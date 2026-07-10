Sức ép giá tích tụ, bài toán giữ CPI dưới 4,5% “co hẹp” dư địa
LLan Anh
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Dù mặt bằng giá hiện chưa biến động mạnh nhưng áp lực lạm phát đang âm thầm tích tụ, đặc biệt từ chi phí đẩy và rủi ro địa chính trị. Khi nền kinh tế bước vào giai đoạn tăng tốc, dư địa điều hành nhằm giữ CPI dưới 4,5% được dự báo ngày càng thu hẹp…
Theo báo cáo của Viện Kinh
tế - Tài chính, kinh tế thế giới trong nửa đầu năm 2026 tiếp tục bao phủ bởi
nhiều yếu tố bất định, đặc biệt là căng thẳng địa chính trị. Điểm nóng tại
Trung Đông làm gián đoạn chuỗi cung ứng năng lượng, kéo theo giá dầu, chi phí
logistics và mặt bằng giá hàng hóa gia tăng, buộc nhiều tổ chức quốc tế hạ dự
báo tăng trưởng toàn cầu xuống còn 2,4% - 3,1%.
Ngược lại, Việt Nam vẫn cho
thấy khả năng chống chịu và duy trì đà tăng trưởng tích cực. Tổng sản phẩm
trong nước (GDP) 6 tháng đầu năm tăng 8,18%, riêng quý II đạt 8,39%, mức cao nhất so với cùng kỳ kể từ
năm 2011. Hoạt động thương mại quốc tế khởi sắc khi xuất khẩu tăng 21,04%, nhập
khẩu tăng 33,43%, phản ánh nhu cầu nguyên vật liệu phục vụ sản xuất tiếp tục mở
rộng.
ÁP
LỰC LẠM PHÁT VẪN “ÂM Ỉ” CUỐI NĂM
Tuy nhiên, đi cùng tăng trưởng là áp lực giá gia tăng. Bình quân 6 tháng, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tăng 4,38%, cao hơn đáng kể so với mức 3,27% cùng kỳ năm trước và là mức tăng cao nhất trong 12 năm.
Dù CPI tháng 6 giảm 0,39% nhờ giá xăng dầu hạ nhiệt, các
chuyên gia cho rằng đây chỉ là diễn biến ngắn hạn. Áp lực chi phí vẫn hiện hữu
và có xu hướng tích tụ khi nền kinh tế bước vào giai đoạn tăng tốc nửa cuối năm trong khi rủi ro địa chính trị chưa
có dấu hiệu hạ nhiệt.
“Lạm phát bình quân nửa đầu năm đã tiệm cận
ngưỡng mục tiêu 4,5%. Đáng
chú ý, nếu tính theo cùng kỳ, chỉ số trong tháng 5 và tháng 6 đều vượt 5% cho thấy áp lực giá không hề nhỏ. Dù chưa đủ cơ sở để khẳng định xu
hướng cả năm từ dữ liệu ngắn hạn
nhưng các tín hiệu hiện tại đặt ra yêu cầu phải theo dõi sát và điều hành thận
trọng hơn”, TS.Cấn Văn
Lực, Chuyên gia Kinh tế trưởng BIDV, Thành viên Hội đồng Tư vấn Chính sách Tài chính - Tiền tệ Quốc gia cho biết.
Xét về cấu trúc, lạm phát nửa đầu năm chủ yếu đến từ yếu
tố chi phí đẩy. Sự gia tăng của giá lương thực, năng lượng và vật liệu xây dựng
đã tạo hiệu ứng lan tỏa sang các nhóm hàng thiết yếu như giao thông, nhà ở và
dịch vụ liên quan. Trong khi đó, tác động từ tỷ giá tuy tồn tại nhưng chưa phải
yếu tố chi phối.
Theo TS.Cấn Văn Lực, dựa trên cơ chế truyền dẫn, nếu tỷ giá tăng 1% có thể khiến giá
nhập khẩu tăng khoảng 0,17 - 0,18%, kéo CPI tăng thêm khoảng 0,1 - 0,18% song mức độ lan tỏa này hiện vẫn
tương đối hạn chế.
