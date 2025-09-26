Thứ Sáu, 26/09/2025

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Doanh nghiệp niêm yết

SSI dự kiến chào bán thêm 415,6 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu

Minh Huy

26/09/2025, 07:03

Tại ĐHĐCĐ bất thường năm 2025, Chứng khoán SSI đã trình phương án chào bán thêm 415,6 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, dự kiến thu về hơn 6.200 tỷ đồng để bổ sung vốn hoạt động…

Ngày 25/9, Công ty cổ phần Chứng khoán SSI (SSI) đã tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2025.
Ngày 25/9, Công ty cổ phần Chứng khoán SSI (SSI) đã tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2025.

Ngày 25/9, Công ty cổ phần Chứng khoán SSI (SSI) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường năm 2025 trình cổ đông thông qua phương án chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền mua và các nội dung khác thuộc thẩm quyền.

Theo đó,  SSI đã trình ĐHĐCĐ thông qua phương án chào bán 415,6 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 5:1 (cổ đông sở hữu 5 cổ phiếu được 1 quyền mua). Giá chào bán dự kiến 15.000 đồng/cổ phiếu, thời gian thực hiện trong giai đoạn 2025 - 2026 hoặc theo quyết định của HĐQT sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

Sau khi phát hành thành công, số tiền thu về ước đạt 6.234 tỷ đồng, đưa vốn điều lệ công ty theo đó tăng lên 24.963,5 tỷ đồng. Số tiền thu được từ đợt chào bán được sử dụng để bổ sung vốn cho vay giao dịch ký quỹ và đầu tư vào trái phiếu, chứng chỉ tiền gửi và các giấy tờ có giá khác theo tỷ lệ do HĐQT quyết định.

Trước đó, SSI cũng đã chào bán 104.042.344 cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, chiếm 5,28% tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành của công ty. Với giá chào bán 31.300 đồng/cổ phiếu, SSI thu về hơn 3.256,5 tỷ đồng từ đợt chào bán cổ phiếu này, nâng vốn điều lệ từ 19.739 tỷ đồng lên 20.779 tỷ đồng (vốn điều lệ tính đến 30/8/2025).

SSI dự kiến sử dụng 50% số tiền thu được để bổ sung vốn cho hoạt động đầu tư chứng chỉ tiền gửi, còn lại 50% số tiền sẽ dùng cho bổ sung vốn cho hoạt động cho vay giao dịch ký quỹ.

Nhận định về thị trường, lãnh đạo SSI cho biết 8 tháng đầu năm 2025, thị trường chứng khoán Việt Nam ghi nhận nhiều biến động trái chiều, đặc biệt là xu hướng thị trường xoay quanh thông tin về thuế quan.

Dù khởi đầu quý 2/2025 khá tiêu cực sau thông báo về mức thuế đối ứng mà Mỹ áp dụng cho Việt Nam, song khi hai bên thông báo đạt được một thỏa thuận thương mại, thị trường đã ghi nhận mức tăng mạnh mẽ.

Kết thúc tháng 8, chỉ số VN-Index đóng cửa ở mức 1.682 điểm, vượt qua mức đỉnh lịch sử thiết lập năm 2022 và tăng trưởng 32,8% so với thời điểm đầu năm 2025.

Dự báo về việc nâng hạng thị trường, ông Nguyễn Duy Hưng, Chủ tịch HĐQT SSI, cho rằng từ nay đến cuối năm, thị trường chứng khoán có nhiều yếu tố thuận lợi để tiếp tục duy trì xu hướng tích cực. Hiện không có dấu hiệu “bong bóng” nào có thể dẫn đến sự đảo chiều đột ngột.

“Việc nâng hạng thị trường không phải là một “phép màu”, mà giống như một “giấy chứng nhận” khẳng định chúng ta đã đạt các chuẩn mực quốc tế. Điều quan trọng là niềm tin để thị trường tiếp tục phát triển tốt hơn và các quỹ ngoại, nhà đầu tư sẽ có cớ để tăng tỷ trọng đầu tư vào Việt Nam”, Chủ tịch HĐQT SSI nhận định.

Đồng thời, dựa trên thực tiễn và kinh nghiệm cá nhân, ông Nguyễn Duy Hưng dự báo xác suất nâng hạng cao, ở mức khoảng 90 - 95%

Bên cạnh đó, ông Hưng cho biết SSI cũng đã sớm chuẩn bị cho việc nâng hạng thị trường, tập trung vào hai yếu tố. Thứ nhất là xây dựng hạ tầng công nghệ vững chắc để đáp ứng cách làm việc trực tuyến của nhà đầu tư quốc tế và thứ hai là việc phát triển các sản phẩm phù hợp với thông lệ quốc tế.

