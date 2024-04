SSI Research: Khả năng sẽ có điều chỉnh ngắn hạn trong tháng 4, sau đó đi lên

SSI Research trong báo cáo triển vọng thị trường chứng khoán tháng 4 nhấn mạnh, xu hướng đi lên của VN-Index tạm thời chững lại ngay dưới ngưỡng cản kháng cự trung hạn tại 1.288-1.292 sau giai đoạn chỉ số tăng trưởng mạnh.

Các chỉ báo kỹ thuật trên biểu đồ trung hạn như RSI đi vào vùng quá mua, ADX ở tín hiệu trung tính yếu. Điều này cho thấy, chỉ số VN-Index sẽ cần thêm thời gian tích lũy để vượt qua vùng đỉnh hiện tại 1.290-1.292 và khả năng sẽ có rủi ro điều chỉnh ngắn hạn trong tháng 4.

Với rủi ro nhịp điều chỉnh ngắn hạn, các mốc hỗ trợ cần lưu ý lần lượt tại vùng 1.240-1.230 và xa hơn là 1.203 điểm trên chỉ số VN-Index. Các nhịp hồi phục ngắn hạn có thể diễn ra khi chỉ số chạm các vùng này.

Phù hợp với các tín hiệu kỹ thuật, các chuyên gia của SSI cũng nhận thấy một số yếu tố rủi ro có thể khiến thị trường cần có một “nhịp nghỉ” bao gồm lực bán chốt lời đẩy mạnh khi thị trường đã phục hồi gần 25% trong 5 tháng liên tục; biến động tăng của tỷ giá và biện pháp can thiệp của Ngân hàng Nhà nước. Hai yếu tố rủi ro này có thể nhạy cảm hơn so với các tháng trước do thị trường đang tiệm cận ngưỡng kháng cự quan trọng.

Sau các nhịp điều chỉnh ngắn hạn trong tuần đầu tháng 4, P/E ước tính 1 năm của VN-Index đang ở mức 11,7 lần, tăng nhẹ từ mức 11 lần vào đầu tháng 3. Mặt bằng lãi suất tiền gửi thấp vẫn khiến cho lợi suất đầu tư trên thị trường cổ phiếu hấp dẫn nhà đầu tư hơn trong bối cảnh hiện tại.

So với giai đoạn VN-Index tiệm cận mốc điểm số 1.300 điểm ở nửa đầu năm 2021, SSI nhận thấy giai đoạn hiện tại thị trường đang có lợi thế hơn về mặt định giá cũng như mặt bằng lãi suất cũng đang tốt hơn.

Đáng chú ý là giai đoạn nửa đầu năm 2021 thị trường ghi nhận tăng trưởng lợi nhuận rất mạnh tương ứng 77% ở quý 1 và 61% ở quý 2. Với giai đoạn hiện tại để có thể tiến lên các vùng điểm số cao hơn thị trường có thể cần được hỗ trợ thêm bởi yếu tố triển vọng tăng trưởng tích cực hơn trong các quý tới.

Nhìn chung, kịch bản SSI dự đoán cho thị trường là điều chỉnh ngắn hạn, tích lũy và quay lại xu hướng tăng chính. Tháng 4 cao điểm mùa báo cáo tài chính quý 1 và Đại hội cổ đông và các chủ đề liên quan tăng trưởng như kế hoạch tăng vốn, mở rộng sản xuất kinh doanh vẫn sẽ thu hút sự quan tâm của dòng tiền.

Trong giai đoạn thị trường điều chỉnh lành mạnh, nhà đầu tư nên tập trung vào bức tranh lớn và triển vọng tăng trưởng ở từng cổ phiếu để lựa chọn vùng giá tích lũy phù hợp.