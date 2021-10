Soát xét tài chính bán niên, Vietnam Airlines nợ quá hạn 14,8 ngàn tỷ, vốn chủ sở hữu âm gần 2,8 ngàn tỷ

Tổng công ty Hàn không Việt Nam - Vietnam Airlines (HVN) mới đây đã công bố báo cáo tài chính soát xét bán niên 2021. Tính đến cuối ngày 30/6, nợ ngắn hạn của Vietnam Airlines vượt quá tài sản ngắn hạn với số tiền là 34.664 tỷ đồng, khoản phải trả quá hạn của Tổng công ty là 14.805 tỷ đồng và vốn chủ sở hữu âm 2.787 tỷ đồng.

Trong kỳ hoạt động 6 tháng kết thúc, tổng công ty lỗ hợp nhất 8.622 tỷ đồng và dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh âm 724 tỷ đồng sau nửa đầu năm. Dịch bệnh tiếp tục ảnh hưởng tiêu cực đến tình hình tài chính và hoạt động sản xuất kinh doanh của Vietnam Airlines.

Đơn vị kiểm toán nhận định khả năng hoạt động liên tục của tổng công ty sẽ phụ thuộc vào sự hỗ trợ tài chính từ phía Chính phủ và việc được gia hạn thanh toán các khoản vay từ các ngân hàng thương mại và tổ chức tín dụng, các khoản phải trả cho các nhà cung cấp và cho thuê cũng như diễn biến của dịch Covid-19.

"Những điều kiện này cùng các vấn đề khác cho thấy sự tồn tại của các yếu tố không chắc chắn trọng yếu có thể dẫn tới nghi ngờ đáng kể về khả năng hoạt động liên tục của Tổng công ty", kiểm toán nhấn mạnh.

Tính đến cuối tháng 6/2021, lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ âm 8.458 tỷ đồng sau soát xét, giảm 37 tỷ đồng so với báo cáo tự lập nhưng tăng mạnh so với con số 5.143 tỷ đồng cùng kỳ năm ngoái. Với 6 quý lỗ liên tiếp, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tính đến cuối quý 2 lên đến âm 17.808 tỷ đồng, vượt vốn điều lệ và âm vốn chủ sở hữu.

Đại dịch tiếp tục ảnh hưởng đến ngành hàng không toàn cầu trong đó có Vietnam Airlines. Tổng doanh thu và thu nhập khác 6 tháng đầu năm của công ty mẹ giảm 52,5% so với cùng kỳ năm trước chủ yếu do giảm doanh thu cung cấp dịch vụ 49,9% trong đó doanh thu nội địa giảm 20,9% và doanh thu quốc tế giảm 93,7%. Doanh thu hoạt động tài chính và thu nhập khác giảm mạnh lần lượt giảm 68,5% và 95,5% so với cùng kỳ năm trước. Tổng doanh thu và thu nhập khác giảm hơn nhiều tổng chi phí dẫn đến lợi nhuận sau thuế công ty mẹ giảm trên 3.955 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước. Ngoài ra, các công ty con cũng lỗ giảm mạnh lợi nhuận như Vaeco, Nasco...

Nếu chiểu theo quy định của Luật chứng khoán, cổ phiếu HVN của Vietnam Airlines có thể đã bị hủy niêm yết bắt buộc trên sàn HoSE. Tuy nhiên, cuối tháng 9, tổng công ty đã kiến nghị Chính phủ cho phép xem xét doanh nghiệp này là trường hợp đặc biệt được duy trì niêm yết cổ phiếu trên sàn HoSE trong giai đoạn ngắn có thể bị âm vốn chủ sở hữu.

Trong báo cáo Chính phủ gửi Quốc hội mới đây về tình hình hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp nhà nước cũng nhấn mạnh, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, hoạt động vận tải nội địa bị tác động tiêu cực, không thể khai thác quốc tế, các hãng hàng không đều thừa tàu bay và tiếp tục đổ tải mạnh vào các đường bay nội địa, cạnh tranh gay gắt giá vé, ảnh hưởng doanh thu lợi nhuận toàn thị trườn.

Thống kê cho thấy, riêng năm 2020, thị trường nội địa chỉ đạt 28,3 triệu khách, giảm 24,2% so với năm 2019, mặt bằng giá vé cũng giảm mạnh do dư thừa cung ứng làm doanh thu toàn thị trường giảm 46% so với năm 2019.

Hoạt động của các doanh nghiệp có vốn góp của VNA cũng gặp nhiều khó khăn, ảnh hưởng nghiêm trọng đến kết quả sản xuất kinh doanh. Hầu hết doanh nghiệp bị giảm lợi nhuận so với cùng kỳ năm trước, thậm chí một số doanh nghiệp còn phát sinh lỗ do ảnh hưởng dịch quá nặng nề như NCS, NASCO, JPA, K6.