Tài sản của bộ đôi tỷ phú Didi giảm chóng mặt sau tin về án phạt kỷ lục

Cú giảm này khiến khối tài sản ròng của Tổng giám đốc (CEO) Didi là Will Wei Cheng sụt khoảng 400 triệu USD chỉ trong một ngày. Chủ tịch Jean Qing Liu cũng không còn còn là tỷ phú.

Tháng 7 này chứng kiến “vận đen” đeo bám Didi. Chỉ vài ngày sau vụ phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) tại Sở Giao dịch chứng khoán New York (NYSE), Didi bị Cơ quan Giám sát an ninh mạng Trung Quốc (CAC) mở một cuộc điều tra về an ninh dữ liệu. Tiếp đó, các ứng dụng của Didi bị buộc gỡ khỏi các gian hàng ứng dụng ở Trung Quốc.

Ngày 22/7, hãng tin Bloomberg dẫn nguồn thạo tin cho biết nhà chức trách Trung Quốc đang thảo luận có thêm biện pháp xử phạt đối với Didi, bao gồm một án phạt lớn chưa từng thấy hoặc buộc công ty này phải rút niêm yết. Án phạt này có thể vượt qua con số kỷ lục 2,8 tỷ USD mà cơ quan chức năng Trung Quốc áp lên Alibaba hồi đầu năm nay, nguồn tin cho hay.

Từ hôm lên sàn đến nay, giá cổ phiếu Didi đã giảm 27%, từ mức 14 USD/cổ phiếu còn 10,2 USD/cổ phiếu.

Diễn biến giá cổ phiếu Didi kể từ khi lên sàn đến nay. Đơn vị: USD/cổ phiếu.

Theo tạp chí Forbes, giá trị tài sản ròng của CEO Cheng giảm còn 3,2 tỷ USD từ 4,4 tỷ USD ở thời điểm IPO. Ông Cheng hiện sở hữu cổ phần khoảng 6,5% trong Didi.

Chủ tịch Liu, người nắm 1,6% Didi, chứng kiến khối tài sản ròng cá nhân giảm còn 782 triệu USD sau phiên giao dịch ngày 22/7, từ mức 882 triệu USD trước đó một ngày. Khi công ty IPO, tài sản của bà Liu đạt 1,1 tỷ USD.

Thiệt hại lớn cũng rơi vào những nhà đầu tư hàng đầu của Didi, bao gồm Softbank – cổ đông nắm 20,2% Didi; Uber nắm 12%, và Tencent nắm 6,4%.

Giá trị vốn hoá thị trường của Didi khi kết thúc phiên giao dịch ngày 22/7 là 49 tỷ USD, từ mức 67 tỷ USD khi IPO.