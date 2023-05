SJS thoái xong vốn tại ITC Thăng Long

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Sông Đà (mã SJS-HOSE) thông báo Nghị quyết HĐQT về thoái vốn đầu tư tại ITC Thăng Long.

Theo đó, SJS thông báo hoàn tất chuyển nhượng vốn góp tại CTCP Đầu tư Bất động sản và Thương mại Thăng Long (ITC Thăng Long) với giá 160 tỷ đồng - tương đương 30% vốn điều lệ tại doanh nghiệp này.

Mới đây, CTCP Chứng khoán Quốc Gia đã đăng ký bán toàn bộ 2.113.000 cổ phiếu SJS, chiếm 1,839% nhằm cơ cấu danh mục, từ ngày 23/4 đến ngày 19/5/2023.

Quý 1/2023, SJS báo lãi trên BCTC riêng đạt 16,2, tăng 7,5 tỷ so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 11,5 tỷ, giảm 1,7 tỷ so với cùng kỳ.



SJS cho biết lợi nhuận sau thuế trên BCTC hợp nhất thấp hơn so với cùng kỳ là do trong quý 1/2023 phát sinh khoản lỗ của các công ty con. Còn trên BCTC riêng cao hơn so với cùng kỳ là do trong quý 1/2023 phát sinh khoản hoàn nhập dự phòng đầu tư vào công ty liên kết.

Năm 2023, công ty lên kế hoạch doanh thu đạt 1.145 tỷ và lãi trước thuế đạt 320 tỷ đồng và cổ tức bằng tiền dự kiến tỷ lệ 10%.

Được biết, Đầu tư An Phát đã mua 41,7 triệu cổ phiếu SJS, thuộc sở hữu của Tổng công ty Sông Đà (mã SJG-UpCoM). Sau giao dịch, An Phát sở hữu 36,65% vốn SJS và trở thành cổ đông lớn từ 27/4/2022. Trước đó, tổ chức này không nắm giữ cổ phiếu SJS nào.

Như vậy, An Phát là tổ chức đấu giá thành công lô cổ phiếu SJS được mang ra đấu giá tại HNX với giá 102.000 đồng/cổ phiếu, tương ứng tổng số tiền chi ra khoảng 4.258 tỷ đồng.

Trên thị trường, chốt phiên giao dịch ngày 18/5, giá cổ phiếu này đã giảm 60% về 41.700 đồng/cổ phiếu. Tạm tính mức giá này thì An Phát đang tạm lỗ 2.520 tỷ đồng.