Một điểm đáng chú ý là lạm phát nhập khẩu chưa gia tăng mạnh, phần
nào nhờ cơ cấu thương mại với khu vực FDI chiếm tỷ trọng lớn, tới 72% trong
tổng kim ngạch xuất nhập khẩu.
Cơ cấu này giúp nền kinh tế có thêm “lớp đệm”
trước các biến động giá từ bên ngoài bởi phần lớn hoạt động xuất nhập khẩu của
khu vực FDI gắn với chuỗi cung ứng tương đối ổn định, đồng thời khả năng hấp
thụ và điều tiết chi phí đầu vào cũng tốt hơn, giảm áp lực lan tỏa lên mặt bằng
giá trong nước.
Ở góc độ điều hành, bà Vũ Hương Trà,
đại diện Cục Quản lý giá (Bộ Tài chính), cho rằng biến động giá năng lượng
trong bối cảnh xung đột địa chính trị vẫn là yếu tố chi phối quan trọng đối với
CPI. Thực tế cho thấy, việc điều hành giá xăng dầu linh hoạt kết hợp sử dụng
Quỹ bình ổn giá đã đóng vai trò “giảm sốc”, góp phần giữ CPI không tăng đột
biến trong nửa đầu năm.
Đối với các mặt hàng do Nhà nước quản lý như điện, y tế, giáo dục, việc điều chỉnh giá được triển khai thận trọng theo lộ trình, hạn chế tối đa tác động lan tỏa. Riêng lĩnh vực y tế, một số dịch vụ đã được điều chỉnh tăng theo kế hoạch từ năm 2025, với tác động ước tính khoảng 0,1 điểm phần trăm đến CPI và trên thực tế có thể thấp hơn.
“Trong
bối cảnh rủi ro vẫn hiện hữu khi giá dầu có xu hướng tăng trở lại, việc tiếp
tục gia hạn chính sách giảm thuế đến hết ngày 30/9 được xem là một biện pháp nhằm hỗ trợ kiểm soát chi phí trong ngắn
hạn”, đại diện Bộ Tài chính cho biết.
Trong
khi TS. Cấn Văn Lực cảnh báo rủi ro lạm phát có thể gia tăng từ chính các yếu
tố điều hành trong nước, đặc biệt là nhóm hàng hóa và dịch vụ do Nhà nước quản
lý như điện, nước, y tế, giáo dục, chiếm tới 30% rổ CPI thì cơ quan
quản lý lại cho rằng mặt bằng giá vẫn đang trong tầm kiểm soát.
Đại
diện Cục Quản lý giá (Bộ Tài chính) cho biết thực tế điều hành cho thấy các
công cụ chính sách đang được sử dụng linh hoạt nhằm “kìm nhịp” mặt bằng giá.
Việc phối hợp các biện pháp điều hành đã góp phần tạo thế cân bằng tương đối
giữa áp lực thị trường và vai trò điều tiết của Nhà nước, bà Trà nhấn mạnh.
Trong khi đó, đối với các nhóm hàng vận hành theo cơ chế thị trường như
lương thực, thực phẩm và vật liệu xây dựng, nguồn cung hiện chưa phải yếu tố
gây áp lực lớn. Năng lực sản xuất trong nước cùng khả năng bổ sung từ nhập khẩu
vẫn đảm bảo cân đối cung -
cầu khiến biến động giá chủ yếu phụ thuộc vào diễn biến thị trường.
Theo đánh giá từ các địa
phương, công tác bình ổn giá năm nay đã được triển khai sớm từ tháng 3 nhằm
chuẩn bị cho Tết năm sau. Việc chủ động nguồn cung và kế hoạch điều hành từ sớm
được kỳ vọng sẽ góp phần giảm áp lực lên mặt bằng giá trong những tháng cuối
năm, bà Trà cho biết.
GIỮ CPI DƯỚI 4,5% LÀ
THÁCH THỨC
Bước sang nửa cuối năm, áp lực điều
hành giá được dự báo gia tăng khi nhiều yếu tố rủi ro cùng lúc xuất hiện. Không
chỉ đến từ bên ngoài, lạm phát còn chịu tác động từ sự tương tác giữa chính
sách tiền tệ, tài khóa và lộ trình điều chỉnh giá trong nước.
