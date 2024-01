Sữa hạt Goldbest Beauty Nut được vinh danh Sản phẩm - Dịch vụ Tin Dùng Việt Nam 2023

Chương trình Tin Dùng Việt Nam 2023 với chủ đề “Thiết yếu thiết thực - Tiên phong đột phá” do Tạp chí Kinh Tế Việt Nam – VnEconomy tổ chức, với tiêu chí đánh giá và bình chọn tập trung vào các sản phẩm – dịch vụ cần thiết, tiện lợi, giúp ích trực tiếp cho đời sống hàng ngày. mang đến cho khách hàng những trải nghiệm tốt, được người tiêu dùng ưa chuộng và đánh giá cao.

THẾ MẠNH TỪ NGUỒN NGUYÊN LIỆU SẠCH

Vượt qua nhiều sản phẩm trong cùng ngành hàng được đề cử, sữa hạt Goldbest Beauty Nut nhận được sự bình chọn, đánh giá cao từ người tiêu dùng, ghi dấu là sản phẩm số 1 trong dòng sữa bổ sung dinh dưỡng, dưỡng chất, giúp làm đẹp, cân bằng nội tiết cho phái đẹp.

Bên cạnh đó,GB Life đã phát triển hệ sinh thái “sản phẩm” chuyên biệt cho mọi người theo từng lứa tuổi, từng vấn đề: Bên cạnh sữa hạt Goldbest Beauty Nut còn có sữa non Goldbest Diabetes dùng cho người gặp các vấn đề về tiểu đường; sữa non Goldbest Canxi Nano dùng cho người gặp vấn đề xương khớp trẻ phát triển chiều cao; sữa non Goldbest Colospro người trước sau phẫu thuật, hỗ trợ tăng cân…

Với thế mạnh từ việc chuẩn hóa nguồn nguyên liệu sạch đạt chuẩn quốc tế, thương hiệu sữa Goldbest được người tiêu dùng đánh giá vượt trội về chất lượng, độ an toàn và hiệu quả. Bên cạnh kiểm soát chặt chẽ nguồn nguyên liệu sạch, sữa hạt Goldbest Beauty Nut được đầu tư công nghệ sản xuất hiện đại. Sản phẩm được sản xuất tại một trong những nhà máy đạt chuẩn GMP. Toàn bộ quy trình vận hành của nhà máy tích hợp tiêu chuẩn chất lượng gồm GMP, ISO, HACCP, tiêu chuẩn an toàn thực phẩm FDA (Hoa Kỳ)… Việc đảm bảo chất lượng từ khâu nguyên liệu đến bào chế và sản xuất là cơ sở để thương hiệu sữa Goldbest của GB Life tạo niềm tin khi đến tay người tiêu dùng.

Được vinh danh trong nhiều chương trình như Top 10 sản phẩm - dịch vụ Tin Dùng Việt Nam 2023, vinh danh trong sự kiện của TW “Hội chăm sóc sức khỏe cộng đồng Việt Nam”, sản phẩm của GB Life đã được sự quan tâm của rất nhiều cơ quan ban ngành trong lĩnh vực y tế, chăm sóc sức khỏe cộng đồng quan tâm.

Nguyên Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đến thăm gian hàng sữa Goldbest và TPCN của Gblife.

SONG HÀNH TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI

Ngoài tối ưu chất lượng sản phẩm và dịch vụ, GB Life còn thể thể hiện trách nhiệm xã hội khi triển khai chuỗi hoạt động từ thiện “giúp đỡ các điểm trường vùng sâu vùng xa khó khăn, hỗ trợ các cô chú thương bệnh binh, gia đình có công với cách mạng… ở nhiều địa phương Hà Nội, Phú Thọ, Hải Dương, Hòa Bình, Nghệ An…, góp phần giúp nâng cao sức khỏe cho cộng đồng.

GBLIFE kết hợp cùng chương trình Tấm lòng việt của đài VTV trao tặng quà cho trẻ em suy dinh dưỡng tại Tuyên Quang.

Trong thời gian có mặt trên thị trường, GB Life đã nhận được vô số các giải thưởng uy tín khác. Nhưng đối với GB Life, giải thưởng lớn nhất chính là niềm tin của khách hàng. Đại diện thương hiệu chia sẻ: “Được vinh danh tại chương trình Tin Dùng Việt Nam 2023 là sự khẳng định chất lượng, hiệu quả của các sản phẩm GB Life, đồng thời cũng là động lực to lớn để nhãn hàng không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ, duy trì giá trị thương hiệu, hướng tới lợi ích người tiêu dùng, đặc biệt là sức khỏe cộng đồng Việt Nam”.

* Thông tin liên hệ: Công ty Cổ phần Thương mại XNK Gblife Global, biệt thự BT5.17, Ngoại Giao Đoàn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội. Hotline : 033.99.22.369. Website: https://gblifevn.com/