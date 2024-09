Sở Giao thông Vận tải Hà Nội điều chỉnh, tổ chức lại giao thông trên một số tuyến đường

Qua theo dõi tình hình giao thông trên QL32, đường tránh QL32, đường tỉnh 419 (80 cũ), đường Tam Chúc - Khả Phong thuộc địa bàn huyện Mỹ Đức và thị xã Sơn Tây, hiện nay các vị trí ngập úng nước đang rút. Chiều sâu ngập trung bình 10 - 25cm bảo đảm an toàn giao thông cho các phương tiện có thể lưu thông.

Sở Giao thông Vận tải thông báo điều chỉnh tổ chức giao thông, cho phép các phương tiện lưu thông trên tuyến đường này bắt đầu từ 17h ngày 18/9/2024.

Đồng thời đề nghị Phòng Cảnh sát giao thông Công an Thành phố, UBND huyện, thị xã Mỹ Đức, Sơn Tây theo dõi, đánh giá tình hình giao thông đi lại trên tuyến và đoạn để kịp thời phát hiện các bất cập, đề xuất phương án điều chỉnh tổ chức giao thông cho phù hợp.

Ngoài ra, Phòng Quản lý Vận tải có trách nhiệm thông báo cho các bến xe, các doanh nghiệp vận tải nắm bắt lộ trình theo nội dung điều chỉnh tổ chức giao thông cho các phương tiện lưu thông qua các vị trí hết ngập úng trên QL32, đường tránh QL32, đường 419 (80 cũ), đường Tam Chúc - Khả Phong địa bàn các huyện, thị xã: Mỹ Đức, Sơn Tây để đảm bảo nhu cầu đi lại của nhân dân.

Ngoài QL 32, đường tránh QL32, đường 419 thì tuyến đường Đại lộ Thăng Long cũng được Sở Giao thông Vận tải Hà Nội điều chỉnh phương án tổ chức giao thông.

Cụ thể, trên đường gom phải Đại lộ Thăng Long, đoạn từ lối vào nút giao hầm chui đường sắt đến lối ra nút giao khu đô thị An Khánh và đường gom trái, đoạn từ lối vào nút giao cầu vượt Sài Sơn đến lối ra nút giao hầm chui đường sắt đã không còn tình trạng ngập úng.

Do đó, Sở Giao thông Vận tải Hà Nội quyết định điều chỉnh phương án tổ chức giao thông trên tuyến đường đại lộ Thăng Long. Theo đó, cấm các phương tiện lưu thông trên tuyến đường gom đại lộ Thăng Long bên phải tuyến đoạn từ lối vào nút giao tỉnh lộ 80 đến lối ra nút giao khu công nghệ cao Láng - Hòa Lạc. Bên trái tuyến đoạn từ lối vào nút giao khu công nghệ cao Láng - Hòa Lạc đến lối ra nút giao tỉnh lộ 80.

Cấm phương tiện lưu thông trên tuyến đường gom đại lộ Thăng Long bên phải tuyến đoạn từ lối vào nút giao tỉnh lộ 80 đến lối ra nút giao khu công nghệ cao Láng - Hòa Lạc; bên trái tuyến đoạn từ lối vào nút giao khu công nghệ cao Láng - Hòa Lạc đến lối ra nút giao tỉnh lộ 80

Tốc độ tối đa được cho phép 60km/h đối với tất cả các phương tiện ô tô lưu thông trên đường cao tốc của đại lộ Thăng Long. Xe buýt được phép lưu thông trên đường cao tốc của đại lộ Thăng Long, tốc độ tối đa cho phép 60km/h. Xe máy, xe thô sơ được phép lưu thông trên làn đường khẩn cấp của đường cao tốc đại lộ Thăng Long, tốc độ tối đa cho phép 40km/h.

Sở Giao thông Vận tải đề nghị Phòng Cảnh sát giao thông - Công an thành phố bố trí lực lượng hướng dẫn phân luồng cho các phương tiện tham gia giao thông nhằm đảm bảo an toàn giao thông, tránh gây ùn tắc giao thông. Tăng cường kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm về trật tự an toàn giao thông trên tuyến đường và các nhánh ramp, nút giao lân cận.

UBND các quận, huyện Nam Từ Liêm, Hoài Đức, Quốc Oai, Thạch Thất bố trí lực lượng phối hợp với Thanh tra Sở GTVT, CSGT và các đơn vị có liên quan để điều tiết, hướng dẫn phân luồng giao thông từ xa và trên tuyến đường Đại lộ Thăng Long để bảo đảm an toàn giao thông, tránh gây ùn tắc giao thông.

Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông triển khai thực hiện phương án điều chỉnh tổ chức giao thông, hướng dẫn phân luồng từ xa tại các tuyến đường kết nối với Đại lộ Thăng Long như: Phạm Hùng, Khuất Duy Tiến, Trần Duy Hưng, Lê Quang Đạo, Châu Văn Liêm, Đường 70, An Khánh, Hoàng Tùng, Tỉnh lộ 412B, Tỉnh lộ 419, Quốc lộ 21A, Đường Làng Văn hóa du lịch các dân tộc Việt Nam…

Trung tâm Quản lý và Điều hành giao thông TP điều chỉnh lộ trình các tuyến xe buýt cho phù hợp theo phương án phân luồng tổ chức giao thông trên tuyến đường gom và phần đường cao tốc của Đại lộ Thăng Long.