6 tháng đầu năm, lợi nhuận hợp nhất trước thuế của SSI đạt 2.300 tỷ đồng (tăng 12,1% so với cùng kỳ năm trước), hoàn thành 54% kế hoạch kinh doanh trình ĐHĐCĐ tháng 4 vừa qua. Lợi nhuận trước thuế quý 2 của SSI tăng 13,1% so với quý 1, tích cực trên tất cả các phân khúc (đầu tư, môi giới, cho vay ký quỹ và ngân hàng đầu tư). Tính đến 30/6/2025, tổng tài sản của SSI đạt xấp xỉ 91.000 tỷ đồng.

VPS trình cổ đông 3 phương án tăng vốn và niêm yết trên sàn HoSE

16:11, 25/09/2025

VPS trình cổ đông 3 phương án tăng vốn và niêm yết trên sàn HoSE

Cổ đông lớn muốn bán hơn 1,7 triệu cổ phiếu DTL

14:15, 25/09/2025

SSI dự chi gần 2.100 tỷ thanh toán cổ tức 2024

10:18, 14/09/2025

Từ khóa:

chào bán cổ phiếu chứng khoán cổ phiếu ĐHĐCĐ nâng hạng thị trường nhà đầu tư SSI vốn điều lệ

Đọc thêm

VPS trình cổ đông 3 phương án tăng vốn và niêm yết trên sàn HoSE

VPS trình cổ đông 3 phương án tăng vốn và niêm yết trên sàn HoSE

VPS sẽ trình cổ đông 3 phương án phát hành cổ phiếu, bao gồm phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu (cổ phiếu thưởng); phương án chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO); và phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ.

CET vào diện kiểm soát, lãnh đạo và người nhà đăng ký bán hết 42,27% vốn

Ông Nguyễn Thế Tài - Chủ tịch Hội đồng quản trị vừa đăng ký bán toàn bộ 650.000 cổ phiếu CET, chiếm 10% vốn, từ ngày 25/9 đến 23/10 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh.

Cổ đông lớn muốn bán hơn 1,7 triệu cổ phiếu DTL

Nếu thành công, tổ chức này sẽ giảm tỷ lệ sở hữu tại DTL từ 11,7 triệu cổ phiếu, chiếm 19,22% xuống còn 9,9 triệu cổ phiếu, chiếm 16,27%.

Mới niêm yết, TAL đã huy động được gần 1.500 tỷ từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ

Số tiền này sẽ được TAL sử dụng để tái cấu trúc nợ vay, giảm chi phí tài chính và củng cố vốn chủ sở hữu – điều kiện cần thiết để tham gia đấu thầu, đấu giá các dự án mới theo quy định hiện hành.

Ước tính lợi nhuận nhóm bất động sản bùng nổ chủ yếu nhờ chuyển nhượng dự án

Ước tính lợi nhuận nhóm bất động sản bùng nổ chủ yếu nhờ chuyển nhượng dự án

Một số doanh nghiệp bất động sản niêm yết được kỳ vọng ghi nhận lợi nhuận quý 3/2025 phục hồi từ mức nền thấp của năm ngoái hoặc nhờ hỗ trợ của lợi nhuận tài chính, do hoạt động bàn giao vẫn chủ yếu diễn ra tại các dự án hiện hữu.

Diễn đàn Năng lượng Việt Nam năm 2025

VnEconomy
VnEconomy

Multimedia

Multimedia
Kiến tạo không gian phát triển cho kinh tế tư nhân

eMagazine

Kiến tạo không gian phát triển cho kinh tế tư nhân

15 quốc gia có đầu tư tư nhân vào AI lớn nhất thế giới

Thế giới

15 quốc gia có đầu tư tư nhân vào AI lớn nhất thế giới

Sự phát triển nhanh của ngành công nghiệp robotaxi

eMagazine

Sự phát triển nhanh của ngành công nghiệp robotaxi

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Sự phát triển nhanh của ngành công nghiệp robotaxi

eMagazine

2

Dòng tiền mua chủ động đã dần quay trở lại thị trường

Chứng khoán

3

Thủ tướng: Tranh thủ "từng ngày, từng giờ" để thúc đẩy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số

Kinh tế số

4

Luật Sở hữu trí tuệ (sửa đổi) chuyển trọng tâm từ “bảo vệ quyền” sang “tài sản hóa, thương mại hóa” quyền sở hữu trí tuệ

Kinh tế số

5

Bộ Tài chính cảnh báo tình trạng giả mạo trang Facebook của Bộ để lừa đảo

Đầu tư

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy