Sức hút “khủng” của cổ phiếu dầu khí trên thị trường chứng khoán Mỹ

Cách đây chưa lâu, các cổ phiếu công nghệ vốn hoá lớn - đặc biệt là nhóm FAANG (gồm Facebook, Apple, Amazon, Netflix và Goolge) - được giới đầu tư ở Phố Wall xem là “những ngôi sao sáng”. Giờ đây, vị trí này đã được nhường lại cho cổ phiếu dầu khí - theo trang CNN Business.

Tuần trước, giá cổ phiếu năng lượng trên thị trường chứng khoán Mỹ sụt giảm theo đà trượt dốc của giá dầu. Tuy nhiên, nếu tính từ đầu năm nay, giá dầu vẫn tăng khoảng 20%, đưa nhóm năng lượng trở thành một trong số ít điểm sáng trên thị trường trong năm 2022. Trong đó, cổ phiếu của công ty dầu khí Diamondback Energy, với mã FANG, đã tăng 25% từ đầu năm.

Hai quỹ giao dịch hoán đổi (ETF) chuyên cổ phiếu năng lượng hàng đầu ở Mỹ là Energy Select Sector SPDR Fund và iShares US Energy ETF đều đã tưang hơn 45% mỗi quỹ.

Occidental Petroleum - một công ty năng lượng được hậu thuẫn bởi “đế chế” Berkshire Hathaway của nhà đầu tư huyền thoại Warren Buffett - chứng kiến giá cổ phiếu tăng gần 140% từ đầu năm. Với mức tăng này, Occidental trở thành cổ phiếu tăng mạnh nhất trong chỉ số S&P 500. Berkshire hiện nắm cổ phần khoảng 20% trong Occidental, và nhà chức trách liên bang Mỹ mới đây đã phê chuẩn đề nghị của Berkshire cho phép công ty này nắm cổ phần 50% trong Occidental.

Ngoài Occidental, Berkshire cũng là một cổ đông lớn của Chevron, hãng dầu khí có cổ phiếu tăng hơn 30% từ đầu năm đến nay và là cổ phiếu tăng mạnh nhất trong chỉ số Dow Jones.

Tất cả 10 cổ phiếu tăng giá mạnh nhất trong S&P 500 từ đầu năm đều là cổ phiếu dầu khí, bao gồm Hess, Exxon Mobil và CononoPhillips. Trái lại, các cổ phiếu Meta (công ty mẹ của Facebook), Apple, Amazon, Neflix và Alphabet (công ty mẹ của Google) đều đã giảm mạnh.

Cổ phiếu công nghệ không phải là nhóm duy nhất sụt giảm thảm hại trong bối cảnh thị trường chứng khoán Mỹ nói riêng và chứng khoán toàn cầu nói chung bán tháo từ đầu năm đến nay. Một số cổ phiếu meme như AMC, Bed Bath & Beyond và GameStop cũng giảm chóng mặt. Đó là lý do vì sao thành quả tăng giá của cổ phiếu dầu khí thực sự nổi bật.

Một số chuyên gia tin rằng “cơn sốt” cổ phiếu năng lượng mới chỉ ở vào giai đoạn đầu, cho dù nhóm cổ phiếu này đã có những bước tiến dài trong năm nay.

“Ngành dầu khí đang có những lợi thế mang tính cơ cấu dài hạn. Đó là sự khan hiếm nguồn cung, nên giá cổ phiếu dầu khí đang có triển vọng tốt”, nhà quản lý quỹ Matt Cole của công ty quản lý tài sản Strive Asset Management phát biểu. Ông Cole cho biết ông không quá lo lắng về sự giảm giá gần đây của dầu thô, cho rằng giá dầu vẫn cao và các công ty năng lượng sẽ tiếp tục “hái ra tiền”.

Cũng theo ông Cole, việc giá dầu giảm gần đây cũng chưa chắc là một dấu hiệu của sự suy yếu nhu cầu, mà có thể xuất phát nhiều hơn từ sự tăng giá của đồng USD. Mối lo về nguy cơ suy thoái kinh tế Mỹ cũng giảm bớt nhờ sự vững vàng của thị trường lao động và sự giảm nhiệt của lạm phát.

Nói cách khác, giá dầu nhiều khả năng sẽ giữ ổn định và sẽ không lặp lại cú sụt chóng mặt hồi năm 2008 ở giai đoạn tồi tệ nhất của khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế toàn cầu. “Không cần giá dầu phải tăng, mà chỉ cần giá dầu duy trì ở mức tương đối cao là các công ty năng lượng đã rất có lãi rồi”, ông Cole nói.

Giới phân tích hiện dự báo Exxon Mobil lãi gần 53 tỷ USD trong năm nay, nhiều gấp hơn hai lần mức lãi sủa năm ngoái. Lợi nhuận ròng của Chevron cũng được dự báo tăng gấp hơn gấp đôi, đạt 36,2 tỷ USD.

“Cổ phiếu năng lượng vẫn sẽ là sự đặt cược tốt nhất chừng nào giá dầu còn giữ trên 80 USD/thùng. Khi đó, các công ty dầu khí sẽ tiếp tục có doanh thu và lợi nhuận kỷ lục”, Chủ tịch Louis Navellier của công ty nghiên cứu Navellier & Associates nhận định trong một báo cáo. Ngoài ra, ông nhấn mạnh thêm rằng các cổ phiếu dầu khí ở Mỹ đang có mức định giá tương đối thấp dựa trên lợi nhuận dự phóng và cũng có mức cổ tức “khủng”.

Chẳng hạn, cổ phiếu Exxon đang có mức giá cao gấp chưa đầy 8 lần lợi nhuận dự báo của năm 2022, một mức định giá thấp so với mức chung của thị trường. Định giá của các cổ phiếu trong S&P 500 hiện ở mức khoảng 19 lần so với lợi nhuận dự phóng cả năm. Exxon cũng có trả cổ tức khoảng 3,8%, so với mức lợi suất chỉ vào khoảng 3,2%/năm của lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm.

Ông Cole nói nhà đầu tư nên để ý đến việc ông Buffett cuối cùng đã đặt cược lớn vào giá dầu. “Di sản của Buffett là tìm được những công ty có khả năng sinh lời tốt rồi mua cổ phiếu của những công ty đó khi chúng trở nên cực kỳ rẻ. Tôi cho rằng đây là môi trường như vậy của cổ phiếu dầu khí trong bối cảnh lãi suất tăng lên”, ông Cole phát biểu.