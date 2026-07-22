Skyline Central: Vì sao giai đoạn hiện nay được xem là thời điểm phù hợp để hoàn tất hợp đồng mua nhà?

Trong bối cảnh giá căn hộ tại các đô thị lớn tiếp tục duy trì mặt bằng cao và nguồn cung mới còn hạn chế, nhiều người mua nhà vẫn lựa chọn tâm lý chờ đợi với kỳ vọng thị trường sẽ xuất hiện những sản phẩm có mức giá tốt hơn.

Tuy nhiên, trước tình trạng chi phí đầu vào ngày càng tăng cùng với áp lực gia tăng dân số cơ học khoảng 1,3 triệu người mỗi năm và tốc độ đô thị hóa dự kiến vượt 50% vào năm 2030 đang khiến quỹ đất nội đô ngày càng khan hiếm khiến cho giá bất động sản tiếp tục duy trì xu hướng tăng trong trung và dài hạn.

Trong bối cảnh đó, thay vì chờ đợi, nhiều người mua ở thực và nhà đầu tư có xu hướng ưu tiên các dự án đã hiện hữu, pháp lý rõ ràng, tiến độ xây dựng đảm bảo và có chính sách tài chính linh hoạt nhằm giảm áp lực dòng tiền.

Nằm trên trục Phạm Văn Đồng nối dài, Skyline Central - bộ sưu tập căn hộ cao cấp thuộc dự án Green Skyline do TBS Land phát triển - là một trong những dự án đang thu hút sự quan tâm nhờ hội tụ các yếu tố về tiến độ, pháp lý và chính sách thanh toán.

CHÍNH SÁCH TÀI CHÍNH GIẢM ÁP LỰC VỐN BAN ĐẦU

Một trong những rào cản lớn đối với người mua nhà hiện nay là yêu cầu về nguồn vốn tự có trong giai đoạn đầu. Với Skyline Central, khách hàng có thể tiếp cận sản phẩm có mức giá từ khoảng 2,75 tỷ đồng mỗi căn, tương đương với khách hàng chỉ cần chuẩn bị khoảng 15% giá trị căn hộ (tương đương từ 500 triệu đến 1 tỷ đồng tùy loại căn) để ký hợp đồng mua bán.

Đặc biệt, khách hàng còn được giãn tiến độ thanh toán cho đến thời điểm nhận bàn giao vào cuối năm 2026. Như vậy, khách hàng có thể nhận nhà ngay và đồng thời vẫn hưởng ưu đãi về lãi suất từ chủ đầu tư TBS Land.

Đối với khách hàng sử dụng vốn vay, chủ đầu tư triển khai chương trình hỗ trợ tài chính với hạn mức vay lên tới 70% giá trị căn hộ và lãi suất cố định 5,5%/năm trong 36 tháng. Chính sách này góp phần giúp người mua chủ động hơn trong kế hoạch tài chính, đồng thời giảm bớt áp lực trước những biến động của lãi suất thị trường.

TIẾN ĐỘ THI CÔNG TẠO LỢI THẾ CHO NGƯỜI MUA

Tiến độ xây dựng là một trong những tiêu chí được người mua quan tâm khi lựa chọn bất động sản, đặc biệt trong bối cảnh nhiều dự án kéo dài thời gian triển khai.

Theo thông tin từ chủ đầu tư TBS Land, Skyline Central đã cất nóc và hoàn thành khoảng 90% khối lượng xây dựng, dự kiến bàn giao trong năm 2026 dưới sự thi công của tổng thầu SOL E&C.

Skyline Central đang hoàn thiện để bàn giao trong năm 2026. Ảnh dự án.

Đặc biệt, căn hộ được áp dụng tiêu chuẩn bàn giao nâng cấp full nội thất cao cấp từ các thương hiệu toàn cầu như Häfele, Kohler, Daikin, nệm Sealy (Mỹ). Mô hình "chìa khóa trao tay" này mang lại giá trị thực nhận cực lớn:

Với người mua ở: Người mua có thể dọn vào ở ngay trong năm 2026 mà không mất thêm hàng trăm triệu đồng chi phí hoàn thiện nội thất, cũng như tốn thời gian và công sức giám sát thi công.

Với nhà đầu tư: Căn hộ sẵn sàng vận hành ngay lập vào ngày nhận bàn giao. Điều này rút ngắn thời gian "chờ làm nội thất" từ 3 đến 6 tháng như các dự án thông thường, giúp dòng tiền sinh lời lập tức.

PHÁP LÝ MINH BẠCH THU HÚT DÒNG VỐN NGOẠI

Muốn biết một dự án có đáng xuống tiền hay không hãy nhìn vào đối tượng khách hàng của họ. Green Skyline gần đây liên tục ghi nhận các giao dịch thành công từ tệp khách ngoại quốc. Đây là nhóm khách hàng cực kỳ khắt khe, chỉ xuống tiền khi dự án đã hoàn thiện đầy đủ hồ sơ pháp lý và có tiềm năng khai thác cho thuê.

Bên cạnh đó, việc nằm trong đại đô thị tích hợp Green Square hiện hữu với quy mô 39ha mang đến cuộc sống tiện nghi chuẩn "5 trong 1" (Live - Play - Learn - Work - Shop) chỉ với vài bước chân. Dự án nằm đối diện siêu thị Go! Dĩ An, sát vách Bệnh viện Hoàn Mỹ Thủ Đức và kề cận Khu đô thị Đại học Quốc gia TP.HCM cùng Khu Công nghệ cao. Mọi dịch vụ sau khi bàn giao sẽ được vận hành chuyên nghiệp bởi Savills theo tiêu chuẩn quốc tế, đảm bảo tỷ suất sinh lời cho thuê dự báo đạt từ 4,7% - 7,5%/năm.

Lượng khách đến tham quan dự án ngày càng nhộn nhịp. Ảnh dự án.

Với tiến độ xây dựng đã đạt khoảng 90%, chính sách thanh toán chỉ từ 15% giá trị căn hộ, chương trình hỗ trợ lãi suất cùng vị trí nằm trong khu đô thị hiện hữu, Skyline Central được đánh giá là lựa chọn phù hợp cho cả nhu cầu an cư và đầu tư, đồng thời giúp người mua chủ động nắm bắt cơ hội trong giai đoạn thị trường đang từng bước phục hồi.

Thông tin dự án Green Skyline:

Dự án được phát triển bởi TBS Land (thành viên hệ sinh thái TBS Group), chính thức nhận đặt chỗ giai đoạn 2 từ tháng 6/2026.

Văn phòng: 5A Xa lộ Xuyên Á, P. Dĩ An, TP.HCM

Website: https://tbsland.vn

Fanpage dự án: https://www.facebook.com/TBSLANDGreenSkylineOfficial