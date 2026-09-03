Singapore tài trợ các dự án carbon mới, đẩy mạnh phát triển thị trường theo Điều 6

Đối với các nhà đầu tư và bên mua tín chỉ carbon là doanh nghiệp, sự kết hợp giữa phát triển công nghệ và tài chính theo Điều 6 giúp giải quyết hai thách thức dai dẳng của thị trường carbon: độ tin cậy của dự án và khả năng tiếp cận nguồn vốn.
Cơ quan Phát triển Kinh tế Singapore (EDB) vừa thông báo đã trao các khoản Tài trợ Phát triển Dự án Carbon mới nhất cho Anew Climate và Value Network Ventures, nhằm hỗ trợ nghiên cứu khả thi ở giai đoạn đầu đối với các dự án carbon chất lượng cao, phù hợp với Điều 6 của Thỏa thuận Paris.
Được triển khai từ tháng 11/2024, khoản Tài trợ Phát triển Dự án Carbon của EDB hiện đã tài trợ cho 5 đơn vị. Các đơn vị nhận tài trợ mới sẽ thực hiện nghiên cứu khả thi đối với các dự án theo Điều 6 tại những quốc gia đã ký Thỏa thuận Thực hiện hoặc Biên bản ghi nhớ (MOU) với Singapore.
Singapore đã ký Thỏa thuận Thực hiện với 11 quốc gia đối tác. Nước này cũng thiết lập các MOU với chính phủ các quốc gia ở châu Á, châu Phi, Mỹ Latinh và châu Đại Dương.
Các thỏa thuận song phương này đóng vai trò quan trọng trong chiến lược carbon của Singapore, bởi các tín chỉ theo Điều 6 liên quan đến sự cho phép của chính phủ và cơ chế điều chỉnh tương ứng nhằm ngăn ngừa tình trạng tính trùng lượng giảm phát thải.
Đối với doanh nghiệp, khuôn khổ này có thể mang lại sự chắc chắn hơn về cách các tín chỉ được công nhận trong việc thực hiện các cam kết khí hậu cấp quốc gia và doanh nghiệp.
Việc các đơn vị mới nhất nhận Tài trợ Phát triển Dự án Carbon cho thấy động lực ngày càng tăng trong phát triển các dự án carbon chất lượng cao theo Điều 6 từ Singapore. Những nỗ lực này cùng củng cố vai trò của Singapore như một trung tâm cung cấp các dịch vụ carbon cho khu vực và xa hơn nữa.
Trong khi đó, Quỹ Quốc tế Bảo vệ Thiên nhiên (WWF) và Hatch Blue đã tổ chức Blue Catalyst Demo Day lần đầu tiên tại Singapore do EDB hỗ trợ, tập trung vào các công nghệ có thể thúc đẩy phát triển và xác minh các dự án carbon xanh.
Blue Catalyst được công bố vào tháng 9/2025 nhằm giải quyết các rào cản kỹ thuật ảnh hưởng đến các dự án carbon xanh. Chương trình tập trung vào đo lường, báo cáo và thẩm định (MRV), cùng với những thách thức rộng hơn trong phát triển dự án. Hơn 130 startup và nhà cung cấp công nghệ đến từ 37 quốc gia đã đăng ký tham gia.
Ông Rueban Manokara, Trưởng Nhóm Công tác Tài chính và Thị trường Carbon Toàn cầu của WWF, cho biết phản hồi mạnh mẽ trên toàn cầu đối với Blue Catalyst cho thấy động lực ngày càng lớn đối với các phương pháp dựa trên khoa học trong lập bản đồ, giám sát và phục hồi các hệ sinh thái carbon xanh.
"Trong bối cảnh WWF kỷ niệm 20 năm hoạt động tại Singapore và 65 năm trên toàn cầu, điều này một lần nữa khẳng định cam kết của chúng tôi trong việc thu hẹp khoảng cách giữa công nghệ hiện có và triển khai thành công, thúc đẩy các hành động khí hậu đáng tin cậy trên toàn khu vực”, ông Rueban Manokara cho biết.
WWF sẽ đánh giá khả năng triển khai thí điểm các công nghệ của những đội vào chung kết thông qua Chương trình Hỗ trợ Carbon Xanh và sáng kiến Canopy - sáng kiến hướng tới huy động nguồn tài chính cho việc phục hồi 12.000 ha hệ sinh thái tự nhiên, đồng thời nâng cao năng lực cho các nhà phát triển dự án carbon.
Đối với các nhà đầu tư và bên mua tín chỉ carbon là doanh nghiệp, sự kết hợp giữa phát triển công nghệ và tài chính theo Điều 6 giúp giải quyết hai thách thức dai dẳng của thị trường carbon: độ tin cậy của dự án và khả năng tiếp cận nguồn vốn.
Các công nghệ giám sát tốt hơn có thể nâng cao mức độ tin cậy đối với hoạt động tính toán carbon, đặc biệt với các dự án dựa vào tự nhiên, nơi việc đo lường có thể phức tạp. Nguồn tài trợ ở giai đoạn đầu cũng có thể giúp giảm rủi ro phát triển trước khi các dự án đạt quy mô thương mại.
Cách tiếp cận của Singapore kết nối các thỏa thuận carbon giữa chính phủ với tài chính dự án, chuyên môn kỹ thuật và nhu cầu từ khu vực tư nhân. Sự kết hợp này có thể ngày càng trở nên quan trọng khi các quốc gia triển khai Điều 6 và doanh nghiệp tìm kiếm các tín chỉ có cơ chế quản trị chặt chẽ hơn.
Đối với Đông Nam Á, cơ hội không chỉ nằm ở giao dịch carbon. Khu vực này sở hữu các hệ sinh thái rừng ngập mặn và ven biển đáng kể, song việc phát triển dự án vẫn bị hạn chế bởi những thách thức về tài chính, năng lực kỹ thuật và đo lường.
Singapore đang định vị hệ sinh thái dịch vụ carbon của mình để góp phần thu hẹp những khoảng trống này, đồng thời cạnh tranh để đóng vai trò lớn hơn trong hạ tầng hỗ trợ thị trường carbon quốc tế.
Trước đó, ngày 16/9/2025, Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Singapore đã chính thức ký kết Thỏa thuận thực hiện theo Điều 6 của Thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu. Việc ký kết Thỏa thuận khẳng định vai trò tiên phong và cam kết hợp tác chặt chẽ của Việt Nam và Singapore trong lĩnh vực thị trường carbon quốc tế, đóng góp thực chất vào các nỗ lực toàn cầu ứng phó với biến đổi khí hậu.
Thỏa thuận thiết lập khuôn khổ pháp lý song phương ràng buộc, tạo điều kiện cho các tổ chức, doanh nghiệp Việt Nam phát triển các dự án giảm phát thải khí nhà kính, tạo tín chỉ carbon phù hợp với các tiêu chuẩn quốc tế, được công nhận và chuyển giao cho Singapore. Thông tin chi tiết về quy trình chấp thuận các dự án tín chỉ carbon và danh mục phương pháp luận đủ điều kiện sẽ được công bố trong thời gian tới.
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