SK Hynix trở thành nhà sản xuất chip nhớ vốn hóa lớn nhất thế giới

Công ty bán dẫn SK Hynix vừa vượt qua Samsung Electronics để trở thành doanh nghiệp niêm yết có giá trị vốn hóa lớn nhất Hàn Quốc, đồng thời cũng vươn lên vị trí nhà sản xuất chip nhớ vốn hóa lớn nhất thế giới...

Ảnh: Reuters.

Cột mốc lịch sử này đánh dấu hành trình chuyển mình đầy ngoạn mục của một nhà sản xuất chip từng đứng bên bờ vực sụp đổ vì nợ nần cách đây 2 thập kỷ.

Trong phiên giao dịch ngày 22/6, cổ phiếu SK Hynix đã tăng 5,7%, đưa vốn hóa của công ty lên 2.082,5 nghìn tỷ won (khoảng 1.350 tỷ USD), nhỉnh hơn mức 2.081,3 nghìn tỷ won của Samsung Electronics. Đây là lần đầu tiên kể từ năm 2000 Samsung đánh mất vị trí doanh nghiệp vốn hóa lớn nhất trên thị trường chứng khoán Hàn Quốc, theo Reuters.

Tất nhiên, SK Hynix vượt qua không chỉ Samsung Electronics mà còn cả Micron (hiện có vốn hóa khoảng 1,28 tỷ USD), qua đó "đặt chân" vào vị trí nhà sản xuất chip nhớ có giá trị vốn hóa lớn nhất thế giới.

Động lực thúc đẩy bước nhảy vọt của SK Hynix là sự bùng nổ của AI. Với vị thế nhà cung cấp chip nhớ băng thông cao (HBM) hàng đầu cho các hệ thống AI, SK Hynix hiện là một trong những doanh nghiệp hưởng lợi lớn nhất từ làn sóng đầu tư hạ tầng AI trên toàn cầu.

Các dòng chip HBM do SK Hynix sản xuất đang được sử dụng trong những hệ thống tính toán phục vụ AI của các tập đoàn công nghệ lớn như Nvidia và Google. Khi nhu cầu xây dựng trung tâm dữ liệu AI tăng mạnh, vai trò của chip nhớ hiệu năng cao cũng được nâng lên đáng kể, giúp SK Hynix nhanh chóng củng cố vị thế trên thị trường bán dẫn.

Cột mốc này phản ánh sự thay đổi sâu sắc trong cấu trúc ngành bán dẫn toàn cầu dưới tác động của AI. Nếu trước đây chip nhớ chủ yếu cạnh tranh về giá và quy mô sản xuất, thì nay các dòng bộ nhớ chuyên dụng cho AI đã trở thành thành phần chiến lược trong hạ tầng vận hành các mô hình ngôn ngữ lớn như ChatGPT cũng như nhiều hệ thống AI tiên tiến khác.

Khác với Samsung Electronics, tập đoàn có danh mục kinh doanh trải rộng từ chip logic, bán dẫn theo hợp đồng đến điện tử tiêu dùng, SK Hynix tập trung gần như hoàn toàn vào mảng chip nhớ.

Chiến lược chuyên môn hóa đang mang lại lợi thế quan trọng cho doanh nghiệp trong bối cảnh nhu cầu đối với HBM tăng trưởng bùng nổ, tạo điều kiện để SK Hynix vươn lên vị trí dẫn đầu thị trường, theo ông Kim Sunwoo, chuyên gia phân tích cấp cao tại Meritz Securities.

Đối với SK Hynix, thành công hiện nay là kết quả của "cuộc tái sinh" đầy ấn tượng. Năm 2002, khi còn hoạt động dưới tên Hynix Semiconductor, công ty từng đứng trước nguy cơ bị bán lại cho Micron sau khi gánh khoản nợ khổng lồ phát sinh từ chiến lược mở rộng quá nhanh. Thương vụ cuối cùng không thành công, khiến Hynix phải nằm dưới sự kiểm soát của các chủ nợ trong gần một thập kỷ.

Khủng hoảng tài chính khi đó đã đẩy giá cổ phiếu Hynix xuống chỉ còn 135 won vào năm 2003. Trên thị trường chứng khoán Hàn Quốc, cổ phiếu công ty từng bị xếp vào nhóm "Dongjeon-ju" - thuật ngữ dùng để chỉ những cổ phiếu có thị giá cực thấp.

Trong nhiều năm sau đó, kết quả kinh doanh của SK Hynix liên tục biến động theo các chu kỳ tăng trưởng và suy thoái của ngành bộ nhớ. Ngay cả khi đã vươn lên nhóm dẫn đầu thị trường, công ty vẫn không tránh khỏi những giai đoạn khó khăn.

Năm 2023, cuộc khủng hoảng dư cung trên thị trường chip nhớ toàn cầu khiến SK Hynix ghi nhận khoản lỗ hoạt động lên tới 7,73 nghìn tỷ won, mức thua lỗ lớn nhất trong lịch sử doanh nghiệp.

Tuy nhiên, sự bùng nổ của AI đã nhanh chóng đảo ngược tình thế của SK Hynix. Khi Microsoft, Google, Meta và hàng loạt tập đoàn công nghệ tăng tốc đầu tư vào hạ tầng AI, nhu cầu đối với chip HBM tăng mạnh, qua đó đưa SK Hynix trở thành mắt xích không thể thiếu trong chuỗi cung ứng bán dẫn phục vụ AI.

Chỉ một năm sau khoản lỗ kỷ lục, công ty ghi nhận lợi nhuận hoạt động 23,5 nghìn tỷ won trong năm 2024, mức cao nhất lịch sử vào thời điểm đó.

Việc SK Hynix vượt qua Samsung Electronics không đơn thuần là sự thay đổi về thứ hạng vốn hóa. Sự kiện này còn cho thấy AI đang tái định hình cán cân quyền lực trong ngành bán dẫn toàn cầu, có lẽ sẽ không chỉ làm thay đổi tương quan giữa các doanh nghiệp, mà còn ảnh hưởng đến vị thế cạnh tranh của các quốc gia.