Chứng khoán Mỹ giảm liên ba phiên, giá dầu duy trì xu thế tăng

“Mọi thứ diễn ra như hiệu ứng domino. Đàm phán Mỹ - Iran bế tắc dẫn tới giá dầu tăng, làm tăng kỳ vọng lạm phát và đẩy lợi suất trái phiếu tăng”...

Ảnh minh họa - Ảnh: NYSE/CNBC.

Thị trường chứng khoán Mỹ giảm điểm trong phiên giao dịch ngày thứ Ba (18/8), với chỉ số S&P 500 ghi nhận phiên giảm thứ ba liên tiếp, khi lợi suất trái phiếu chính phủ toàn cầu tăng lên mức cao nhất trong nhiều thập kỷ do mối lo ngại về sự dai dẳng của lạm phát và giá dầu tăng cao. Giá dầu thô nhích lên trong bối cảnh thế bế tắc ở eo biển Hormuz chưa có dấu hiệu sẽ sớm được tháo gỡ.

Lúc đóng cửa, S&P 500 giảm 0,69%, còn 7.691,76 điểm. Chỉ số Nasdaq trượt 1,33%, còn 26.289,71 điểm. Chỉ số Dow Jones mất 116,38 điểm, tương đương giảm 0,22%, còn 53.343,4 điểm.

Cổ phiếu liên quan tới trí tuệ nhân tạo (AI) là nhóm dẫn đầu sự giảm điểm của toàn thị trường trong phiên này. Mức giảm lớn được ghi nhận ở nhiều cổ phiếu thuộc nhóm này như Sandisk giảm 9%, Marvell giảm 8% và Seagate giảm hơn 9%.

Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 30 năm tăng lên mức cao nhất trong 19 năm, trước khi quay đầu giảm nhẹ vào cuối phiên. Lợi suất trái phiếu chính phủ Nhật Bản đạt mức cao nhất 3 thập kỷ. Lợi suất trái phiếu chính phủ Đức tăng lên mức cao nhất kể từ năm 2011, còn lợi suất trái phiếu chính phủ Pháp cao nhất kể từ năm 2008.

Thị trường trái phiếu chính phủ bán tháo do nhà đầu tư lo ngại rằng giá dầu sẽ duy trì ở mức cao hơn lâu hơn.

Triển vọng đạt được một thỏa thuận hòa bình giữa Mỹ và Iran đang hết sức mờ mịt. Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng có ít khả năng Tehran sẽ chấp nhận các điều kiện mà Mỹ đặt ra để chấm dứt xung đột. Bên phía Iran, nước này tuyên bố sẽ chuẩn bị cho vị thế “tấn công hoàn toàn” về mặt quân sự và eo biển Hormuz sẽ tiếp tục đóng cửa cho tới khi Washington đáp ứng các điều kiện của Tehran về một thỏa thuận tạm thời.

Giá dầu Brent giao sau tại London tăng 0,15 USD/thùng, đóng cửa ở mức 91,02 USD/thùng. Giá dầu WTI giao sau tại New York tăng 0,44 USD/thùng, đóng cửa ở mức 84,94 USD/thùng.

So với trước khi chiến tranh Mỹ - Iran bắt đầu vào cuối tháng 2, giá dầu Brent hiện cao hơn khoảng 28%.

Lợi suất trái phiếu chính phủ tăng theo giá dầu phản ánh mối lo ngại của thị trường rằng áp lực lạm phát kéo dài sẽ buộc các ngân hàng trung ương như Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) phải tăng lãi suất. Môi trường lãi suất cao hơn cao hơn sẽ không có lợi cho giá cổ phiếu hay hoạt động vay nợ của các công ty niêm yết, nhất là những công ty đang có nhu cầu vốn khổng lồ để đầu tư vào AI.

“Thị trường thời gian qua đã bỏ qua thách thức đến từ lợi suất trái phiếu, và thay vào đó tập trung nhiều hơn vào lợi nhuận vững vàng của các công ty niêm yết và những tin tức khả quan hơn về đầu tư AI. Nhưng sẽ có những thời điểm, thị trường sẽ trở nên dễ bị tổn thương và bán tháo một chút”, nhà quản lý danh mục Bill Fitzpatrick của công ty Logan Capital Management nhận định với hãng tin CNBC.

“Những yếu tố đẩy lợi suất trái phiếu tăng lên sẽ không giảm xuống ngay trong ngày mai”, ông Fitzpatrick nói thêm.

Chỉ số Philadelphia SE Semiconductor Index của các cổ phiếu chip niêm yết ở Phố Wall giảm 55 trong phiên này.

“Mọi thứ diễn ra như hiệu ứng domino. Đàm phán Mỹ - Iran bế tắc dẫn tới giá dầu tăng, làm tăng kỳ vọng lạm phát và đẩy lợi suất trái phiếu tăng”, nhà quản lý danh mục Burns McKinney của công ty NFJ Investment Group nói với hãng tin Reuters. Ông chỉ ra rằng “mỗi khi lợi suất tăng, cổ phiếu công nghệ thường là những cái tên bị ảnh hưởng nhiều nhất”.

Trong số 11 nhóm cổ phiếu ngành chính của S&P 500, công nghệ thông tin là nhóm giảm mạnh nhất phiên này, với mức giảm 1,9%. Trái lại, năng lượng là nhóm tăng mạnh nhất, với mức tăng 1,8%.

Các cổ phiếu phòng thủ cũng được nhà đầu tư mua vào trong phiên này, với nhóm y tế tăng 1,6% và nhóm tiêu dùng thiết yếu tăng 1,1%.