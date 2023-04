Tài khoản giao dịch phái sinh tăng 2,08% so với tháng trước

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa cho biết thị trường chứng khoán phái sinh tháng 3/2023 với khối lượng hợp đồng mở OI ghi nhận kỷ lục mới 71.190 hợp đồng.

Cụ thể: tháng 3/2023, chỉ số VN30-Index đóng cửa ở mức 1,073.68 điểm, tăng 5,78% so với cuối tháng trước. Thị trường chứng khoán phái sinh tiếp tục có giao dịch sôi động. Sản phẩm hợp đồng tương lai chỉ số VN30 vẫn thu hút sự quan tâm của nhà đầu tư với khối lượng giao dịch bình quân tăng 9,19% so với tháng trước, đạt 335.637 hợp đồng/phiên.

Đáng chú ý, phiên giao dịch ngày 07/03/2023 có khối lượng giao dịch lớn nhất tháng, đạt 374.113 hợp đồng. Giá trị giao dịch (theo danh nghĩa hợp đồng) bình quân đạt 34.881 tỷ đồng/phiên, tăng 7,3% so với tháng trước.

Khối lượng hợp đồng mở (OI) tăng mạnh, tại phiên giao dịch cuối tháng 3, OI đạt 64.443 hợp đồng, tăng 6,14% so với tháng trước. Phiên giao dịch ngày 30/3/2023 ghi nhận khối lượng mở OI cao nhất trong tháng với 71.190 hợp đồng, đây cũng là mức OI cao nhất của hợp đồng tương lai VN30 từ trước đến nay trên thị trường phái sinh.

Về cơ cấu nhà đầu tư, trong tháng 3/2023, tỷ trọng giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài giảm nhẹ so với tháng trước, chiếm 1,64% tổng khối lượng giao dịch toàn thị trường so với mức 1,7% trong tháng 2. Tỷ trọng giao dịch tự doanh của công ty chứng khoán cũng giảm so với tháng trước, chiếm 1,08% giá trị giao dịch toàn thị trường so với mức 1,12% trong tháng 2/2023.

Tổng hợp giao dịch HĐTL chỉ số VN30 tháng 3 /2023

TT Chỉ tiêu Đơn vị Tháng 3.2023 Tháng 2.2023 Tăng/giảm (%) 1 Khối lượng giao dịch bình quân phiên hợp đồng 335.637 307.400 9,19% 2 Giá trị giao dịch (theo danh nghĩa) bình quân phiên tỷ đồng 34.881 32.509 7,3% 3 Khối lượng OI (cuối kỳ) hợp đồng 64.443 60.715 6,14%



Sản phẩm hợp đồng tương lai trái phiếu Chính phủ không có giao dịch, khối lượng mở OI tại thời điểm cuối tháng 3/2023 là 0 hợp đồng.

Số lượng tài khoản giao dịch chứng khoán phái sinh vẫn tiếp tục có xu hướng tăng. Tại thời điểm cuối tháng 3/2023, số lượng tài khoản giao dịch phái sinh đạt 1.244.709 tài khoản, tăng 2,08% so với tháng trước.

Như vậy tính chung trong quý 1/2023, khối lượng giao dịch bình quân đạt 306.288 hợp đồng/phiên, giá trị giao dịch bình quân đạt 32.269 tỷ đồng/phiên, giảm lần lượt 29,58% và 26,51% so với quý 4/2022.