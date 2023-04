Số tài khoản cá nhân mở mới giảm mạnh trong tháng 3/2023

Thông tin từ Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cho thấy, trong tháng 3 vừa qua, nhà đầu tư trong nước đã mở 39.552 tài khoản, con số này đã giảm mạnh so với lượng tài khoản mở mới trong tháng 2 trước đó là 63.864 tỷ đồng.

Trong đó, nhà đầu tư cá nhân mở mới 39.428 tài khoản chứng khoán, còn lại là nhà đầu tư tổ chức trong nước. Như vậy, tính đến thời điểm cuối tháng 3/2023, cả nước có 6,99 triệu tài khoản chứng khoán.

Cũng trong tháng 3 vừa qua, nhà đầu tư nước ngoài đã mở mới 250 tài khoản chứng khoán. Trong đó, nhà đầu tư cá nhân nước ngoài mở mới 230 tài khoản chứng khoán, còn lại là tổ chức nước ngoài. Lũy kế cuối tháng 3/2023, nhà đầu tư nước ngoài mở 43 nghìn tài khoản chứng khoán ở Việt Nam.

Số tài khoản cá nhân mở mới giảm trong bối cảnh thanh khoản thị trường tiếp tục giảm trong tháng 3 vừa qua.

Giá trị giao dịch bình quân ba sàn trong tháng 3/2023 giảm 12,4% so với tháng trước giảm 67,9% so với cùng kỳ xuống 10.147 tỷ đồng. Riêng HOSE khớp lệnh 8.983 tỷ đồng/ngày giao dịch, giảm 11,3% so với tháng trước; HNXđạt 900 tỷ đồng/ngày giao dịch, -17,0% so với tháng trước; UPCOM: 332 tỷ đồng/ngày giao dịch, -24,6% so với tháng trước.

Tính chung trong Q1/23, giá trị giao dịch bình quân của ba sàn đã nối dài chuỗi suy giảm từ Q4/21, giảm 19,2% so với quý trước giảm 63,1% so với cùng kỳ xuống còn 11.332 tỷ đồng. Trong đó, HOSE đạt 9.925 tỷ đồng/ngày giao dịch, -20,2% so với quý trước; HNX: 996 tỷ đồng/ngày giao dịch , -8,3% so với quý trước; UPCOM: 412 tỷ đồng/ngày giao dịch, -17,9% so với quý trước.

Tuy nhiên, thanh khoản được dự báo tăng mạnh trong thời gian tới khi lãi suất huy động có xu hướng giảm mạnh. Chứng khoán Phú Hưng kỳ vọng thanh khoản của hệ thống có thể sẽ được cải thiện hơn trong năm 2023 sau khi FED giảm tốc độ tăng lãi suất cùng với việc hệ thống tài chính Việt Nam được kỳ vọng sẽ ổn định trở lại.

Do đó, PHS dự báo giá trị giao dịch tại Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) & Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) trong năm 2023 có thể đạt 21.191 tỷ đồng mỗi phiên (bao gồm cả giao dịch thỏa thuận và khớp lệnh).