ngân hàng đã cung cấp nhiều chương trình tín dụng ưu đãi với quy mô hàng chục nghìn tỷ đồng dành cho khách hàng mới và các đợt giảm lãi suất cho khách hàng hiện hữu. Với sự đồng hành hỗ trợ kịp thời của SHB, nhiều doanh nghiệp đã vực dậy khó khăn, hoạt động ổn định và phát triển.

Hưởng ứng tích cực lời kêu gọi của Thủ tướng, SHB đóng góp 100 tỷ đồng giúp tỉnh Sóc Trăng xây, sửa nhà cho hộ nghèo, mang đến những mái ấm kiên cố, hy vọng về một cuộc sống ổn định. Trong chương trình xây dựng 150 căn nhà và một điểm trường cho vùng thiên tai, SHB cùng Bộ Công an đã trao tặng nhà tại Sơn La và tiếp tục mở rộng đến Tuyên Quang, Điện Biên, Yên Bái, Hà Giang… để san sẻ yêu thương, giúp đồng bào vượt qua khó khăn.

Giai đoạn 2024-2028, SHB đang tập trung nguồn lực để triển khai Chiến lược Chuyển đổi mạnh mẽ, toàn diện dựa trên 4 trụ cột: Cải cách cơ chế, chính sách, quy định, quy trình; Con người là chủ thể; Lấy khách hàng và thị trường làm trung tâm; Hiện đại hóa công nghệ thông tin và chuyển đổi số và kiên định theo 6 giá trị văn hóa cốt lõi “Tâm - Tin - Tín -Tri - Trí - Tầm”.

Ngân hàng đặt mục tiêu chiến lược trở thành Ngân hàng TOP 1 về hiệu quả; Ngân hàng Số được yêu thích nhất; Ngân hàng Bán lẻ tốt nhất đồng thời là Ngân hàng TOP đầu cung ứng nguồn vốn, sản phẩm tài chính dịch vụ với khách hàng doanh nghiệp chiến lược tư nhân và Nhà nước, có chuỗi cung ứng, chuỗi giá trị, hệ sinh thái, phát triển xanh.

Với nền tảng tài chính vững mạnh, phát triển bền vững, an toàn và hiệu quả, trong lần đầu tiên bảng xếp Fortune SEA 500 được công bố, SHB đứng thứ 137 trong các tổ chức có doanh thu lớn nhất Đông Nam Á và đứng thứ 17 trong các tổ chức tài chính, doanh nghiệp của Việt Nam. SHB cũng là một trong 5 ngân hàng đóng góp ngân sách lớn nhất trong nhiều năm qua.

Trong năm 2024, SHB liên tiếp giành những giải thưởng quan trọng từ các tổ chức uy tín trong nước và quốc tế như: Top 50 doanh nghiệp lợi nhuận xuất sắc Việt Nam, Top 10 ngân hàng TMCP tư nhân uy tín nhất Việt Nam do Vietnam Report xếp hạng; Top 100 Giải thưởng Sao Vàng đất Việt 2024…