Cần làm rõ đề xuất “cấm tham gia” đối với người vi phạm hoạt động đấu giá tài sản

Ngày 9/6, Bộ Tư pháp đã đăng tải hồ sơ thẩm định Luật Đấu giá
tài sản (sửa đổi), trong đó có đề xuất về việc “cấm cửa” người vi phạm tham gia
đấu giá tài sản.
Theo Bộ Tư pháp, hiện nay chế tài xử lý chưa đủ mạnh đối với
một số hành vi vi phạm, nhất là tình trạng trả giá cao rồi “bỏ cọc” trong đấu
giá quyền sử dụng đất.
Đặc biệt, vẫn còn tình trạng người tham gia đấu giá quyền sử
dụng đất lợi dụng giá khởi điểm chênh lệch so với giá thị trường và tiền đặt
trước tham gia đấu giá đất thấp để tham gia đấu giá, trả giá cao, “thổi giá”; sau
đó bỏ cọc để trục lợi, tạo mặt bằng giá ảo.
Hiện tượng này xảy ra tại một số địa phương, ảnh hưởng không
nhỏ đến thị trường bất động sản và tình hình an ninh trật tự tại địa phương...
Về chế tài hình sự, từ năm 2018 đến nay, theo số liệu thống
kê, cơ quan có thẩm quyền đã khởi tố, điều tra, xét xử 16 vụ án liên quan đến tội
vi phạm quy định về hoạt động đấu giá tài sản với các hành vi như thông đồng
dìm giá, nâng giá, thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, cố ý làm lộ bí mật
công tác, lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Để ngăn chặn tình trạng trên, Bộ Tư pháp đề xuất nhiều biện
pháp mạnh tay như luật hóa Nghị quyết số 66.11/2026/NQ-CP ngày 06/01/2026 của
Chính phủ quy định xử lý khó khăn, vướng mắc trong hoạt động đấu giá quyền sử dụng
đất theo quy định của Luật Đất đai (Điều 31). Theo đó, tiền đặt trước trong đấu
giá quyền sử dụng đất để giao đất ở từ 10% đến 50%.
Đồng thời bổ sung quy định cấm tham gia đấu giá quyền sử dụng
đất ở đối với cá nhân trúng đấu giá nhưng “bỏ cọc” trên cơ sở luật hóa các quy
định của Nghị quyết số 66.11/2026/NQ-CP (Điều 61).
Quyết định cấm tham gia đấu giá phải được gửi cho tổ chức, cá nhân bị xử lý và cơ quan, tổ chức có liên quan; đồng thời gửi đến Bộ Tư pháp và phải đăng tải trên Cổng Đấu giá tài sản quốc gia.
Theo dự thảo, người tham gia đấu giá, người trúng đấu giá,
cá nhân, tổ chức có liên quan có hành vi vi phạm quy của Luật này, tùy theo
tính chất, mức độ vi phạm thì bị xử lý kỷ luật, xử phạt vi phạm hành chính hoặc
bị truy cứu trách nhiệm hình sự, nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy
định của pháp luật.
Người trúng đấu giá quyền sử dụng đất đối với trường hợp Nhà
nước giao đất, cho thuê đất theo quy định của pháp luật về đất đai, quyền khai
thác khoáng sản theo quy định của pháp luật về khoáng sản, địa chất vi phạm
nghĩa vụ thanh toán tiền trúng đấu giá dẫn đến quyết định phê duyệt kết quả đấu
giá bị hủy, tùy theo tính chất, mức độ vi phạm thì bị cấm tham gia đấu giá đối
với loại tài sản đó trong thời hạn từ 06 tháng đến 05 năm (khoản 3, điều 61 dự
thảo).
Cơ quan có thẩm quyền phê duyệt kết quả đấu giá quyền sử dụng
đất đối với trường hợp Nhà nước giao đất, cho thuê đất, quyền khai thác khoáng
sản là cơ quan có thẩm quyền quyết định cấm tham gia đấu giá quy định tại khoản
3 Điều này.
Tại bản tổng hợp tiếp thu, giải trình, Đoàn Đại biểu Quốc hội
Thành phố Hải Phòng đề nghị làm rõ cơ quan nào quản lý danh sách người bị cấm
tham gia đấu giá? Ai có thẩm quyền kiểm tra điều kiện này trước khi chấp nhận hồ
sơ đăng ký? Hiệu lực của lệnh cấm có mang tính toàn quốc hay chỉ trong phạm vi
địa phương?.
Đồng thời đề nghị bổ sung việc tích hợp danh sách cấm tham gia đấu
giá vào Cổng Đấu giá tài sản quốc gia, tự động ngăn chặn đăng ký khi người bị cấm
nộp hồ sơ trực tuyến.
Liên quan đến điều 62 đến điều 68 dự thảo luật, Đoàn Đại biểu
Quốc hội tỉnh Đồng Tháp cũng đề nghị cơ quan soạn thảo nghiên cứu bổ sung cơ chế
giám sát đối với các cuộc đấu giá có giá trị lớn, tài sản công, quyền sử dụng đất,
quyền khai thác tài nguyên và đấu giá trực tuyến....
Đồng thời, quy định trách nhiệm ghi âm, ghi hình, lưu trữ dữ
liệu, nhật ký hệ thống để phục vụ công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu
nại, tố cáo và xử lý vi phạm; qua đó nâng cao tính công khai, minh bạch và hiệu
quả quản lý nhà nước đối với hoạt động đấu giá tài sản.