Tài chính xanh và đổi mới sáng tạo: Động lực mới cho tăng trưởng bền vững tại Việt Nam

Tài chính xanh không chỉ là một xu hướng mà đã trở thành động lực chiến lược quyết định năng lực cạnh tranh và triển vọng phát triển dài hạn của quốc gia. Các chính sách tài chính xanh được kỳ vọng sẽ tạo ra những cơ hội mới cho doanh nghiệp, đồng thời thúc đẩy sự phát triển bền vững của nền kinh tế....

Các chuyên gia, diễn giả tại hội thảo khoa học quốc gia “Kinh tế – Tài chính Việt Nam (VCFE 2026): Tài chính xanh, tài chính xanh dương, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số: Kiến tạo động lực mới cho tăng trưởng và phát triển bền vững”, chiều 17/7 - Ảnh: H.Trâm.

Chiều ngày 17/7, hội thảo khoa học quốc gia Kinh tế – Tài chính Việt Nam (VCFE 2026) với chủ đề "Tài chính xanh, tài chính xanh dương, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số: Kiến tạo động lực mới cho tăng trưởng và phát triển bền vững” được tổ chức tại trường Đại học Tôn Đức Thắng…

Trong bối cảnh toàn cầu đang chuyển mình mạnh mẽ, Việt Nam cũng không nằm ngoài xu hướng phát triển bền vững và đổi mới sáng tạo. VCFE 2026 nhằm tạo diễn đàn học thuật để các nhà khoa học, chuyên gia, nhà quản lý, doanh nghiệp và các tổ chức trong nước cùng trao đổi, chia sẻ kết quả nghiên cứu, kinh nghiệm thực tiễn và đề xuất các khuyến nghị chính sách cho quá trình phát triển của Việt Nam trong giai đoạn mới.

TÀI CHÍNH XANH DẪN DẮT ĐẦU TƯ VÀ THÚC ĐẨY CÁC HOẠT ĐỘNG CHUYỂN ĐỔI XANH- SỐ

Trong giai đoạn 2026- 2030, Việt Nam đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số, hướng tới trở thành một quốc gia có công nghiệp hiện đại và thu nhập trung bình cao vào năm 2030.

Để đạt được mục tiêu này, việc duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế cao, nâng cao năng suất và năng lực cạnh tranh quốc gia là những thách thức lớn. Đồng thời, Việt Nam cũng phải đối mặt với các vấn đề như biến đổi khí hậu, an ninh năng lượng và chuyển đổi mô hình phát triển.

Phát biểu tại hội thảo, TS. Nghiêm Quý Hào, Đồng Trưởng Ban tổ chức VCFE 2026, cho biết những năm gần đây, Đảng và Nhà nước đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách quan trọng nhằm thúc đẩy phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, kinh tế tư nhân và tăng trưởng xanh.

TS. Nghiêm Quý Hào phát biểu tại hội thảo VCFE 2026 - Ảnh: H.Trâm

Theo TS Hào, tinh thần xuyên suốt của các chủ trương này là tạo lập các động lực tăng trưởng mới dựa trên tri thức, công nghệ, đổi mới sáng tạo và nguồn nhân lực chất lượng cao; đồng thời khơi thông, huy động và phân bổ hiệu quả các nguồn lực cho phát triển.

Trên góc độ hội nhập quốc tế, cùng với cam kết của Việt Nam đạt phát thải ròng bằng “0” vào năm 2050, yêu cầu minh bạch hóa thông tin ESG, sự phát triển mạnh mẽ của trí tuệ nhân tạo, tài sản số, Fintech và kinh tế số đang làm thay đổi căn bản phương thức sản xuất, kinh doanh và quản trị.

Những chuyển dịch này vừa mở ra cơ hội để Việt Nam bứt phá, vừa đặt ra yêu cầu cấp thiết về hoàn thiện thể chế, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, phát triển hệ thống tài chính hiện đại và tăng cường năng lực đổi mới sáng tạo của doanh nghiệp. Điều này cùng tạo tiền đề và vật chất để triển khai thành công định hướng chuyển dịch sang mô hình tăng trưởng mới lấy phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực chính.

“Trong tiến trình đó, các hoạt động tài chính xanh, tài chính xanh dương và các giải pháp tài chính đổi mới đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong việc khơi thông nguồn vốn, dẫn dắt đầu tư và thúc đẩy các hoạt động chuyển đổi xanh – chuyển đổi số của nền kinh tế”, TS. Nghiêm Quý Hào nhấn mạnh.

ĐỘNG LỰC CHIẾN LƯỢC QUYẾT ĐỊNH NĂNG LỰC CẠNH TRANH, PHÁT TRIỂN DÀI HẠN

Tại hội thảo, các chuyên gia đã chia sẻ vai trò của tài chính xanh và tài chính xanh dương trong việc khơi thông nguồn vốn và dẫn dắt đầu tư vào các hoạt động chuyển đổi xanh và chuyển đổi số.

Tài chính xanh không chỉ là một xu hướng mà đã trở thành động lực chiến lược quyết định năng lực cạnh tranh và triển vọng phát triển dài hạn của quốc gia. Các chính sách tài chính xanh được kỳ vọng sẽ tạo ra những cơ hội mới cho doanh nghiệp, đồng thời thúc đẩy sự phát triển bền vững của nền kinh tế.

Trình bày về chiến lược pháp luật và phát triển kinh tế số Việt Nam, TS. Trần Quý, Viện trưởng Viện Phát triển Kinh tế số Việt Nam, cho rằng cần xây dựng hành lang pháp lý mở, minh bạch và an toàn không chỉ để quản lý, mà để khơi thông nguồn lực, định hình thị trường và bảo đảm vị thế của Việt Nam trong kỷ nguyên chuyển đổi kép.

Thể chế không phải là rào cản. Thể chế kiến tạo là lợi thế cạnh tranh cốt lõi.

Còn theo ông Vũ Hoàng Liên, Chủ tịch Hiệp hội Internet Việt Nam, sự thành bại của tài chính số tại Việt Nam phụ thuộc vào niềm tin kỹ thuật số. Kiến trúc Web3 có rào chắn là giải pháp duy nhất để cân bằng giữa sức mạnh cá biệt hóa của AI và rào cản tuân thủ pháp lý ngày càng khốc liệt.

Hầu hết các chuyên gia đều chung nhận định, để đạt được thịnh vượng về kinh tế, bền vững về môi trường và công bằng về xã hội, Việt Nam cần tiếp tục thúc đẩy đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Các chuyên gia cũng cho rằng những tri thức, ý tưởng và khuyến nghị được chia sẻ trong kỷ yếu sẽ là nguồn tài liệu tham khảo hữu ích, góp phần thúc đẩy đối thoại chính sách và hỗ trợ quá trình chuyển đổi xanh và chuyển đổi số. Từ đó, tạo ra những động lực tăng trưởng mới cho nền kinh tế Việt Nam, hướng tới một tương lai phồn vinh và bền vững.