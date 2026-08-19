Siêu tàu chở dầu từ Trung Đông "bỏ túi" hơn 500.000 USD mỗi ngày

Theo hãng tin Bloomberg, thu nhập khai thác quy đổi theo ngày của một siêu tàu trên tuyến từ Vịnh Ba Tư sang châu Á đã tăng lên gần 510.000 USD. Giá cước tăng vọt khi các nước xuất khẩu ráo riết tìm thêm tàu để giao dầu qua eo biển Hormuz, bất chấp tình hình an ninh vẫn bất ổn.
Theo Sàn giao dịch Baltic, giá cước ước tính trên tuyến Trung Đông - Trung Quốc ngày 17/8 đã lên cao nhất kể từ cuối tháng 6, thời điểm Iran nối lại các cuộc tấn công nhằm vào một số tàu đi qua eo biển Hormuz.
Nhu cầu thuê tàu tăng mạnh được thể hiện qua trường hợp tàu VLCC có tên Mongolia Prosperity được thuê để bốc dầu tại một cảng không được tiết lộ ở Vịnh Ba Tư và vận chuyển tới Đông Á.
Theo báo cáo giao dịch thuê tàu và các nhà môi giới, giá cước cho chuyến đi này lên tới 31 triệu USD, gấp 5,7 lần mức cước cơ sở của hệ thống định giá vận tải dầu quốc tế.
Sàn giao dịch Baltic thường dựa trên các giao dịch thực tế và xu hướng giá cước của thị trường để ước tính thu nhập của siêu tàu chở dầu. Tuy nhiên, Bloomberg chưa thể xác định liệu thông tin về hợp đồng thuê Mongolia Prosperity có được tính vào mức ước tính mới nhất hay không.
Giá cước tăng và giao dịch của Mongolia Prosperity diễn ra trong bối cảnh các nước xuất khẩu ở Vịnh Ba Tư cần thêm tàu để vận chuyển lượng dầu lớn đã cam kết giao cho khách hàng châu Á.
Saudi Arabia, một trong những nước sản xuất dầu lớn nhất của OPEC+, nhóm gồm các thành viên Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) và một số nước sản xuất dầu ngoài khối như Nga, đang chào bán dầu có thể giao ngay từ Vịnh Ba Tư. Iraq cũng đang nhờ Công ty Dầu khí Quốc gia Abu Dhabi (ADNOC) của Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) hỗ trợ vận chuyển dầu.
ADNOC vốn hoạt động mạnh trên thị trường giao dịch dầu và đã xây dựng được hệ thống vận chuyển dầu ra khỏi Vịnh Ba Tư qua eo biển Hormuz. Trong một số trường hợp, doanh nghiệp này sử dụng tàu của hãng vận tải biển Hàn Quốc Sinokor Group.
Thỏa thuận ngừng bắn kéo dài 60 ngày giữa Iran và Mỹ đã hết hiệu lực ngày 17/8. Tehran và Washington hiện chưa có kế hoạch giải quyết bất đồng về quyền chi phối hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz.
Trong phần lớn thời gian diễn ra xung đột, cả hai bên đều khẳng định có quyền chi phối hoạt động hàng hải qua tuyến đường huyết mạch này. Do đó, chỉ những chủ tàu sẵn sàng chấp nhận rủi ro hoặc từng có kinh nghiệm đi qua các vùng biển nguy hiểm mới tiếp tục đưa tàu vào Vịnh Ba Tư để nhận dầu.
Theo các nhà môi giới, một số siêu tàu dầu gần đây đã biến mất khỏi danh sách tàu còn trống, cho thấy các tàu này có thể đã được khách hàng đặt thuê qua các thỏa thuận không công khai. Tuy nhiên, chưa có thông tin xác nhận các hợp đồng này đã được chốt hay chưa.
Nhiều chuyến hàng xuất phát từ Vịnh Ba Tư được thực hiện bằng tàu do chính các nhà xuất khẩu kiểm soát hoặc thuộc sở hữu của một nhóm nhỏ doanh nghiệp vận tải, trong đó có Sinokor. Nguồn cung tàu tập trung vào số ít doanh nghiệp giúp họ có lợi thế khi đàm phán giá cước cho những chuyến hàng cần được vận chuyển ngay.
Do có rất ít thông tin được công bố về các giao dịch thuê tàu tới Trung Quốc, việc ước tính mức thu nhập của siêu tàu dầu trên tuyến này không dễ dàng,
Phần lớn giao dịch thuê tàu tới Trung Quốc không được công khai, khiến việc xác định mặt bằng thu nhập của các siêu tàu trên tuyến này ngày càng khó khăn. Tuy nhiên, các nhà môi giới đã ghi nhận thông tin cụ thể về một số hợp đồng.
Trong đó, siêu tàu Mongolia Prosperity do Sinokor vận hành đã được bộ phận vận tải biển của một doanh nghiệp lọc dầu Trung Quốc thuê để bốc dầu tại Vịnh Ba Tư vào ngày 21/8. Báo cáo giao dịch cho biết bên thuê tàu sẽ phải trả thêm phí bảo hiểm rủi ro chiến tranh, hiện vào khoảng 7-9% giá trị thân tàu.
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