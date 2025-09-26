SSI dự kiến chào bán thêm 415,6 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu

Tại ĐHĐCĐ bất thường năm 2025, Chứng khoán SSI đã trình phương án chào bán thêm 415,6 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, dự kiến thu về hơn 6.200 tỷ đồng để bổ sung vốn hoạt động…

Ngày 25/9, Công ty cổ phần Chứng khoán SSI (SSI) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường năm 2025 trình cổ đông thông qua phương án chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền mua và các nội dung khác thuộc thẩm quyền.

Theo đó, SSI đã trình ĐHĐCĐ thông qua phương án chào bán 415,6 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 5:1 (cổ đông sở hữu 5 cổ phiếu được 1 quyền mua). Giá chào bán dự kiến 15.000 đồng/cổ phiếu, thời gian thực hiện trong giai đoạn 2025 - 2026 hoặc theo quyết định của HĐQT sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

Sau khi phát hành thành công, số tiền thu về ước đạt 6.234 tỷ đồng, đưa vốn điều lệ công ty theo đó tăng lên 24.963,5 tỷ đồng. Số tiền thu được từ đợt chào bán được sử dụng để bổ sung vốn cho vay giao dịch ký quỹ và đầu tư vào trái phiếu, chứng chỉ tiền gửi và các giấy tờ có giá khác theo tỷ lệ do HĐQT quyết định.

Trước đó, SSI cũng đã chào bán 104.042.344 cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, chiếm 5,28% tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành của công ty. Với giá chào bán 31.300 đồng/cổ phiếu, SSI thu về hơn 3.256,5 tỷ đồng từ đợt chào bán cổ phiếu này, nâng vốn điều lệ từ 19.739 tỷ đồng lên 20.779 tỷ đồng (vốn điều lệ tính đến 30/8/2025).

SSI dự kiến sử dụng 50% số tiền thu được để bổ sung vốn cho hoạt động đầu tư chứng chỉ tiền gửi, còn lại 50% số tiền sẽ dùng cho bổ sung vốn cho hoạt động cho vay giao dịch ký quỹ.

Nhận định về thị trường, lãnh đạo SSI cho biết 8 tháng đầu năm 2025, thị trường chứng khoán Việt Nam ghi nhận nhiều biến động trái chiều, đặc biệt là xu hướng thị trường xoay quanh thông tin về thuế quan.

Dù khởi đầu quý 2/2025 khá tiêu cực sau thông báo về mức thuế đối ứng mà Mỹ áp dụng cho Việt Nam, song khi hai bên thông báo đạt được một thỏa thuận thương mại, thị trường đã ghi nhận mức tăng mạnh mẽ.

Kết thúc tháng 8, chỉ số VN-Index đóng cửa ở mức 1.682 điểm, vượt qua mức đỉnh lịch sử thiết lập năm 2022 và tăng trưởng 32,8% so với thời điểm đầu năm 2025.

Dự báo về việc nâng hạng thị trường, ông Nguyễn Duy Hưng, Chủ tịch HĐQT SSI, cho rằng từ nay đến cuối năm, thị trường chứng khoán có nhiều yếu tố thuận lợi để tiếp tục duy trì xu hướng tích cực. Hiện không có dấu hiệu “bong bóng” nào có thể dẫn đến sự đảo chiều đột ngột.

“Việc nâng hạng thị trường không phải là một “phép màu”, mà giống như một “giấy chứng nhận” khẳng định chúng ta đã đạt các chuẩn mực quốc tế. Điều quan trọng là niềm tin để thị trường tiếp tục phát triển tốt hơn và các quỹ ngoại, nhà đầu tư sẽ có cớ để tăng tỷ trọng đầu tư vào Việt Nam”, Chủ tịch HĐQT SSI nhận định.

Đồng thời, dựa trên thực tiễn và kinh nghiệm cá nhân, ông Nguyễn Duy Hưng dự báo xác suất nâng hạng cao, ở mức khoảng 90 - 95%

Bên cạnh đó, ông Hưng cho biết SSI cũng đã sớm chuẩn bị cho việc nâng hạng thị trường, tập trung vào hai yếu tố. Thứ nhất là xây dựng hạ tầng công nghệ vững chắc để đáp ứng cách làm việc trực tuyến của nhà đầu tư quốc tế và thứ hai là việc phát triển các sản phẩm phù hợp với thông lệ quốc tế.

6 tháng đầu năm, lợi nhuận hợp nhất trước thuế của SSI đạt 2.300 tỷ đồng (tăng 12,1% so với cùng kỳ năm trước), hoàn thành 54% kế hoạch kinh doanh trình ĐHĐCĐ tháng 4 vừa qua. Lợi nhuận trước thuế quý 2 của SSI tăng 13,1% so với quý 1, tích cực trên tất cả các phân khúc (đầu tư, môi giới, cho vay ký quỹ và ngân hàng đầu tư). Tính đến 30/6/2025, tổng tài sản của SSI đạt xấp xỉ 91.000 tỷ đồng.