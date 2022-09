Tái kết nối thị trường du lịch Đà Nẵng - Nhật Bản

Bà Trương Thị Hồng Hạnh, Giám đốc Sở Du lịch TP. Đà Nẵng, cho biết Chương trình giới thiệu du lịch Đà Nẵng tại Nhật Bản nhằm tái kết nối và tăng cường trao đổi khách Việt Nam – Nhật Bản đã diễn ra ngày 21/9/2022 tại Ryuguyo Spa Hotel Mikazuki, thành phố Kisarazu, tỉnh Chiba Nhật Bản.

Chương trình do Sở Du lịch Đà Nẵng chủ trì, phối hợp với Tập đoàn Mikazuki, Nhật Bản tổ chức để quảng bá điểm đến Đà Nẵng, trong đó chú trọng trao đổi về chính sách mở cửa, triển khai các thỏa thuận hợp tác và giới thiệu các sản phẩm du lịch mới của thành phố.

Chương trình có sự tham dự của ông Nguyễn Đức Minh, Phó Đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản; ông Yoshikuni Watanabe, Thị trưởng thành phố Kisarazu, tỉnh Chiba và 65 khách mời là đại diện các công ty lữ hành, cơ quan truyền thông báo chí tại Nhật Bản.

NỐI CHIẾC CẦU “NIHONBASHI” CHO TÌNH HỮU NGHỊ

Theo bà Trương Thị Hồng Hạnh, Nhật Bản là một trong năm thị trường khách quốc tế hàng đầu của điểm đến Đà Nẵng, sự trao đổi du lịch đồng nghĩa với việc trao đổi văn hóa, kinh tế và bồi đắp hơn nữa quan hệ hợp tác, hữu nghị giữa Đà Nẵng và các địa phương tại Nhật Bản. Chính vì vậy, ngay tại thời điểm việc trao đổi khách giữa Việt Nam và Nhật Bản còn hạn chế, Đà Nẵng đã thảo luận Tập đoàn Mikazuki để có thể sớm tổ chức Chương trình giới thiệu du lịch Đà Nẵng tại Nhật Bản.

Phó Đại sứ Nguyễn Đức Minh đánh giá cao nỗ lực phối hợp của thành phố Đà Nẵng và các bên liên quan trong việc tổ chức Chương trình để chủ động thích ứng, vượt qua đại dịch Covid-19 và quyết tâm thúc đẩy hợp tác và phát triển. “Quan hệ Việt Nam – Nhật Bản đang trong giai đoạn phát triển tốt đẹp và việc tổ chức Chương trình giới thiệu du lịch Đà Nẵng vào thời điểm hiện nay, kịp thời đáp ứng quan tâm, kỳ vọng của Chính phủ, các doanh nghiệp và các địa phương hai nước”, ông Minh cho biết thêm.

Tại sự kiện, ông Yoshikuni Watanabe, Thị trưởng thành phố Kisarazu chia sẻ muốn tiếp tục bồi đắp và làm sâu sắc hơn quan hệ hợp tác giữa thành phố Đà Nẵng và thành phố Kisazaru. Ông cũng gửi lời chúc mừng khai trương Da Nang Mikazuki, Japanese Resort and Spa tại Đà Nẵng và xem đây là công trình cầu nối giữa hai thành phố, đại diện cho giao lưu Việt Nam – Nhật Bản.

“Chúng tôi đã nhận được sự giúp đỡ từ thành phố Đà Nẵng trong dự án Da Nang Mikazuki, và đứng trên cương vị một doanh nghiệp Nhật Bản trên thành phố Đà Nẵng, chúng tôi thấy rằng đó là sứ mệnh khi đồng hành cùng thành phố Đà Nẵng lan tỏa sức hút du lịch tại Nhật Bản”, ông Yoshimune nói, đồng thời cho biết thêm. "Dự án mục tiêu gần nhất của chúng tôi là hoàn thành và dành tặng cho thành phố Đà Nẵng cây cầu vượt “Nihonbashi” với ý nghĩa biểu tượng cho tình hữu nghị Việt Nhật vào năm 2023".

KÍCH HOẠT TIỀM NĂNG TRAO ĐỔI DU KHÁCH

Những năm gần đây, lượng khách Nhật Bản đến Đà Nẵng tăng trưởng ổn định (trung bình đạt khoảng hơn 183 ngàn lượt khách/năm). Trong khi đó, lượng khách thông qua cảng Hàng không Quốc tế Đà Nẵng đi Nhật Bản cũng rất ấn tượng, đạt hơn 127.000 lượt/ năm, chiếm 3% tổng số khách đi quốc tế.

Theo bà Trương Thị Hồng Hạnh, Giám đốc Sở Du lịch TP. Đà Nẵng, Việt Nam đã đưa ra những chính sách quan trọng để thu hút khách quốc tế để nhanh chóng khôi phục kinh tế du lịch như mở cửa du lịch hoàn toàn và gỡ bỏ các biện pháp kiểm soát dịch bệnh, hạn chế đi lại, đồng thời đơn phương miễn thị thực đến năm 2025 cho 13 quốc gia trong đó có Nhật Bản.

Bà Hạnh cũng chia sẻ và tin rằng: Trao đổi du lịch giữa Việt Nam và Nhật Bản sẽ sớm cất cánh trước thông tin Nhật Bản công bố mở cửa du lịch cho khách Việt Nam từ 7/9/2022 vì “Nhật Bản là điểm đến yêu thích của người Việt, và người Việt cũng đang có nhu cầu du lịch rất lớn do bị kìm nén sau 02 năm Covid-19”, bà nói.

Ông Odaka Yoshimune, Chủ tịch Tập đoàn Mikazuki, với tầm nhìn về cầu nối trao đổi khách giữa Đà Nẵng – Nhật Bản cũng kỳ vọng khi tình hình kinh tế Nhật Bản ổn định hơn sau đại dịch và chuyến bay thẳng Nhật Bản – Đà Nẵng trở lại thì lượng khách Nhật Bản đến Đà Nẵng còn cao hơn trước đại dịch.

Cũng tại chương trình, 8 doanh nghiệp từ các thành phố miền Trung Việt Nam (Đà Nẵng, Hội An, Quy Nhơn) gồm: Da Nang Mikazuki, Furama Resort Danang, Asian Companion Travel, Tập đoàn Vinpearl, Hội An Express Travel, Almanity Hoi An Resort and Spa, Golden Life International Travel, Sabirama Cook Tour and Restaurant, đã đồng hành cùng Chương trình giới thiệu du lịch Đà Nẵng tại Nhật Bản 2022 để kết nối với đối tác Nhật Bản và cung cấp thông tin cho 65 đối tác Nhật Bản tham gia chương trình.

Với nhận định du lịch Nhật Bản vẫn chưa hoàn toàn mở cửa và tâm lý người dân chưa sẵn sàng du lịch nước ngoài, các doanh nghiệp địa phương Việt Nam mong muốn tìm hiểu và nắm bắt những thay đổi của thị trường Nhật Bản, từ phương diện đối tác và khách hàng và xem đây là thời điểm quan trọng để tái kết nối thị trường.