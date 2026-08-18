Việt Nam - Singapore triển khai Thỏa thuận thực hiện trao đổi kết quả giảm phát thải

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 235/NQ-CP phê duyệt Thỏa thuận thực hiện theo Điều 6 Thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Singapore...

Việc ký kết Thỏa thuận khẳng định vai trò tiên phong và cam kết hợp tác chặt chẽ của Việt Nam và Singapore trong lĩnh vực thị trường carbon quốc tế, đóng góp thực chất vào các nỗ lực toàn cầu ứng phó với biến đổi khí hậu (Ảnh minh họa). Ảnh:thiennhienmoitruong)

Theo Nghị quyết, Bộ Ngoại giao được giao nhiệm vụ thực hiện các thủ tục đối ngoại liên quan và thông báo thời điểm Thỏa thuận chính thức có hiệu lực theo quy định.

Trước đó, Thỏa thuận thực hiện theo Điều 6 Thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Singapore.được hai bên chính thức ký kết ngày 16/9/2025. Điều này đánh dấu bước tiến quan trọng trong hợp tác khí hậu giữa hai quốc gia, khẳng định vai trò và trách nhiệm của Việt Nam và Singapore trong thúc đẩy trao đổi kết quả giảm phát thải khí nhà kính và tín chỉ carbon

Việc ký kết Thỏa thuận khẳng định vai trò tiên phong và cam kết hợp tác chặt chẽ của Việt Nam và Singapore trong lĩnh vực thị trường carbon quốc tế, đóng góp thực chất vào các nỗ lực toàn cầu ứng phó với biến đổi khí hậu.

Thỏa thuận thiết lập khuôn khổ pháp lý song phương ràng buộc, tạo điều kiện cho các tổ chức, doanh nghiệp Việt Nam phát triển các dự án giảm phát thải khí nhà kính, tạo tín chỉ carbon phù hợp với các tiêu chuẩn quốc tế, được công nhận và chuyển giao cho Singapore. Thông tin chi tiết về quy trình chấp thuận các dự án tín chỉ carbon và danh mục phương pháp luận đủ điều kiện sẽ được công bố trong thời gian tới...

Điều 6 của Thỏa thuận Paris là quy định cho phép các quốc gia tự nguyện hợp tác quốc tế nhằm giảm phát thải khí nhà kính và phát triển thị trường tín chỉ carbon, theo UNFCCC. Tín chỉ carbon là giấy phép chứng nhận việc giảm lượng khí thải ra môi trường.

Hai phương thức hoạt động chính trong Điều 6 cụ thể là: Hợp tác song phương (Điều 6.2) và cơ chế điều 6.4. Trong đó, cơ chế Điều 6.2 Thỏa thuận Paris cho phép các quốc gia trao đổi song phương tín chỉ carbon, kết quả giảm nhẹ phát thải khí nhà kính để sử dụng cho mục tiêu giảm phát thải khí nhà kính theo NDC.

Cơ chế điều 6.4 Thỏa thuận Paris cho phép các tổ chức tại các quốc gia thành viên Thỏa thuận Paris đăng ký chương trình, dự án theo các phương pháp do Công ước khung của Liên hợp quốc (UNFCCC) công nhận và cấp tín chỉ carbon cho các chương trình, dự án sau khi được thẩm định.

Thông qua các cơ chế này, những dự án xanh như trồng rừng, canh tác lúa, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả... sẽ tạo ra tín chỉ carbon thương mại. Các tín chỉ có thể chuyển nhượng cho các quốc gia hoặc doanh nghiệp đối tác để bù trừ phát thải thực tế, vừa đóng góp vào nỗ lực giảm phát thải toàn cầu, vừa trích một phần doanh thu hỗ trợ các quốc gia dễ bị tổn thương thích ứng với biến đổi khí hậu.

Tại Việt Nam, Nghị định số 112/2026/NĐ-CP về trao đổi quốc tế, kết quả giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và tín chỉ carbon đã quy định cụ thể về quy trình đăng ký dự án và trao đổi theo Điều 6.2 và Điều 6.4.

Singapore là một trong những quốc gia tiên phong trong phát triển thị trường tín chỉ carbon, với Đạo luật định giá carbon từ năm 2019, cùng các sàn giao dịch quốc tế như CIX, ACX. Thỏa thuận hợp tác là cơ sở pháp lý để doanh nghiệp Việt Nam đăng ký dự án giảm phát thải, tạo tín chỉ carbon, mở ra nguồn tài chính khí hậu mới, khuyến khích đầu tư công nghệ tiên tiến, phát triển nông nghiệp bền vững và hướng tới nền kinh tế tuần hoàn.

Việc hợp tác giữa Việt Nam và Singapore sẽ góp phần thúc đẩy các hoạt động giảm phát thải khí nhà kính, thu hút dòng vốn quốc tế vào Việt Nam, mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho cộng đồng địa phương, giúp Việt Nam nâng cao an ninh năng lượng, giảm thiểu ô nhiễm môi trường và phát triển bền vững.

Chia sẻ vấn đề này tại tọa đàm “Thúc đẩy hợp tác trao đổi quốc tế tín chỉ carbon hướng tới thực hiện cam kết giảm phát thải của quốc gia và doanh nghiệp”, mới đây, ông Trần Kỳ Anh, Quản lý Giao dịch, Ban Tín chỉ carbon thuộc Tập đoàn Vingroup mong muốn thỏa thuận thực hiện theo Điều 6 của Thỏa thuận Paris giữa Việt Nam và Singapore sớm đi vào hiệu lực để các dự án của Việt Nam có thể tiếp cận nhu cầu tín chỉ carbon chất lượng cao từ thị trường quốc tế. Ông nhấn mạnh đây sẽ là tiền đề quan trọng để hình thành những giao dịch đầu tiên, tạo niềm tin cho cộng đồng doanh nghiệp và các nhà đầu tư.