Đà Nẵng hoàn thiện cơ chế, chính sách xây dựng và phát triển Trung tâm tài chính quốc tế

Ngày 7/9, tại khách sạn Courtyard by Marriott Danang Han River, Cơ quan điều hành Trung tâm tài chính quốc tế Đà Nẵng (VIFC-DN) phối hợp Tổ chức Tài chính quốc tế thuộc Nhóm Ngân hàng Thế giới (IFC) tổ chức hội nghị trao đổi về chính sách và phát triển các công cụ tài chính.
Tham dự hội nghị có ông Hồ Kỳ Minh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Đà Nẵng, Chủ tịch Cơ quan điều hành VIFC-DN; đại diện Cơ quan điều hành Trung tâm tài chính quốc tế tại Thành phố Hồ Chí Minh; các đại biểu là chuyên gia, diễn giả thuộc lĩnh vực tài chính trong nước và quốc tế.
Sự kiện là bước đi cụ thể nhằm triển khai Biên bản ghi nhớ hợp tác ký kết ngày 30/6/2026 giữa Cơ quan điều hành VIFC-DN và IFC; tạo diễn đàn đối thoại chính sách, chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn và thông lệ quốc tế từ các cơ quan quản lý, nhà hoạch định chính sách, các định chế tài chính, doanh nghiệp cùng các chuyên gia uy tín trong và ngoài nước.
Mục tiêu của hội nghị nhằm góp phần hoàn thiện chính sách pháp lý, thúc đẩy phát triển các sản phẩm tài chính, nâng cao năng lực hội nhập và hình thành hệ sinh thái tài chính quốc tế tại thành phố Đà Nẵng.
Phát biểu tại hội nghị, ông Hồ Kỳ Minh nhấn mạnh rằng việc hình thành và phát triển Trung tâm Tài chính quốc tế tại Đà Nẵng không chỉ là định hướng chiến lược của thành phố, mà còn góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập của nền kinh tế Việt Nam. Trong quá trình đó, việc nâng cao nhận thức của các cơ quan chính quyền và cộng đồng doanh nghiệp về các sản phẩm, công cụ tài chính cũng như hoàn thiện khuôn khổ pháp lý, tiếp cận thông lệ quốc tế là hết sức cần thiết. Đồng thời, hội nghị còn tạo không gian trao đổi đa chiều, thẳng thắn nêu những vấn đề thực tiễn, khó khăn, vướng mắc và đề xuất các khuyến nghị về chính sách, pháp lý trong xây dựng và phát triển Trung tâm tài chính quốc tế.
Chủ tịch Cơ quan điều hành Trung tâm tài chính quốc tế Đà Nẵng Hồ Kỳ Minh mong muốn nhận những ý kiến đóng góp, phản biện cụ thể từ các đại biểu, chuyên gia, diễn giả trong nước và quốc tế tham dự hội nghị hôm nay. Đây sẽ là cơ sở quan trọng để Đà Nẵng nghiên cứu, tham mưu hoàn thiện cơ chế, chính sách phù hợp trong quá trình xây dựng và phát triển VIFC-DN.
Trong 5 ngày diễn ra hội nghị (từ 7 đến 11/9), các đại biểu, diễn giả tập trung trao đổi, thảo luận 5 chủ đề chính bao gồm: Quỹ đầu tư tư nhân và quỹ đầu tư công trong tài chính quốc tế; Giao dịch bảo đảm và các loại tài sản bảo đảm mới; Tài trợ chuỗi cung ứng và sàn giao dịch hàng hóa; Thị trường carbon toàn cầu và tính toàn vẹn; sàn giao dịch thị trường carbon và bài học cho Việt Nam.
Trong ngày làm việc đầu tiên (7/9), GS. Xuân Thảo Nguyễn, Giám đốc Trung tâm nghiên cứu Luật châu Á, Trường Luật, Đại học Washington, Hoa Kỳ, trình bày Tổng quan về các Quỹ đầu tư tư nhân, Quỹ đầu tư đại chúng và Tài chính quốc tế.