Nhìn từ góc độ tiền tệ, TS. Cấn Văn Lực chỉ ra một
điểm nghẽn đáng chú ý là vòng quay tiền trong nền kinh tế vẫn ở mức thấp, phản
ánh khả năng hấp thụ vốn còn hạn chế. Ước tính trong 6 tháng đầu năm, vòng quay
tiền chỉ đạt khoảng 0,33 lần, cho thấy dòng tiền chưa thực sự đi vào các hoạt
động sản xuất, kinh doanh mà còn có xu hướng “tồn đọng”.
“Áplực lạm phát từ tiền tệ chưa lớn
do dòng tiền chưa tạo sức ép lên tổng cầu. Dự báo cả năm 2026, lạm phát có
thể dao động trong khoảng 4,3 - 4,6%, trong khi vòng quay tiền được kỳ vọng cải
thiện lên khoảng 0,67 lần, song vẫn ở mức thấp. Điều này đồng nghĩa yếu tố tiền
tệ tiếp tục đóng vai trò “kìm giữ” lạm phát cơ bản”, ông Lực phân
tích.
Ở kịch bản tích cực, CPI tăng khoảng 4,2 - 4,4% khi các yếu tố đầu vào được kiểm soát. Kịch bản cơ sở dao động 4,4 - 4,7%, phản ánh xu hướng thị trường hiện tại. Trong khi đó, nếu các yếu tố bất lợi đồng thời xuất hiện, đặc biệt là giá năng lượng, tỷ giá và giá dịch vụ công tăng mạnh trong thời gian ngắn thì CPI có thể lên tới 4,8 - 5,2%, tạo áp lực đáng kể lên mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô.
PGS.TS.
Ngô Trí Long, nguyên Viện trưởng Viện
Nghiên cứu thị trường - giá cả (Bộ Tài chính)
Theo PGS.TS. Ngô Trí Long, nguyên
Viện trưởng Viện Nghiên cứu thị trường - giá cả (Bộ Tài chính), lạm phát hiện nay là kết quả
của tác động cộng hưởng từ nhiều yếu tố, bao gồm giá năng lượng, tỷ giá, chi
phí logistics, nguyên vật liệu đầu vào và lộ trình điều chỉnh giá dịch vụ công.
Đặc biệt, biến động địa chính trị vẫn là ẩn số lớn khi giá dầu và chi phí vận
tải có thể tăng mạnh trong thời gian ngắn và nhanh chóng lan tỏa sang mặt bằng giá trong nước.
Dù vậy, mục tiêu giữ CPI dưới 4,5% vẫn chưa hoàn toàn bị
loại trừ. Điều kiện đặt ra là giá dầu hạ nhiệt, chính sách giảm thuế được duy
trì, các dịch vụ công chưa điều chỉnh mạnh và tỷ giá được giữ ở mức ổn định.
Bà Tạ Thị Thu Việt, Phó Trưởng ban
Thống kê Dịch vụ và Giá (Cục Thống kê) cho
biết để kiểm soát CPI bình quân cả năm ở mức khoảng 4,5%, mức tăng giá tiêu
dùng từng tháng trong nửa cuối năm chỉ nên quanh 0,2% so với tháng trước.
Tuy nhiên, đây
là ngưỡng khá thấp trong bối cảnh nền kinh tế đang ưu tiên thúc đẩy tăng
trưởng, đồng nghĩa dư địa điều hành không còn nhiều và việc điều chỉnh giá cần
được tính toán kỹ cả về thời điểm lẫn mức độ.
Đáng chú ý, giai đoạn sau ngày 30/9 được xem
là “điểm nhạy cảm”. Nếu giá dầu duy trì ở mức cao trong khi chính sách hỗ trợ
kết thúc, chi phí vận tải và logistics có thể tăng trở lại, kéo theo áp lực lan
tỏa lên nhiều nhóm hàng.
Điều này cho thấy áp lực lạm phát chưa bộc lộ rõ trong
hiện tại nhưng đang có xu hướng tích tụ và có thể dồn vào những tháng cuối năm. Bài toán đặt ra không chỉ là kiểm soát
giá, mà còn là cân bằng giữa mục tiêu tăng trưởng cao và ổn định kinh tế vĩ mô
trong bối cảnh rủi ro bên ngoài gia tăng.
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