Đà Nẵng hoàn thiện cơ chế, chính sách xây dựng và phát triển Trung tâm tài chính quốc tế

Việc hoàn thiện cơ chế, chính sách phù hợp trong quá trình xây dựng và phát triển Trung tâm Tài chính quốc tế tại Đà Nẵng không chỉ là định hướng chiến lược của thành phố, mà còn góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập của nền kinh tế Việt Nam…

Ông Hồ Kỳ Minh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP. Đà Nẵng, Chủ tịch Cơ quan điều hành VIFC-DN, phát biểu tại hội nghị. Ảnh Ngô Anh Văn

Ngày 7/9, tại khách sạn Courtyard by Marriott Danang Han River, Cơ quan điều hành Trung tâm tài chính quốc tế Đà Nẵng (VIFC-DN) phối hợp Tổ chức Tài chính quốc tế thuộc Nhóm Ngân hàng Thế giới (IFC) tổ chức hội nghị trao đổi về chính sách và phát triển các công cụ tài chính.

Tham dự hội nghị có ông Hồ Kỳ Minh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Đà Nẵng, Chủ tịch Cơ quan điều hành VIFC-DN; đại diện Cơ quan điều hành Trung tâm tài chính quốc tế tại Thành phố Hồ Chí Minh; các đại biểu là chuyên gia, diễn giả thuộc lĩnh vực tài chính trong nước và quốc tế.

Sự kiện là bước đi cụ thể nhằm triển khai Biên bản ghi nhớ hợp tác ký kết ngày 30/6/2026 giữa Cơ quan điều hành VIFC-DN và IFC; tạo diễn đàn đối thoại chính sách, chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn và thông lệ quốc tế từ các cơ quan quản lý, nhà hoạch định chính sách, các định chế tài chính, doanh nghiệp cùng các chuyên gia uy tín trong và ngoài nước.

Toàn cảnh hội nghị. Ảnh Ngô Anh Văn.

Mục tiêu của hội nghị nhằm góp phần hoàn thiện chính sách pháp lý, thúc đẩy phát triển các sản phẩm tài chính, nâng cao năng lực hội nhập và hình thành hệ sinh thái tài chính quốc tế tại thành phố Đà Nẵng.

Phát biểu tại hội nghị, ông Hồ Kỳ Minh nhấn mạnh rằng việc hình thành và phát triển Trung tâm Tài chính quốc tế tại Đà Nẵng không chỉ là định hướng chiến lược của thành phố, mà còn góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập của nền kinh tế Việt Nam. Trong quá trình đó, việc nâng cao nhận thức của các cơ quan chính quyền và cộng đồng doanh nghiệp về các sản phẩm, công cụ tài chính cũng như hoàn thiện khuôn khổ pháp lý, tiếp cận thông lệ quốc tế là hết sức cần thiết. Đồng thời, hội nghị còn tạo không gian trao đổi đa chiều, thẳng thắn nêu những vấn đề thực tiễn, khó khăn, vướng mắc và đề xuất các khuyến nghị về chính sách, pháp lý trong xây dựng và phát triển Trung tâm tài chính quốc tế.

Chủ tịch Cơ quan điều hành Trung tâm tài chính quốc tế Đà Nẵng Hồ Kỳ Minh mong muốn nhận những ý kiến đóng góp, phản biện cụ thể từ các đại biểu, chuyên gia, diễn giả trong nước và quốc tế tham dự hội nghị hôm nay. Đây sẽ là cơ sở quan trọng để Đà Nẵng nghiên cứu, tham mưu hoàn thiện cơ chế, chính sách phù hợp trong quá trình xây dựng và phát triển VIFC-DN.

Trong 5 ngày diễn ra hội nghị (từ 7 đến 11/9), các đại biểu, diễn giả tập trung trao đổi, thảo luận 5 chủ đề chính bao gồm: Quỹ đầu tư tư nhân và quỹ đầu tư công trong tài chính quốc tế; Giao dịch bảo đảm và các loại tài sản bảo đảm mới; Tài trợ chuỗi cung ứng và sàn giao dịch hàng hóa; Thị trường carbon toàn cầu và tính toàn vẹn; sàn giao dịch thị trường carbon và bài học cho Việt Nam.

GS. Xuân Thảo Nguyễn, Giám đốc Trung tâm nghiên cứu Luật châu Á, Trường Luật, Đại học Washington, Hoa Kỳ, trình bày tham luận tại hội nghị. Ảnh Ngô Anh Văn.

Trong ngày làm việc đầu tiên (7/9), GS. Xuân Thảo Nguyễn, Giám đốc Trung tâm nghiên cứu Luật châu Á, Trường Luật, Đại học Washington, Hoa Kỳ, trình bày Tổng quan về các Quỹ đầu tư tư nhân, Quỹ đầu tư đại chúng và Tài chính quốc tế.

Ông Ngô Thế Triệu, CEO Công ty Optima Wealth Partners VietNam -một trong những chuyên gia tài chính - đầu tư hàng đầu dày dặn kinh nghiệm tại thị trường Việt Nam, trao đổi chuyên đề về Khuôn khổ pháp lý hiện hành đối với các Quỹ đầu tư tại Việt Nam và những khuyến nghị chính sách nhằm thu hút nhà đầu tư nước ngoài vào Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam.

Ông Ngô Thế Triệu, CEO Công ty Optima Wealth Partners VietNam, trình bày tham luận tại hội nghị. Ảnh Ngô Anh Văn

Tại hội nghị, các chuyên gia quốc tế cũng thảo luận chuyên sâu về mô hình hoạt động, cấu trúc pháp lý, cơ chế quản trị, huy động vốn, quy định pháp lý và chính sách thuế đối với các loại hình quỹ đầu tư tư nhân, quỹ đầu tư đại chúng…

Những chia sẻ của các chuyên gia tại hội nghị sẽ là cơ sở quan trọng để Đà Nẵng nghiên cứu, tham mưu hoàn thiện cơ chế, chính sách, khung pháp lý, góp phần thúc đẩy phát triển các sản phẩm tài chính, nâng cao năng lực hội nhập và từng bước hình thành hệ sinh thái tài chính quốc tế phù hợp trong quá trình xây dựng và phát triển VIFC-DN.