Ông Ngô Thế Triệu, CEO Công ty Optima Wealth Partners VietNam -một trong những chuyên gia tài chính - đầu tư hàng đầu dày dặn kinh nghiệm tại thị trường Việt Nam, trao đổi chuyên đề về Khuôn khổ pháp lý hiện hành đối với các Quỹ đầu tư tại Việt Nam và những khuyến nghị chính sách nhằm thu hút nhà đầu tư nước ngoài vào Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam.
Tại hội nghị, các chuyên gia quốc tế cũng thảo luận chuyên sâu về mô hình hoạt động, cấu trúc pháp lý, cơ chế quản trị, huy động vốn, quy định pháp lý và chính sách thuế đối với các loại hình quỹ đầu tư tư nhân, quỹ đầu tư đại chúng…
Những chia sẻ của các chuyên gia tại hội nghị sẽ là cơ sở quan trọng để Đà Nẵng nghiên cứu, tham mưu hoàn thiện cơ chế, chính sách, khung pháp lý, góp phần thúc đẩy phát triển các sản phẩm tài chính, nâng cao năng lực hội nhập và từng bước hình thành hệ sinh thái tài chính quốc tế phù hợp trong quá trình xây dựng và phát triển VIFC-DN.
Hoạt động xuất nhập khẩu của Hà Tĩnh trong tháng 8/2026 tiếp tục duy trì đà tăng trưởng khá. Đáng chú ý, xuất khẩu thép và phôi thép vẫn đóng vai trò chủ lực, trong khi dăm gỗ ghi nhận mức tăng trưởng cao. Ở chiều nhập khẩu, kim ngạch tăng mạnh so với cùng kỳ, chủ yếu phục vụ nhu cầu sản xuất của các doanh nghiệp trên địa bàn...
Trong khuôn khổ Diễn đàn hợp tác địa phương Việt Nam - Nhật Bản năm 2026, chiều 6/9, UBND thành phố Huế tổ chức Hội nghị Kết nối Huế - Nhật Bản năm 2026. Hội nghị tập trung thúc đẩy hợp tác trong những lĩnh vực có nhiều tiềm năng như khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, giáo dục - đào tạo, y tế và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.
Sau 8 tháng năm 2026, kinh tế Nghệ An tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực với nhiều chỉ tiêu nổi bật. Sản xuất công nghiệp, xuất khẩu, thu ngân sách và thu hút đầu tư đều tăng cao so với cùng kỳ, tạo thêm động lực cho tăng trưởng trong những tháng cuối năm.
8 tháng năm 2026, Đồng Nai thu hút gần 1,88 tỷ USD vốn FDI, trong khi vốn đầu tư trong nước đạt hơn 860.856 tỷ đồng, vượt xa kế hoạch đề ra. Cùng với đó, sản xuất công nghiệp, thương mại, dịch vụ tiếp tục duy trì đà tăng trưởng, tạo thêm nguồn lực cho mục tiêu tăng trưởng 2 con số trong năm 2026....
Năm 2026, TP. Hồ Chí Minh quyết tâm đạt tăng trưởng GRDP cả năm trên 10%, phấn đấu quý III đạt từ 11,07% và quý IV đạt từ 12,3%. Đồng thời, Thành phố phấn đấu huy động trên 1,2 triệu tỷ đồng vốn đầu tư phát triển và thu ngân sách đạt mốc 1 triệu tỷ đồng…
Để thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW, cũng trong ngày 28/7/2026 Bộ Chính trị đã ký ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết với 40 chỉ tiêu và 51 nhiệm vụ, giải pháp cụ thể.
Giá nhà gần như liên tục tăng, thậm chí có nhiều “cơn sốt”. Nhiều nguyên nhân được chỉ ra nhưng căn bản nhất là từ sự mất cân bằng cung và cầu. Đưa giá nhà trở về với khả năng thanh toán, khả năng tiếp cận của đại bộ phận người dân là bài toán không hề đơn giản.
Ngày 2/9/1945 đã mở ra bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử dân tộc Việt Nam. Sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa không chỉ khẳng định quyền độc lập, tự do và tự quyết về chính trị, mà còn trao...
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Nhìn lại di sản và thành tựu của Thời báo Kinh tế Việt Nam - Tạp chí Kinh tế Việt Nam trong 35 năm qua, giá trị lớn nhất không chỉ đo bằng lượng thông tin phục vụ bạn đọc hàng ngày, hàng giờ, cũng...
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên...